Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы

|15 августа 2019
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Областная психиатрическая больница, расположенная в Славянске и разрушенная в ходе боев 2014-года, стала одним из символов необъявленной войны. Но в 2019 году лечебное заведение привлекло внимание правозащитников в связи с совсем другим вопросом.
В нынешнем году больницу дважды проверяли представители уполномоченного по правам человека. Первая проверка, проведенная в марте, выявила ряд нарушений. Среди них - просроченные лекарства, отсутствие доступа к воде. Об этом весной писали не только местные, но и центральные СМИ.
Вторая проверка состоялась в августе. Ее проводили начальник отдела регионального представительства уполномоченного ВР по правам человека в Донецкой и Луганской областях Юлия Башкирова. главный специалист отдела Савва Чуйков и эксперт в области психиатрии Руслан Имерелли. Правозащитники выяснили, что нарушения, выявленные во время прошлого визита, никто не устранил. Более того, оказалось, что больница работает фактически без лицензии.
Так, в отчете, подготовленном после проверки, говорится, что «в заведении нет лицензии на осуществление психиатрического лечения. Имеется лишь разрешение на предоставление услуг по уходу за лицами с умственными расстройствами, психическими заболеваниями и наркозависимыми. Это разрешение дает право лишь консультировать, предоставлять некоторую медицинскую помощь и питание».
Впрочем, судя по отчету, с питанием в больнице тоже проблемы. Мониторинговая группа увидела на пищеблоке «грязь и недостаток продуктов».
- В конфиденциальных беседах пациенты жаловались на постоянное недоедание из-за несоблюдения норм расчета продуктов, - говорит Юлия Башкирова.
Но и питание - не самая большая беда лечебного заведения. «Человек 6 суток находится в больнице, прикованным к кровати. Должным образом оформленного решения суда для этого не имеется. На каких основаниях происходит нечеловеческое обращение сотрудники полиции объяснить не смогли», - написали правозащитники в отчете.
Гораздо красноречивее сухих строк отчета был Руслан Имерелли. В составе мониторинговых групп он работает с 2008 года. За это время объехал все психиатрические лечебницы страны. Но то, что увидел в Славянске, по его словам, повергло в шок.
- В больнице на маленькой площади находится около семидесяти человек. Здесь и люди, к которым применили принудительное лечение, и общий режим, и пациенты в остром состоянии, и те, которые сами обратились за помощью.
Происходят пытки этих людей. Смотрели мы истории болезней: никаких материалов по реабилитации нет, индивидуальных планов реабилитации нет, отсутствует взаимосвязь психолога, психиатра и лечащего врача, - заявляет эксперт.
Особенно возмутило Руслана Имерелли состояние санузла: «Стоят перегородки, но нет дверей. В туалет набивается, как минимум 10-15 человек, если захотят покурить. В этот момент они могут там оправляться. И то, как они оправляются, все видят».
Как будут развиваться события дальше, покажет время. Поскольку предписания, вынесенные после первой проверки, не возымели никакого действия, возможно, реакции не будет и теперь.
На сайте украинского омбудсмена говорится, что представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой о Луганской областях обратился к областному руководству правоохранительных органов с требованием немедленно прекратить нарушения прав человека в психиатрической больнице. По мнению Руслана Имерелли, в лечебное заведение должна заехать другая комиссия. Минздрав обязан провести здесь служебную проверку. А прокуратура и ГФС - проверить финансовую и лицензионную деятельность учреждения.
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Областная психиатрическая больница, расположенная в Славянске и разрушенная в ходе боев 2014-года, стала одним из символов необъявленной войны. Но в 2019 году лечебное заведение привлекло внимание правозащитников в связи с совсем другим вопросом.