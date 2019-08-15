Собираем первоклассника в Страну знаний

Первый раз в первый класс - событие, которое должно остаться в памяти семьи на всю жизнь. Поэтому родители не скупятся на экипировку ребенка в Страну знаний. Однако в суматохе последних августовских дней существует большой риск купить лишнего.

Как собрать ребенка в школу с минимальными материальными потерями? Журналисты «ТВ плюс» выяснили, что самый оптимальный вариант - послушать мам и пап, которые уже пережили стресс Первого звонка.

Строго следуем списку

Первый совет, который дают опытные родители - не проявлять излишней инициативы. Как правило, на собрании в школе заранее выдается список со всем необходимым. Он включает в себя несколько десятков пунктов, им и нужно следовать.

Желание купить «всего и побольше» может существенно подорвать семейный бюджет. Конечно, современная канцелярия красивая, и в мамином детстве такой не было. Но при покупке канцтоваров руководствоваться принципом «оно такое красивое» категорически нельзя.

Тетради

Особое внимание следует обратить на тетради. Врачи утверждают, что от правильного выбора бумаги может зависеть зрение ребенка. Во-первых, предпочтительнее белая расцветка, именно такая наиболее безопасна для глаз человека. Во-вторых, плотность. Листочки, напоминающие газетную бумагу, «показывают» все, что ребенок написал на предыдущей странице. И в-третьих, если вы видите, что листы в тетради шероховатые, воздержитесь от ее покупки - по такой поверхности будет «мазать» ручка.

Для детей со сниженным зрением окулисты советуют покупать тетради с яркими линеечками и клетками. Если проблем с глазами нет, остановите выбор на бледной разлиновке, чтобы у первоклассника не рябило в глазах.

Ручки и карандаши

Отдельная тема - ручки. Во времена, когда учили писать чернилами, почерк вырабатывался сам собой. Поскольку чернильная ручка писала лишь при определенном наклоне. Сегодня от правильно выбранной ручки зависит становление почерка первоклашки. Итак, она должна удобно лежать в руке, иметь прорезиненную вставку или рифленую поверхность в месте прижатия пальцев. Паста не должна вымазывать бумагу. Всем этим стандартам соответствуют и гелевые ручки. Их недостаток – быстро заканчиваются.

Простые карандаши для младших школьников советуют покупать чешского производства, они не крошатся и не ломаются при падении. Что касается их цветных собратьев – выбор огромен. Главное – не забыть обратить внимание на качество. Учителя предупреждают, что дети часто берут карандаши в рот. Поэтому при покупке хотя бы принюхайтесь к ним – изделиям, которые издают резкий химический запах, не место в ранце младшего школьника. Еще одна деталь. Цветные карандаши для первоклассника должны быть яркими. Сейчас в продаже много карандашей-пастелей. Требовать от них яркости – занятие бесперспективное. Поэтому, увидев новое слово на коробке, уточните у продавца, что имел в виду производитель.

Дневник

Необходимый атрибут каждого школьника – дневник. Выбор огромен. Но для первого класса дневник обычно не нужен. Ведь номинально домашние задания детворе еще не задают.

Если у школы другие требования, то настоятельно напоминаем: дневник нужен для того, чтобы записать домашнее задание. На это важное дело отводится буквально пара минут. Если открыв дневник, школьник засмотрится на фото любимого героя, начнет читать гороскоп или высчитывать курс валют, задание вам, скорее всего, придется выяснять вечером по телефону.

Пенал

Стоит обратить внимание на пенал. Здесь мнения специалистов расходятся. Как правило, его советуют покупать из твердого пластика с удобной жесткой крышкой. Но в то же время, мягкие – гораздо легче по весу.

Еще один совет от родителей. Когда отправляетесь покупать канцтовары, возьмите с собой ребенка. Та «забавная штучка», что умилила маму внешним видом, может быть «забанена» чадом. Правда все равно останется на стороне ребенка. Ведь, по большому счету, в школу идти ему. Так зачем же платить дважды?

Ранец

Все, что вы приобретете, нужно положить в ранец. И вот здесь следует прислушаться к советам медиков. А они единодушны. Ранец для первоклассника должен быть с ортопедической спинкой. Или, по крайней мере, с жесткой. Это позволяет следить за осанкой, и спина ребенка не потеет в жаркую погоду. Ранец должен иметь устойчивый низ. Иначе будет падать возле парты, верхняя ручка – не матерчатая, поскольку это может травмировать пальцы. Сейчас достаточно ранцев со светоотражающими элементами. Они позволят в сумерках увидеть ребенка, переходящего дорогу. Портфель должен иметь много отделений, чтобы «бутерброды не путались с тетрадями». Даже если бутерброды вы уложите в модный ланчбокс.

Возможно, это и нехитрые советы. Но благодаря им есть шанс, что 1 сентября останется в памяти не как дата, подорвавшая хлипкий от перманентного «зубожіння» семейный бюджет.