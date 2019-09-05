Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно

В последних числах августа в Одессе состоялся финал 20-го ежегодного общенационального конкурса «Українська мова – мова єднання». В этом году его лауреатами стали два славянца – Виктор Скрипник и Александр Романько. Последний получил награду посмертно.

В библиотеке им. М. Петренко 30 августа состоялось заседание творческого объединения «Славянские вечерницы». На нем шла речь о визите в Одессу делегации от города. Как рассказал председатель объединения Василий Чернобровый, в 2019-м мероприятие прошло с небывалым размахом и собрало литераторов разного возраста и уровня известности со всей Украины. Участие в конкурсе традиционно принимали представители украинской диаспоры за рубежом.

Из поездки делегаты Славянщины привезли две награды. Обе присвоены нашим землякам в номинации «Рубежи подвигов и бессмертия».

Одну из них получил Виктор Скрипник. Он заявил на конкурс составленный им путеводитель «Славянск» и монографию об уроженце нашего края - путешественнике, этнографе и историке Григории Данилевском.

Работы Александра Романько попали на конкурс благодаря его отцу. Он отправил на рассмотрение конкурсной комиссии поэтический сборник «Мимикрия и мартиролог» и прозаическое произведение «Письма из провинции». По словам Валерия Романько, полученные награды пополнят экспонаты в уголке памяти ушедшего из жизни поэта, где уже хранится диплом победителя конкурса им. Михаила Петренко и памятная волонтерская медаль «За освобождение Славянска». Память талантливого земляка участники собрания почтили минутой молчания.

Напомним также, что в Славянске продолжает работать учрежденное Александром Романько литературное сообщество «Молодежный поэтический десант».