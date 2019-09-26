Какие грибы водятся недалеко от Славянска, и как их найти

Осень наконец пролилась дождями, и для любителей начался сезон «тихой охоты». Правда, как говорят специалисты, для заядлых грибников он начинается ранней весной и заканчивается в декабре. Но основная масса «непродвинутых собирателей» выходит на тропу в начале осени. Для тех, кто еще не стал асом «тихой охоты», мы собрали несколько секретов от «корифеев жанра».

В окрестностях Славянска найдется немало мест, куда можно отправиться за грибами. Леса, начинающиеся в Святогорске, тянутся в Харьковскую область. Здесь у грибников свои заповедные участки. В этой местности можно найти маслята, белые грибы, польские грибы, подберезовики, лисички, сыроежки, желтушки и белушки.

В Брусине в основном «водятся» маслята, подосиновики и белые. В Прелестном можно найти маслята, сыроежки, грузди, моховики. В Пискуновку отправляются исключительно за маслятами – на своеобразных меловых почвах больше ничего не растет. В районе Новониколаевки любители собирают опята и грузди.

Грибники рассказывают, что маслята лучше всего собирать в молодом лесу и небольших перелесках. Такие места нужно запоминать, ведь после маслят, в конце октября, здесь можно найти белушки и желтушки. Польский гриб хорошо растет на бугорках в сосновом лесу. Особенно любит места, где порылись кабаны. Белые и подберезовики собирают в смешанном лесу, они могут прятаться под деревьями, а могут стоять отдельно. На вырубках в таких лесах встречаются опята.

В нынешнем сезоне урожай грибов, по мнению специалистов, «средний ближе к низкому». В нашем регионе водятся более 500 видов грибов. Но это не значит, что каждый из них имеет право быть съеденным. Если вы решили отправиться в лес, первое и главное правило: не брать тот гриб, которого не знаешь.

- Сомневаетесь, лучше выбросьте, - советует житель Славянска, грибник с 40-летним стажем Николай Поломарь. - Главный опасный гриб региона - бледная поганка. Ее часто путают с сыроежкой, особенно молодые экземпляры, у которых еще нет воротничка на ножке. Дальше по «вредности» идут мухоморы грибы-двойники, например, ложные опята или лисички.

За грибами, по мнению опытного грибника, нужно ходить в одиночку, иначе львиная часть времени уйдет не на сбор грибов, а на то, чтобы не потерять партнеров по тихой охоте. Но если уж пришлось отправиться компанией, грибник советует действовать, как в преферансе.

- Сначала осмотрите участок соседа, свой всегда успеете. Это правило дает моральный, а не материальный эффект. Увидите гриб на территории конкурента и небрежно так произнесите: «Возле тебя гриб растет, ты уж поаккуратнее. Не наступи на него, как обычно». Деморализованный товарищ потом будет не столько грибы искать, сколько переживать свой позор.

В том, что искать грибы - целая наука, никто не сомневается. Многие думают, что заядлые грибники владеют каким-то видом бытовой магии. Иначе как объяснить, что на одном и том же месте одни собирают полные корзины, а другие - всего пару штучек.

- Конечно, свои секреты есть, - соглашается Николай Поломарь. - Отличие опытного грибника от начинающего в том, что новичок ищет гриб, а опытный грибник - грибное место. Это характерный участок леса с определенной подстилкой, видами деревьев. Только в таких местах мастер концентрирует свое внимание, а вообще он расслаблен. Новичок же постоянно сосредоточен и от этого сильно устает.

Выражение «замылился глаз» как нельзя лучше подходит к тихой охоте. После часового хождения по лесу с внимательной инспекцией всех закоулков грибы начинают мерещится на верхушках деревьев. Поэтому необходимо расслаблять зрение.

- Не забывайте о настройке на гриб, - учит грибник Поломарь. - Когда находишь несколько маслят подряд, автоматически настраиваешься на этот вид. И белый на видном месте можешь не заметить.

Существует стойкое мнение, что на тихую охоту нужно выходить рано утром, иначе урожай достанется другим. Николай Поломар, живя по пословице «кто рано встает…», тем не менее, считает, что твой гриб от тебя не уйдет.

- Конечно, утром грибы свежие, крепкие. Такими они лучше сохраняются. Приятно ходить по тропинкам, где до тебя еще никто не прошел. Об этом говорят несбитые шляпки мухоморов и паутина на деревьях. Но если гриб тебе предназначен, его никто другой не найдет. По одному и тому же месту пять раз можно пройтись и все равно что-то отыщешь.

Опытный грибник разработал свою систему хождения по лесу. Он советует двигаться спиной к солнцу, согласно его опыту, коэффициент полезного действия от этого возрастает. Когда участок леса пройден в одном направлении, полезно вернуться обратно - это дает возможность выявить грибы, не обнаруженные при первичном осмотре. В знакомом лесу нужно выбирать самые неудобные маршруты, ведь основная масса людей движется по протоптанным тропинкам и избегает зарослей. А вот грибы о комфорте ходьбы ничего не знают. Если место незнакомое, следует идти вдоль дорог и тропинок - таким образом трудно заблудиться. И о грибах можно не беспокоиться, ведь народ преимущественно старается уйти как можно глубже, не удосужившись осмотреть легкодоступные места.

Есть еще одно правило: смотри, куда идешь, или иди, куда смотришь. К сбору грибов оно не имеет прямого отношения. Зато позволяет сохранить от веток лицо и глаза. А в реалиях военного времени - уберегает от вероятности наступить на растяжку или мину.