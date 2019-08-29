Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета

Несколько дней назад на сайте городского совета, в разделе «Нормативные акты» появился проект решения о досрочном окончании полномочий секретаря городского совета Жана Кима (на фото) и выведении его из состава исполнительного комитета.

Следует отметить, что разговоры о смещении Кима велись в кулуарах горсовета давно. Поэтому документ, по всей видимости, предполагает что договоренности вышли на финишную прямую.

Комментируя сложившуюся ситуацию, городской голова Вадим Лях рассказал, что ему поступило письмо от новообразованной группы депутатов, создавших большинство в местном совете. Они требуют внести вопрос об увольнении секретаря в повестку дня ближайшей сессии.

- Согласно их логике, основанием для переизбрания секретаря является то, что теперь в местном совете появилось новое большинство. Но следуя этому, придется и бюджет отменять, и другие решения. Ведь они принимались, когда такого большинства еще не было, - говорит славянский градоначальник.

Вадим Лях не отрицает, что депутаты имеют полное право переизбрать секретаря. Но хочет увидеть для этого более весомые аргументы.

- Для меня идея замены секретаря горсовета не новая. Она существует столько, сколько я нахожусь в должности. Когда и мэр, и секретарь действуют в одном направлении, это усложняет работу оппозиции. Ведь секретарь - тот человек, который будет исполнять обязанности градоначальника, если мэр по каким либо причинам этого делать не сможет. Поэтому в случае прочного тандема придется устранять обоих, - объясняет Вадим Лях.

Также мэр добавил, что ситуация, сложившаяся в Славянске, - не уникальна. По его словам, такие процессы идут и в других городах Донетчины, где сформировано новое большинство из депутатов ОПЗЖ.

Отметим также, что, согласно закону, проект решения должен располагаться на сайте горсовета не менее 20 рабочих дней. После этого ему необходимо пройти через депутатскую комиссию. И лишь затем он может быть вынесен на сессию. При этом очередная сессия в Славянске запланирована на 18 сентября.