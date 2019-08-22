Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации

На сайте Донецкой ОГА 16 августа появилась информация о том, что областная администрация начинает сотрудничество с проектом LIFT. В рамках этого сотрудничества начат отбор кандидатов на появившиеся вакансии глав районных администраций.

Социальный проект LIFT команда нынешнего президента представила еще 28 мая. На презентации электронной платформы говорилось, что она создана для того, чтобы объединить квалифицированных специалистов и их инновационные идеи, а также дать им возможность реализовать свой потенциал на благо страны. Для этого нужно написать на сайт проект, рассказать о себе и своих предложениях. Таким образом граждане становятся претендентами на ту или иную должность в государственной структуре.

Несколько дней назад пресс-центр офиса президента сообщил, что объявлен открытый конкурс на занятие должностей председателей районных РГА в нескольких областях. В их перечень вошла и Донецкая.

Напомним, что это касается и Славянской РГА, глава которой Евгений Данилюк 12 августа был освобожден от занимаемой должности.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие. В требованиях к соискателям указывается, что это должен быть человек, готовый взять на себя ответственность за деятельность каждого подразделения, не боящийся телекамер и вопросов журналистов и разделяющий принципы работы нынешней власти. Основная задача будущего руководителя описана как "налаживание всех процессов в подчиненных органах; обеспечение, развитие, совершенствование районов".

Отметим, что по поводу такой инициативы мнения экспертов, а вслед за ними и пользователей социальных сетей, разделились. Одни называют это триумфом диджитализации. Другие считают, что этот ход обусловлен дефицитом административных кадров в команде Зеленского. Какое из них больше отражает истину - покажет ближайшее время.