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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Мягкая мебель для офиса и дома

Татьяна Ковалева
22 августа 2019 Просмотров: 134 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сложно представить дом, квартиру или офис без мягкой мебели, которая является важнейшим элементом интерьеров.

Мягкая мебель не только создает максимально комфортные условия для отдыха, но и подчеркивает индивидуальность интерьера, общую стилевую направленность. К данной продукции предъявляется множество требований, основными среди которых являются:

  • комфортность в эксплуатации;
  • многофункциональность;
  • эстетичность;
  • эргономичность;
  • устойчивость к механическим и другим внешним воздействиям;
  • ремонтоспособность;
  • способность сохранять первоначальный внешний вид до окончания срока эксплуатации;
  • доступная стоимость.

Специалисты не рекомендуют покупать очень дешевую мебель, поскольку она не оправдает вложенных финансовых средств.

Как формируются цены на мягкую мебель

На специализированном рынке цены на мягкую мебель постоянно изменяются, поскольку производители используют:

  • новые материалы, сочетающие экологичность и долговечность;
  • новые технологии производства, удешевляющие стоимость мебели при одновременном повышении качества;
  • новое оборудование, существенно ускоряющее процесс производства.

На рынке мягкой мебели представлены изделия, изготовленные вручную по старинным методикам (итальянские предметы интерьера) и ультрасовременная продукция производства США и Китая. Особой популярностью пользуется продукция от ведущих дизайнерских домов и авторские модели, приобретение которых позволяет придать индивидуальность и уникальность любому интерьеру.

Материалы изготовления мягкой мебели

Современная мягкая мебель предлагается в нескольких ценовых вариантах: премиум, бизнес, стандарт, эконом. Для изготовления бюджетных вариантов используются качественные плиты ДСП, МДФ, ЛДСП, металл, упрочненное стекло, различные виды пластиков, недорогая древесина хвойных и лиственных пород, искусственные ткани, искусственная кожа и наполнители. Для изготовления мебели класса элит применяются дорогостоящая экзотическая натуральная древесина, ткани и гобелены ручной работы, натуральная кожа.

Разнообразие видов мягкой мебели, предлагаемых современными производителями, позволяет без затруднений подобрать вариант для дома, квартиры или офиса любых размеров и оформленных в любом стиле. Для офисов в большинстве случаев покупают мягкую мебель в стиле минимализм, классика или модерн. Предметы интерьера для дома или квартиры выбираются в соответствии с требованиями и предпочтениями покупателей, причем стилевое решение может быть любым.

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Комментарии к статье «Мягкая мебель для офиса и дома»

Сложно представить дом, квартиру или офис без мягкой мебели, которая является важнейшим элементом интерьеров.

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