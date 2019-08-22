 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

Светлана Вьюниченко
22 августа 2019 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В новом учебном году в Славянске будет 1171 первоклассник. Ребятишки пойдут в 45 первых классов. Самое большое количество первых классов - 5 - откроется в оош№13.

По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.

Хотя, как рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова, согласно новому закону «Об образовании», заявления о зачислении в первый класс нужно подавать до 1 июня. Тогда ребенок гарантировано попадет в ту школу, которую выбрали родители. Однако и при этом приоритет остается за детьми, проживающими в близлежащем к учебному заведению микрорайоне. 

Отметим, что среди набранных в этом году 45 первых классов не будет русскоязычных. В прошлом году их было два - В ООШ №№12 и 15.

По словам Марины Хохловой, некоторые родители выражали недовольство сложившейся ситуацией. Но в  гороо решили действовать в соответствии с законом. Кроме того, открытие русскоязычных классов не выгодно городу и с экономической точки зрения, поскольку требует закупки партий учебников и дидактических материалов на русском языке.  

Добавим, что детям, которые учатся по программе «Новая украинская школа» (это 1-2 классы), русский язык не преподается совсем. Для остальных классов решение принимает администрация школ - в рамках бюджетного финансирования. Другими словами, русский язык в украиноязычных классах останется как предмет обучения, если на это найдутся дополнительные средства при разделении нагрузки по другим предметам.  

В отделе образования утверждают, что все школы готовы к новому ученому году. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, 15 местных школ получат скоростной интернет. В трех школах, включая ООШ №15, оборудуют лингафонные кабинеты. 15-я школа попала в список, посольку ее выпускник заработал 200 баллов на тестировании по английскому языку. Остальные учебные заведения просто значились в плане.  

Первые классы славянских школ полностью укомплектованы новой мебелью. Комплекты, которые школы получили в прошлом учебном году, оставят нынешним первоклассникам. 

- Они по функциональности, форме и размерам предназначены для самых маленьких деток. Такие парты треугольные либо трапецевидные. Они не предполагают постоянной работы с доской, - говорит Марина Хохлова. 

Второклассникам достанутся новые парты - одноместные, но четырехугольной формы. 

На сегодняшний день в Славянске, без учета Святогорска, работают 20 школ. Больше всего учеников - 1044 - в ООШ №13. В ней же - наибольшее количество первых классов - пять. Далее следует ООШ №12. Здесь будут учиться 909 юных славянцев.

Поскольку в нынешнем году День знаний припадает на воскресенье, 

во всех школах, кроме УВК №1 и ООШ №6, праздник Первого звонка пройдет во вторник, 2 сентября. Такое решение приняли сами учебные заведения. В вышеназванных школах, если они не передумают, первый звонок прозвенит в традиционный для него день - 1 сентября. Он выбран специально, чтобы порадовать детвору кулешом и праздничной программой.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 августа 2019

Как мы будем отмечать День Независимости

Вся децентрализация ушла в воду

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

Троллейбусное движение в городе не остановится

Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

ДК на Университетской: неожиданный поворот

Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

Для морга закупят холодильники. Но не сейчас

Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года

Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»

Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу

В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска

Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске

Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо

Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»

Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград

20 августа 2019

Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla

БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках

15 августа 2019

И по усам текло, и в рот попало

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры

Также в разделе

Как мы будем отмечать День Независимости

— 22 августа 2019 —

Афиша мероприятий в Славянске и Краматорске на субботу, 24 августа.

Читать далее ⇒

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

— 22 августа 2019 —

На сайте Донецкой ОГА 16 августа появилась информация о том, что областная администрация начинает сотрудничество с проектом LIFT. В рамках этого сотрудничества начат отбор кандидатов на появившиеся вакансии глав районных администраций.

Читать далее ⇒

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

— 22 августа 2019 —

Семейные педиатры настоятельно рекомендуют родителям позаботиться о медицинских справках, которые понадобятся детям в начале учебного года. Посетить амбулатории славянских школьников приглашают уже сейчас, пока нет ажиотажа и очередей.

Читать далее ⇒

Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

— 22 августа 2019 —

Состоявшееся 21 августа заседании районной коллегии, ввиду освободившейся вакансии  главы Славянской РГА, проводил заместитель председателя Дмитрий Сиваш. Больше всего внимания уделили подготовке объектов образования к наступающему учебному году.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября»

По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Вся децентрализация ушла в воду

Троллейбусное движение в городе не остановится

Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу

В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

Потребители коммунальных услуг не могут разобраться в платежках

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Знаки Китая

Ярмарка идей, или мирный фатум

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо

Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»

Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 августа 2019

Как мы будем отмечать День Независимости

Вся децентрализация ушла в воду

Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев

Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры

Троллейбусное движение в городе не остановится

Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

ДК на Университетской: неожиданный поворот

Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы

Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора

Для морга закупят холодильники. Но не сейчас

Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года

Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»

Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу

В Краматорске «минировали» гостиницу в центре

Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска

Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске

Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств

Cамые выдающиеся фальшивомонетчики

Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо

Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»

Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград

20 августа 2019

Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla

БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках

15 августа 2019

И по усам текло, и в рот попало

По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА

Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top