Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

|3 октября 2019
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Второй год подряд по инициативе Донецкой областной федерации триатлона в Славянске проходят соревнования на призы мастера спорта международного класса Виктора Земцова.
В рамках этого мероприятия проводится и чемпионат Украины по триатлону. Его победителями стали спортсмены из Донетчины.
Стандартная программа триатлона включает три дисциплины: бег, плавание и велоспорт. Но осенью и весной, когда плавать в открытых водоемах холодно, этот вид заменяется альтернативной дистанцией по суше. Соревнования в Славянске проходили именно по такой формуле. Взрослым спортсменам необходимо было сначала пробежать 5 км, потом проехать 20 км на велосипеде. Финишный отрезок в 2,5 км снова преодолевался бегом. Для младших спортсменов – юниоров, кадетов и детей – дистанцию сократили до формулы «2,5 км/8 км/1 км».
Всего в турнире приняли участие более 150 спортсменов из Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и других областей Украины. Приятно констатировать, что первые места в соревнованиях заняли представители сборной Донецкой области.
В личном первенстве победу одержали Мария Крылова и Юлиан Демьянов. Это позволило команде Донетчины завоевать кубок победителя и в командном зачете. Второе место заняла команда спортсменов из Днепропетровской области. В состязаниях среди юношей победителями стали Мария Ага из Днепропетровска и представитель одесской команды Денис Граждан.
Все участники соревнований отметили очень высокий организационный уровень: дистанции были обозначены лентой и проходили по хорошему асфальтовому покрытию. Для обеспечения мероприятия были привлечены около 60 волонтеров – студентов педуниверситета. Нужно отметить, что их присутствие оказалось совсем нелишним, ибо часть прохожих банально игнорировали просьбы не мешать движению спортсменов. Пришлось поработать в этот день и сотрудникам полиции, которые на время проведения соревнований ограничили проезд автотранспорта по центральным улицам города. Среди части водителей это также вызвало недовольство. Однако обошлось, к счастью, без эксцессов.
Как пообещал городской голова Славянска Вадим Лях, в следующем году соревнования, возможно, пройдут по полноценной программе триатлона. Для плавания будут использованы озера Славянского курорта.
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Второй год подряд по инициативе Донецкой областной федерации триатлона в Славянске проходят соревнования на призы мастера спорта международного класса Виктора Земцова.