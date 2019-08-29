Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета

|29 августа 2019
|Просмотров: 19
|
Несколько дней назад на сайте городского совета, в разделе «Нормативные акты» появился проект решения о досрочном окончании полномочий секретаря городского совета Жана Кима (на фото) и выведении его из состава исполнительного комитета.
Следует отметить, что разговоры о смещении Кима велись в кулуарах горсовета давно. Поэтому документ, по всей видимости, предполагает что договоренности вышли на финишную прямую.
Комментируя сложившуюся ситуацию, городской голова Вадим Лях рассказал, что ему поступило письмо от новообразованной группы депутатов, создавших большинство в местном совете. Они требуют внести вопрос об увольнении секретаря в повестку дня ближайшей сессии.
- Согласно их логике, основанием для переизбрания секретаря является то, что теперь в местном совете появилось новое большинство. Но следуя этому, придется и бюджет отменять, и другие решения. Ведь они принимались, когда такого большинства еще не было, - говорит славянский градоначальник.
Вадим Лях не отрицает, что депутаты имеют полное право переизбрать секретаря. Но хочет увидеть для этого более весомые аргументы.
- Для меня идея замены секретаря горсовета не новая. Она существует столько, сколько я нахожусь в должности. Когда и мэр, и секретарь действуют в одном направлении, это усложняет работу оппозиции. Ведь секретарь - тот человек, который будет исполнять обязанности градоначальника, если мэр по каким либо причинам этого делать не сможет. Поэтому в случае прочного тандема придется устранять обоих, - объясняет Вадим Лях.
Также мэр добавил, что ситуация, сложившаяся в Славянске, - не уникальна. По его словам, такие процессы идут и в других городах Донетчины, где сформировано новое большинство из депутатов ОПЗЖ.
Отметим также, что, согласно закону, проект решения должен располагаться на сайте горсовета не менее 20 рабочих дней. После этого ему необходимо пройти через депутатскую комиссию. И лишь затем он может быть вынесен на сессию. При этом очередная сессия в Славянске запланирована на 18 сентября.
29 августа 2019
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
— 29 августа 2019 —
Инициативная молодежь Славянска получила возможность пообщаться с делегатом Конгресса местных и региональных властей при Совете Европы от Украины Кариной Радченко (на фото). Встреча состоялась 27 августа в платформе инициатив "Теплица".
— 23 августа 2019 —
Диван – центральный предмет интерьера любой гостиной. При его выборе нужно оценить предлагаемый производителями ассортимент по ряду критериев.
— 23 августа 2019 —
Сложные процедуры и бюрократия отталкивают многих клиентов, желающих получить кредит в банке. Ну и кроме этого их жесткие требования создают непреодолимые препятствия для большинства наших соотечественников.
— 23 августа 2019 —
Известный бренд появился на рынке часовой продукции еще с 1963 года. Тогда был выпущен первый хронограф, а вот название бренда мир услышал совсем недавно, в 1990-м.
Приветствую, гость! Вход
29 августа 2019
• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
• Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета
• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
• Троллейбусное движение в городе не остановится
• Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный
• ДК на Университетской: неожиданный поворот
• Школы Славянского района к началу учебного года почти готовы
• Город-курорт получил за полгода всего 28 тыс. туристического сбора
• Для морга закупят холодильники. Но не сейчас
• Создание «Парка поколений» начнется не раньше 2020 года
• Славянцев приглашают сняться в фильме «Поезд «Киев-Война»
• Из-за подтопления жители Изюмской обещают не пускать детей в школу
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Славянские депутаты хотят поменять секретаря горсовета»
Несколько дней назад на сайте городского совета, в разделе «Нормативные акты» появился проект решения о досрочном окончании полномочий секретаря городского совета Жана Кима (на фото) и выведении его из состава исполнительного комитета.