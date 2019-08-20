Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla

Фанаты и просто любители различных видов спорта имеют реальную возможность зарабатывать на своем хобби нормальные деньги на постоянной основе. В Сети существует множество букмекерских контор, но сотрудничать необходимо только с теми, которые предоставляют выгодные коэффициенты, осуществляют честные выплаты без каких-либо задержек.

Одна из таких компаний – «БК Горилла», где можно сделать ставки на футбол по ссылке https://g1.bet/stavki-na-futbol или на любые другие виды спорта. Сделает обзор данной букмекерской конторы, остановимся на возможностях и условиях для игроков.

Регистрация в «БК Горилла»

Регистрация в букмекерской конторе проходит в два этапа. На первом нужно вести свои данные в режиме онлайн в соответствующие поля регистрационной формы и выбрать валюту. Важно вводить реальную информацию, так как она будет сверяться при выводе средств с той, которая записана в профиле платежных систем или банковских карт.

Валюта выбирается один раз при регистрации, после ее изменить уже невозможно. Вторым этапом является подтверждение адреса электронной почты, которая была указана в форме. Сделать это можно посредством перехода по ссылке, которая придет в письме от «БК Горилла».

На что можно ставить в букмекерской конторе Gorilla

Ставки осуществляются практически на все виды спорта, среди которых футбол, баскетбол, хоккей, бокс, смешанные единоборства, теннис и многое другое. Есть возможность ставить как на будущие события, так и на те, которые проходят в настоящий момент (ставки Live). Их особенностью есть то, что коэффициенты меняются по ходу матча или поединка, что еще больше повышает интерес игрока. Букмекерская контора осуществляет свою деятельность на основании соответствующей лицензии – все законно и прозрачно.

Пополнение счета и вывод средств производится только в той валюте и тем способом, которые были выбраны при регистрации. Идентификационные данные пользователя в букмекерской конторе и в платежной системы должны быть одинаковыми. Выигрыши выплачиваются без задержек в течение 5 рабочих дней после подачи заявки, но чаще всего деньги приходят на счет игроку максимум через 1-2 дня. «БК Горилла» предлагает хорошие коэффициенты на все спортивные события, различные акции и бонусы, которые могут значительно увеличить выигрыш. Из-за этого букмекерская контора пользуется повышенной популярностью среди опытных и начинающих игроков.