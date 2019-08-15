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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

«Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»

Павел Коротенко
15 августа 2019 Просмотров: 80 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • От обычных земляных работ археологические раскопки отличаются тем, что их цель состоит не в перемещении заданного объема грунта, а в сборе содержащейся в нем информации.
  • В конце трудового дня все найденные артефакты обязательно подвергаются классификации и учету. Полученные данные потом сводятся в общем научном отчете руководителя экспедиции.

Люди, знакомые с археологическими экспедициями только по приключенческим фильмам и книгам, представляют их себе в виде некого событийного экшна. Как это происходит на самом деле, журналистам «ТВ плюс» рассказал научный сотрудник Славянского краеведческого музея Виталий Киркач.

С чего начинается экспедиция

Главный документ экспедиции - открытый лист. Его НАН Украины выписывает на имя конкретного ученого, который с момента получения документа отвечает за качество научных работ, подробный и своевременный отчет и за всю экспедицию в целом. Чтобы убедить ученый совет НАН в научной ценности своей заявки, ее подателю приходится, как правило, несколько месяцев корпеть в архивах и изучать тему.

Продолжительность археологической экспедиции может быть разной, в среднем она длится 2-3 недели. Основной состав - ученые и студенты-практиканты, их количество и пропорции варьируется. Независимо от всех этих факторов, каждая экспедиция - это уникальный коллектив, со своим устоем, традициями и непонятным для внешних коллег юмором. 

Индивидуален для каждой группы и свой символический обряд "инициации", то есть посвящения новичков. Прошедшим испытание вручают индивидуальный "паспорт археолога". Обычно им служит обломок керамики, на котором написано кому и какой экспедицией выдан "документ".

Повседневная «романтика» 

Быт археологической экспедиции непритязателен. В классическом варианте - это обычный палаточный лагерь. От туристического он отличается наличием хозпалатки, в которой хранится инструмент, а также распорядком и дисциплиной. В  07:00 подъем, утренний моцион, легкий завтрак - и на раскопки. Обед с 12:00 длиться, в зависимости от погоды, час-два. В очень знойные дни работы переносят на ранее утро и сумерки. В дождь археологи сидят в палатках и ждут прояснения. Пища на костре, удобства - адаптированы к окружающей среде. Отбой для ученых - примерно в 23:00, для студентов-практикантов - на час раньше.

Работа на раскопках, хоть и отличается от промышленных земляных работ, но требует определенной физической подготовки. Студенты, к примеру, обязательно сначала проходят медосмотр, и многих врачи отсеивают. Впрочем, в экспедицию нередко берут и практикантов со справкой об ограничении физических нагрузок. Эти люди обеспечивают "тыл", что для успеха экспедиции тоже очень важно. Любой участник экспедиции знает, как приятно вернуться усталым в лагерь и увидеть, что в нем чисто, посуда помыта, ужин приготовлен, и на огне закипает чайник.

Не сенсацией единой

Найти уникальный артефакт в душе мечтает, наверное, каждый археолог. Но везет единицам. Основная масса исследователей довольствуется тем, что просто вносит свой посильный вклад в изучение истории. В багаже археолога-энтузиаста остается лишь сознание выполненного перед наукой долга, а также воспоминания об экспедициях и происходивших в них событиях – веселых и не только. Наш рассказчик вспоминает, например, развеселивший всю экспедицию эпизод, когда мимо изучаемого объекта проходила бабушка с маленьким внуком. Увидев в раскопе людей с лопатами, она нравоучительно сказала ребенку: «Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать. «Дядям» - состоявшимся и будущим научным сотрудникам было смешно, и запомнилось надолго.

В археологических экспедициях Виталий Киркач ежегодно участвует с 2011 года. Сначала ездил, как студент-практикант, теперь - в статусе дипломированного ученого. 

Все эти раскопки проводились вне Донетчины, так как здесь, по словам ученого, с начала войны археология фактически «легла». В настоящее время он мечтает переломить сложившуюся тенденцию и готовит заявку на получение открытого листа для исследования в Славянском районе трех памятников археологии: Торской крепости в Славянске, урочища «Усово озеро» в Лиманском районе и городища «Царино» возле села Маяки. 

Хотелось бы, чтобы его старания увенчались успехом, и исторический материал о Славянщине пополнился новыми сведениями. В профессиональный праздник, как это принято у археологов, редакция «ТВ плюс» желает Виталию Киркачу и всем его коллегам здорового исследовательского зуда, энергии, вдохновения и, разумеется, сенсационных находок. А вдруг и нашим повезет?

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Комментарии к статье ««Учись, внучек, а то будешь, как дяди, землю всю жизнь копать»»

Люди, знакомые с археологическими экспедициями только по приключенческим фильмам и книгам, представляют их себе в виде некого событийного экшна. Как это происходит на самом деле, журналистам «ТВ плюс» рассказал научный сотрудник Славянского краеведческого музея Виталий Киркач.

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