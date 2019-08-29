В каких школах Славянска дети будут питаться по-новому, пока неясно

Славянский исполком принял официальное решение о создании в городе образовательного округа. На этом же заседании ООШ №13 был присвоен статус опорной.

Ее филиалами стали ООШ №7, расположенная в мкр-не Восточный, и УВК №1 на Семеновке. ООШ №6, которая, по прошлогодним планам местных властей, также должна была стать одним из филиалов, осталась самостоятельным учебным заведением. Она сохранит третью ступень - 10-11 классы. Хотя есть ли в этом смысл - решить родителям учеников. Поскольку второй год подряд школа занимает последнее место в областном рейтинге среди славянских учебных заведений. Например, в этот раз 37% ее выпускников, другими словами, более чем каждый третий, не справились с тестовыми заданиями.

Из хороших новостей: в 15-ти славянских школах в новом учебному году появится скоростной интернет. В их число вошли ООШ №№ 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 20, педлицей, УВК и святогорская школа. В остальных учебных заведениях, по словам начальника гороо Игоря Рублевского, такой интернет уже имеется.

ООШ №12 встретит День знаний с новым футбольным полем. А вот опорная 13-я школа остается пока без полноценной спортивной площадки. За средства местной казны здесь установили футбольное поле с искусственным покрытием. Но обещанный стадион пока находится в проекте. На его реализацию необходимо 11 млн грн. Эта сумма в будущем должна быть выделена из госбюджета. Мультиспортивный город, который обещают построить в ООШ №10 также на сегодняшний день существует лишь на бумаге. Но поскольку проект уже готов, город ищет средства на его реализацию.

Добавим также, что с нового учебного года в Славянске несколько школ будут питаться по новому рецептурному сборнику Евгения Клопотенко. Пока проект объявлен пилотным. Сколько и какие школы в него войдут, по словам замголовы Юрия Подлесного, пока неясно. Однозначно, это будет опорная школа. Что касается остальных, выбирать станут по наличию необходимого кухонного оборудования и обученного персонала.

Сначала проект будет работать в виде информационной кампании. Но ко второму семестру его обещают «запустить на полную мощность».