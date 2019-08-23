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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Популярные модели Swiss Military Hanowa

Татьяна Ковалева
23 августа 2019 Просмотров: 113 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Известный бренд появился на рынке часовой продукции еще с 1963 года. Тогда был выпущен первый хронограф, а вот название бренда мир услышал совсем недавно, в 1990-м.

В основном швейцарская марка производит высококлассные спортивные модели по довольно демократичной цене. Тем не менее, производитель не отказывается от создания повседневных аксессуаров. Основными качествами изделий является:

  • ударостойкость;
  • точность хода;
  • функциональность;
  • яркий дизайн.

В производство используется только современное фирменное оборудование, что исключает даже минимальные оплошности в продукте. Контроль производится как на каждом этапе создания деталей, так и изделия в целом. Логотип Swiss Military Hanowa в виде швейцарского креста красного цвета наносится на циферблат и является своеобразным свидетельством качества.

Бренд представил потребителям несколько интересных линеек:

  • Avio Line – отличный выбор для пилотов, а также тех, кто хоть как-нибудь связан с полетами и авиацией;
  • Challenge Line – для любителей активного способа жизни и экстремальных видов спорта;
  • Classic Line – универсальные модели для каждого;
  • Lady Officer – часы для энергичных и смелых женщин;
  • Navy Line – продукция выполнена в морской тематике.

Лучшие наручные часы от Swiss Military Hanowa

Модель 06-4224 04 007 из коллекции Navy имеют массивный круглый корпус из стали. Черный циферблат защищен сапфировым стеклом, что гарантирует высокий уровень ударопрочности. В ход часовой механизм приводит кварц. Именно такой вариант позволяет сделать продукт максимально устойчивым к механическим воздействиям. Зубчатый безель придает агрессивности изделию. Аксессуар крепится на запястье посредством черного кожаного ремешка.

Среди функций представлены: календарь, секундомер, хронограф. Данные можно считывать в темноте благодаря люминесцентному покрытию стрелок и цифровых индексов. Более детально такая модель Navy Line представлена на странице интернет-магазина. Здесь можно ознакомиться и с другими вариантами и подобрать оптимальный.

Наручные часы Ranger 064292 27 007 79 привлекают своим сочным ярким дизайном. Корпус выполнен из нержавеющей стали и дополнен оранжевыми пластиковыми вставками. Кварцевый механизм обеспечивает максимально точную индикацию времени. Каучуковый ремешок насыщенного апельсинового цвета не оставит вас незамеченным. Экземпляр оснащен календарем. Дизайн придает настроение и энергии.

Модель 06-5277 04 003 из линии Oceanic выполнена из стали. Индикация времени выполняется посредством стрелок. Люминесцентное покрытие позволяет определять показатели даже в темноте. Сапфировое стекло максимально защищает циферблат от механических повреждений.

Swiss Military Hanowa предлагает выбрать свой вариант.

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Комментарии к статье «Популярные модели Swiss Military Hanowa»

Известный бренд появился на рынке часовой продукции еще с 1963 года. Тогда был выпущен первый хронограф, а вот название бренда мир услышал совсем недавно, в 1990-м.

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