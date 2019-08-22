Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

|22 августа 2019
|Просмотров: 32
|
На сайте Донецкой ОГА 16 августа появилась информация о том, что областная администрация начинает сотрудничество с проектом LIFT. В рамках этого сотрудничества начат отбор кандидатов на появившиеся вакансии глав районных администраций.
Социальный проект LIFT команда нынешнего президента представила еще 28 мая. На презентации электронной платформы говорилось, что она создана для того, чтобы объединить квалифицированных специалистов и их инновационные идеи, а также дать им возможность реализовать свой потенциал на благо страны. Для этого нужно написать на сайт проект, рассказать о себе и своих предложениях. Таким образом граждане становятся претендентами на ту или иную должность в государственной структуре.
Несколько дней назад пресс-центр офиса президента сообщил, что объявлен открытый конкурс на занятие должностей председателей районных РГА в нескольких областях. В их перечень вошла и Донецкая.
Напомним, что это касается и Славянской РГА, глава которой Евгений Данилюк 12 августа был освобожден от занимаемой должности.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. В требованиях к соискателям указывается, что это должен быть человек, готовый взять на себя ответственность за деятельность каждого подразделения, не боящийся телекамер и вопросов журналистов и разделяющий принципы работы нынешней власти. Основная задача будущего руководителя описана как "налаживание всех процессов в подчиненных органах; обеспечение, развитие, совершенствование районов".
Отметим, что по поводу такой инициативы мнения экспертов, а вслед за ними и пользователей социальных сетей, разделились. Одни называют это триумфом диджитализации. Другие считают, что этот ход обусловлен дефицитом административных кадров в команде Зеленского. Какое из них больше отражает истину - покажет ближайшее время.
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
• В Краматорске «минировали» гостиницу в центре
• Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска
• Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске
• Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств
• Cамые выдающиеся фальшивомонетчики
• Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо
• Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»
• Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград
20 августа 2019
• Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla
• БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
— 22 августа 2019 —
Афиша мероприятий в Славянске и Краматорске на субботу, 24 августа.
— 22 августа 2019 —
По предварительным данным гороо, 1 сентября за парты славянских школ сядут 11250 учеников. Это на 300 человек больше, чем в 2018 году. Среди общего количества школьников - 1171 первоклассник. Возможно, к началу учебного года это число несколько изменится. В отделе образования не исключают, что кто-то из родителей может принести заявление о зачислении ребенка в школу в последние дни лета.
— 22 августа 2019 —
Семейные педиатры настоятельно рекомендуют родителям позаботиться о медицинских справках, которые понадобятся детям в начале учебного года. Посетить амбулатории славянских школьников приглашают уже сейчас, пока нет ажиотажа и очередей.
— 22 августа 2019 —
Состоявшееся 21 августа заседании районной коллегии, ввиду освободившейся вакансии главы Славянской РГА, проводил заместитель председателя Дмитрий Сиваш. Больше всего внимания уделили подготовке объектов образования к наступающему учебному году.
Приветствую, гость! Вход
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
• В Краматорске «минировали» гостиницу в центре
• Минобороны обнародовало наиболее опасные участки Славянска
• Задержаны автоворы, обчистившие несколько машин в Славянске
• Прокуратура подозревает депутата Славянского горсовета в растрате бюджетных средств
• Cамые выдающиеся фальшивомонетчики
• Сборная Славянска – серебряный призер чемпионата Донецкой области по борьбе сумо
• Яна Киптенко с личным рекордом заняла 2-е место в марафоне «Освобождение»
• Воспитанники СК «Боец» привезли из Скадовска 6 наград
20 августа 2019
• Особенности и преимущества ставок на спорт в букмекерской конторе Gorilla
• БК «Горилла» – реальная возможность выиграть на ставках
15 августа 2019
• И по усам текло, и в рот попало
• По-хорошему не слышат: зачем жители Славкурорта перекрывали трассу
• Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству
• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
• Евгений Данилюк покидает должность председателя Славянской РГА
• Почему на «диком» пляже Репного не ставят мусорные контейнеры
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации»
На сайте Донецкой ОГА 16 августа появилась информация о том, что областная администрация начинает сотрудничество с проектом LIFT. В рамках этого сотрудничества начат отбор кандидатов на появившиеся вакансии глав районных администраций.