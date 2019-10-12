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Хоть в чем-то стабильность

Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга

Татьяна Ковалева
12 октября 2019 Просмотров: 149 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Создание, продвижение и техническая поддержка сайтов – услуга, востребованная всегда. Наличие собственной страницы в глобальной сети позволяет клиентам и деловым партнерам получить исчерпывающую информацию. Клиент хочет получить не просто сайт, а многофункциональный портал, страницы которого быстро загружаются. Решить все задачи в сжатые сроки и по доступной цене можно. Достаточно обратиться к специалистам.

Практическая выгода для клиента

Создание и техническое обслуживание сайта – задача, требующая комплексного подхода. Оформить заказ нужно в компании https://cityhost.ua/, которая имеет достаточный опыт, квалифицированный персонал. В этом случае все вопросы, связанные с хостингом, будут оперативно решены службой технической поддержки. Она работает без выходных. Технологии не стоят на месте. Регулярно появляются новые разработки, которые нужно внедрять. Теперь это реально. Сайт клиента всегда будет радовать посетителей современным функционалом. Перечень других возможностей, которые откроются перед клиентом:

  • использование эффективной системы защиты персональных данных;
  • выбор места хранения файлов – на немецком или на украинском сервере;
  • быстрая загрузка всех страниц сайта;
  • использование современного «железа» для обеспечения стабильности работы сайта.

Отличие хостинга от выделенного сервера

Автоматизация рутинных процессов – раньше это казалось мечтой, а теперь пользователь может избавить себя от ряда операций. Наличие CRON-планировщика позволяет настроить, например, автоматический импорт товаров в магазин. Второй «плюс» – упрощение самой процедуры управления услугами. Люди, вне зависимости от уровня компьютерной грамотности, разберутся в панели управления. Разработчики постоянно работают над улучшением ее функционала. Третий «плюс» – быстрота и простота установки CMS. Вне зависимости от выбранного тарифного плана, весь процесс идет автоматически. Достаточно сделать пару кликов, чтобы установить и настроить выбранную систему управления. Список преимуществ на этом не заканчивается:

  • надежная защита персональных данных;
  • поддержка современных технологий;
  • понятный механизм оплаты;
  • возможность сэкономить;
  • возможность получить дополнительный доход.

Каждый проект уникален. На этапе разработки технического задания менеджер согласует детали. Компания имеет достаточный опыт в решении задач различной степени сложности в сжатые сроки. Оперативность не отразится на качестве услуг.

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Комментарии к статье «Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга»

Создание, продвижение и техническая поддержка сайтов – услуга, востребованная всегда. Наличие собственной страницы в глобальной сети позволяет клиентам и деловым партнерам получить исчерпывающую информацию. Клиент хочет получить не просто сайт, а многофункциональный портал, страницы которого быстро загружаются. Решить все задачи в сжатые сроки и по доступной цене можно. Достаточно обратиться к специалистам.

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