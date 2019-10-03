Международные соревнования по триатлону собрали в Славянске более 150 спортсменов

Второй год подряд по инициативе Донецкой областной федерации триатлона в Славянске проходят соревнования на призы мастера спорта международного класса Виктора Земцова.

В рамках этого мероприятия проводится и чемпионат Украины по триатлону. Его победителями стали спортсмены из Донетчины.

Стандартная программа триатлона включает три дисциплины: бег, плавание и велоспорт. Но осенью и весной, когда плавать в открытых водоемах холодно, этот вид заменяется альтернативной дистанцией по суше. Соревнования в Славянске проходили именно по такой формуле. Взрослым спортсменам необходимо было сначала пробежать 5 км, потом проехать 20 км на велосипеде. Финишный отрезок в 2,5 км снова преодолевался бегом. Для младших спортсменов – юниоров, кадетов и детей – дистанцию сократили до формулы «2,5 км/8 км/1 км».

Всего в турнире приняли участие более 150 спортсменов из Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и других областей Украины. Приятно констатировать, что первые места в соревнованиях заняли представители сборной Донецкой области.

В личном первенстве победу одержали Мария Крылова и Юлиан Демьянов. Это позволило команде Донетчины завоевать кубок победителя и в командном зачете. Второе место заняла команда спортсменов из Днепропетровской области. В состязаниях среди юношей победителями стали Мария Ага из Днепропетровска и представитель одесской команды Денис Граждан.

Все участники соревнований отметили очень высокий организационный уровень: дистанции были обозначены лентой и проходили по хорошему асфальтовому покрытию. Для обеспечения мероприятия были привлечены около 60 волонтеров – студентов педуниверситета. Нужно отметить, что их присутствие оказалось совсем нелишним, ибо часть прохожих банально игнорировали просьбы не мешать движению спортсменов. Пришлось поработать в этот день и сотрудникам полиции, которые на время проведения соревнований ограничили проезд автотранспорта по центральным улицам города. Среди части водителей это также вызвало недовольство. Однако обошлось, к счастью, без эксцессов.

Как пообещал городской голова Славянска Вадим Лях, в следующем году соревнования, возможно, пройдут по полноценной программе триатлона. Для плавания будут использованы озера Славянского курорта.