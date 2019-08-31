Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества

|31 августа 2019
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Любительницам подольше поваляться утром в кровати и бесконечно откладывать будильник на пять минут вперед часто приходится сталкиваться с нехваткой времени на приведение себя в порядок.
Не самый простой выбор – выпить кофе и приготовить вкусный завтрак или красиво накраситься и “разобраться” с волосами. Чтобы не пришлось терзаться, размышляя, что важнее, существуют трюки, позволяющие соорудить пусть не шедевр, но нечто близкое.
Сократить утреннее время на укладку можно благодаря вечерней подготовке шевелюры. Нужно вымыть голову на ночь и заплести одну или несколько кос, предварительно применив мусс, спрей или любой другой подходящий продукт, огромный ассортимент которых представлен по ссылке https://haircp.com.ua/volosy/sredstva-dlya-ukladki/. Наутро получившиеся волны достаточно слегка уложить пальчиками с небольшим количеством гелевого состава и сбрызнуть лаком для дополнительной фиксации. Тот же фокус можно проделать с пучком (или несколькими) вместо косичек – кудри получатся более крупными и объемными.
Хорошим и простым вариантом является “мокрый эффект”. Когда каждая минута на счету, вопрос решает гель. Его необходимо растереть в ладонях и пальцами прочесать пряди, чуть-чуть сжимая их. Небрежная, “пляжная” прическа готова.
Обладательницы средних и длинных локонов знают, что проще всего скрыть немытую шевелюру собрав ее в хвост. А для того, чтобы он не был скучным можно дополнить его несколькими тончайшими косичками, вывернуть наизнанку, приподнять с помощью начеса. Убрать жирный блеск у корней поможет сухой шампунь, а дальше дело пары минут.
Те, кто предпочитает оставлять гриву распущенной, но не имеет возможности долго ее укладывать, могут использовать маленькую хитрость: феном тщательно просушить макушку, приподнимая прикорневую часть. Если в запасе остается еще пара минут, можно воспользоваться утюжком, пройдясь им по прядям у лица. Так, время на прическу не превысит 10 минут, а выглядеть она будет на все 100%.
Простейший способ сделать модный и неотразимый повседневный лук – заплести косу или закрутить пучок. Потренировавшись на досуге в плетении, можно навсегда решить проблему с “оперативной” укладкой. Тонкий колосок надо лбом, заплетенный от уха к уху или два отдельных от прямого пробора, сколотые сзади, при оставшихся несобранными локонах, позволяют создать нежный и привлекательный образ. Одна толстая коса, уложенная на манер короны вокруг головы украсит как деловой, так и романтичный стиль. А интересные аксессуары добавят изюминку и отвлекут внимание на себя.
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• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
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• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
• Полку почетных славянцев прибыло
• По результатам ВНО лучшей школой города стала 15-я, ООШ №6 - на последнем месте
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• Молодежный делегат Совета Европы встретилась со сверстниками из Славянска
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• В Славянске судья свел счеты с жизнью
• Погорельцы просят земляков о помощи
• В центре Славянска - ДТП с пострадавшими
• Группами и поодиночке: «черные лесорубы» продолжают уничтожать «легкие» Славянщины
28 августа 2019
• Баталии в парке Шелковичный: турниры по парковому волейболу и стритболу
• «Громада» - серебряный призер юношеского турнира по футболу
• Семь наград украинских биатлонистов
• Дарья Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо
23 августа 2019
• Как выбирать диваны в гостиную: размеры, конструкция, каркас, наполнитель и обивка
• Где взять онлайн кредит на карту либо быстрый займ на карту
• Популярные модели Swiss Military Hanowa
22 августа 2019
• Как мы будем отмечать День Независимости
• Вся децентрализация ушла в воду
• Мягкая мебель для офиса и дома
• Славянцам предлагают занять места в очереди на должность председателя райгосадминистрации
• В Славянске за 3,4 млн грн купят 10 квартир для переселенцев
• Первые звонки в школах Славянска прозвенят 2 сентября
• Медики напоминают родителям школьников о справке для физкультуры
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Комментарии к статье «Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества»
Любительницам подольше поваляться утром в кровати и бесконечно откладывать будильник на пять минут вперед часто приходится сталкиваться с нехваткой времени на приведение себя в порядок.