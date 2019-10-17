В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

|17 октября 2019
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В честь праздников, отмечаемых в Украине 14 октября, на месте бывшего блокпоста №1 (Рыбхоз) снова собрались активисты - участники строительства мемориала и приехавшие в Славянск гости. Встреча состояла из двух частей - торжественной и неофициальной.
Началась она с импровизированного митинга у памятника погибшим здесь бойцам. Высокопарных фраз не звучало: среди единомышленников пафос неуместен. Вспомнили павших защитников, поговорили о сегодняшней ситуации на фронте и в тылу, пожелали украинским военным и их семьям здоровья, а Украине - скорейшей победы в этой войне. Торжественный фрагмент встречи завершился общим фото на память и возложением цветов к мемориалу.
Во время неофициального общения активисты поговорили о дальнейшей судьбе сквера и подвели итоги сделанного за год. Главное достижение - мемориал все-таки построили, его открытие состоялось 26 июня. В создании участвовало много разных людей - местных и иногородних. Кто-то помогал средствами, кто-то материалами, кто-то техникой и оборудованием, а кто-то собственным трудом.
Но и после открытия работы здесь не закончились. Практически каждую пятницу люди приезжали, чтобы полить растения и очистить территорию сквера от сорняков. Последним на сегодняшний день мероприятием стал завоз плодородного грунта, которым активисты укрыли откосы оврага за основным объектом. Неделю назад в этот слой высадили более 2 тысяч тюльпанов, присланных единомышленниками из Киева.
Обсудили активисты и планы дальнейшего обустройства мемориала. В частности, появилась идея создать здесь скульптурную композицию из металла. В ее основу должна лечь сохранившуюся часть сожженного оккупантами БТР.
Напомним, что поддержать общественный проект можно через общедоступную группу в социальной сети «Фейсбук» "Неоголошена війна. Блокпост 1".
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• Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо
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Комментарии к статье «В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов»
В честь праздников, отмечаемых в Украине 14 октября, на месте бывшего блокпоста №1 (Рыбхоз) снова собрались активисты - участники строительства мемориала и приехавшие в Славянск гости. Встреча состояла из двух частей - торжественной и неофициальной.