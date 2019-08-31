Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества

Любительницам подольше поваляться утром в кровати и бесконечно откладывать будильник на пять минут вперед часто приходится сталкиваться с нехваткой времени на приведение себя в порядок.

Не самый простой выбор – выпить кофе и приготовить вкусный завтрак или красиво накраситься и “разобраться” с волосами. Чтобы не пришлось терзаться, размышляя, что важнее, существуют трюки, позволяющие соорудить пусть не шедевр, но нечто близкое.

Сократить утреннее время на укладку можно благодаря вечерней подготовке шевелюры. Нужно вымыть голову на ночь и заплести одну или несколько кос, предварительно применив мусс, спрей или любой другой подходящий продукт, огромный ассортимент которых представлен по ссылке https://haircp.com.ua/volosy/sredstva-dlya-ukladki/. Наутро получившиеся волны достаточно слегка уложить пальчиками с небольшим количеством гелевого состава и сбрызнуть лаком для дополнительной фиксации. Тот же фокус можно проделать с пучком (или несколькими) вместо косичек – кудри получатся более крупными и объемными.

Хорошим и простым вариантом является “мокрый эффект”. Когда каждая минута на счету, вопрос решает гель. Его необходимо растереть в ладонях и пальцами прочесать пряди, чуть-чуть сжимая их. Небрежная, “пляжная” прическа готова.

Обладательницы средних и длинных локонов знают, что проще всего скрыть немытую шевелюру собрав ее в хвост. А для того, чтобы он не был скучным можно дополнить его несколькими тончайшими косичками, вывернуть наизнанку, приподнять с помощью начеса. Убрать жирный блеск у корней поможет сухой шампунь, а дальше дело пары минут.

Те, кто предпочитает оставлять гриву распущенной, но не имеет возможности долго ее укладывать, могут использовать маленькую хитрость: феном тщательно просушить макушку, приподнимая прикорневую часть. Если в запасе остается еще пара минут, можно воспользоваться утюжком, пройдясь им по прядям у лица. Так, время на прическу не превысит 10 минут, а выглядеть она будет на все 100%.

Простейший способ сделать модный и неотразимый повседневный лук – заплести косу или закрутить пучок. Потренировавшись на досуге в плетении, можно навсегда решить проблему с “оперативной” укладкой. Тонкий колосок надо лбом, заплетенный от уха к уху или два отдельных от прямого пробора, сколотые сзади, при оставшихся несобранными локонах, позволяют создать нежный и привлекательный образ. Одна толстая коса, уложенная на манер короны вокруг головы украсит как деловой, так и романтичный стиль. А интересные аксессуары добавят изюминку и отвлекут внимание на себя.