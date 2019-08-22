Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября

|22 августа 2019
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По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.
Хотя, как рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова, согласно новому закону «Об образовании», заявления о зачислении в первый класс нужно подавать до 1 июня. Тогда ребенок гарантировано попадет в ту школу, которую выбрали родители. Однако и при этом приоритет остается за детьми, проживающими в близлежащем к учебному заведению микрорайоне.
Отметим, что среди набранных в этом году 45 первых классов не будет русскоязычных. В прошлом году их было два - В ООШ №№12 и 15.
По словам Марины Хохловой, некоторые родители выражали недовольство сложившейся ситуацией. Но в гороо решили действовать в соответствии с законом. Кроме того, открытие русскоязычных классов не выгодно городу и с экономической точки зрения, поскольку требует закупки партий учебников и дидактических материалов на русском языке.
Добавим, что детям, которые учатся по программе «Новая украинская школа» (это 1-2 классы), русский язык не преподается совсем. Для остальных классов решение принимает администрация школ - в рамках бюджетного финансирования. Другими словами, русский язык в украиноязычных классах останется как предмет обучения, если на это найдутся дополнительные средства при разделении нагрузки по другим предметам.
В отделе образования утверждают, что все школы готовы к новому ученому году. По словам начальника гороо Игоря Рублевского, 15 местных школ получат скоростной интернет. В трех школах, включая ООШ №15, оборудуют лингафонные кабинеты. 15-я школа попала в список, посольку ее выпускник заработал 200 баллов на тестировании по английскому языку. Остальные учебные заведения просто значились в плане.
Первые классы славянских школ полностью укомплектованы новой мебелью. Комплекты, которые школы получили в прошлом учебном году, оставят нынешним первоклассникам.
- Они по функциональности, форме и размерам предназначены для самых маленьких деток. Такие парты треугольные либо трапецевидные. Они не предполагают постоянной работы с доской, - говорит Марина Хохлова.
Второклассникам достанутся новые парты - одноместные, но четырехугольной формы.
На сегодняшний день в Славянске, без учета Святогорска, работают 20 школ. Больше всего учеников - 1044 - в ООШ №13. В ней же - наибольшее количество первых классов - пять. Далее следует ООШ №12. Здесь будут учиться 909 юных славянцев.
Поскольку в нынешнем году День знаний припадает на воскресенье,
во всех школах, кроме УВК №1 и ООШ №6, праздник Первого звонка пройдет во вторник, 2 сентября. Такое решение приняли сами учебные заведения. В вышеназванных школах, если они не передумают, первый звонок прозвенит в традиционный для него день - 1 сентября. Он выбран специально, чтобы порадовать детвору кулешом и праздничной программой.
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Комментарии к статье «Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября»
По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.