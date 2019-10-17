 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Хоть в чем-то стабильность

В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

Павел Коротенко
17 октября 2019 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В честь праздников, отмечаемых в Украине 14 октября, на месте бывшего блокпоста №1 (Рыбхоз) снова собрались активисты - участники строительства мемориала и приехавшие в Славянск гости. Встреча состояла из двух частей - торжественной и неофициальной.

Началась она с импровизированного митинга у памятника погибшим здесь бойцам. Высокопарных фраз не звучало: среди единомышленников пафос неуместен. Вспомнили павших защитников, поговорили о сегодняшней ситуации на фронте и в тылу, пожелали украинским военным и их семьям здоровья, а Украине - скорейшей победы в этой войне. Торжественный фрагмент встречи завершился общим фото на память и возложением цветов к мемориалу.

Во время неофициального общения активисты поговорили о дальнейшей судьбе сквера и подвели итоги сделанного за год. Главное достижение - мемориал все-таки построили, его открытие состоялось 26 июня. В создании участвовало много разных людей - местных и иногородних. Кто-то помогал средствами, кто-то материалами, кто-то техникой и оборудованием, а кто-то собственным трудом. 

Но и после открытия работы здесь не закончились. Практически каждую пятницу люди приезжали, чтобы полить растения и очистить территорию сквера от сорняков. Последним на сегодняшний день мероприятием стал завоз плодородного грунта, которым активисты укрыли откосы оврага за основным объектом. Неделю назад в этот слой высадили более 2 тысяч тюльпанов, присланных единомышленниками из Киева. 

Обсудили активисты и планы дальнейшего обустройства мемориала. В частности, появилась идея создать здесь скульптурную композицию из металла. В ее основу должна лечь сохранившуюся часть сожженного оккупантами БТР. 

Напомним, что поддержать общественный проект можно через общедоступную группу в социальной сети «Фейсбук» "Неоголошена війна. Блокпост 1".

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

17 октября 2019

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Начало отопительного сезона откладывается до холодов

Что с водой на Химике

ООШ №11: ремонт уже близко

Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта

В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует

Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность

В «Прозрачном офисе» готовы три этажа

Цветочный рынок обещают открыть до конца года

В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

Земли славянского учхоза вернули государству

Славянским спасателям подарили кроссовер

За сутки - два ДТП

Пожар на Вокзальной закончился трагедией

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

16 октября 2019

Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Усик дебютировал с нокаута

Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

Соревнования по джиу-джитсу

ФК «Славянск» одержал победу на финише

Чемпионат Украины по кикбоксингу

12 октября 2019

Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга

10 октября 2019

Хоть в чем-то стабильность

Почему вода по графику

Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Что опять не так с водой

Также в разделе

В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует

— 17 октября 2019 —

В Святогорске сделан первый шаг к обустройству спортивного парка с олимпийской базой. На данный момент на месте будущего строительства идут работы по землеустройству. Об этом на своей странице в  Facebook сообщил  глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга

— 12 октября 2019 —

Создание, продвижение и техническая поддержка сайтов – услуга, востребованная всегда. Наличие собственной страницы в глобальной сети позволяет клиентам и деловым партнерам получить исчерпывающую информацию. Клиент хочет получить не просто сайт, а многофункциональный портал, страницы которого быстро загружаются. Решить все задачи в сжатые сроки и по доступной цене можно. Достаточно обратиться к специалистам.

Читать далее ⇒

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

— 10 октября 2019 —

В прошедшее воскресенье, 6 октября, в некоторых городах Украины, включая столицу, прошла общественная акция "Нет капитуляции". Ее участники выразили негодование по поводу подписания т. н. "формулы Штанмайера". Одним из таких городов стал Славянск.

Читать далее ⇒

В Славянске появится «совет сеньоров»

— 10 октября 2019 —

На сегодняшний день около 65% населения Славянска составляют люди старше 50 лет. И, судя по всему, в дальнейшем эта тенденция будет только увеличиваться.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов»

В честь праздников, отмечаемых в Украине 14 октября, на месте бывшего блокпоста №1 (Рыбхоз) снова собрались активисты - участники строительства мемориала и приехавшие в Славянск гости. Встреча состояла из двух частей - торжественной и неофициальной.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Земли славянского учхоза вернули государству

Славянским спасателям подарили кроссовер

За сутки - два ДТП

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

Слушания по тарифам на проезд в троллейбусах прошли без общественности

С 1 октября за воду придется платить больше

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Приключения сэра Артура Конана Дойла

Истории похищения знаменитостей

«Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Усик дебютировал с нокаута

Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

17 октября 2019

В Славянске стало на один детский садик больше

На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал

Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка

Начало отопительного сезона откладывается до холодов

Что с водой на Химике

ООШ №11: ремонт уже близко

Депутаты определились с улицами для ямочного ремонта

В Святогорске начались работы по строительству базы олимпийского резерва. Народ протестует

Велоинфраструктура в Славянске: утопия или реальность

В «Прозрачном офисе» готовы три этажа

Цветочный рынок обещают открыть до конца года

В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

Земли славянского учхоза вернули государству

Славянским спасателям подарили кроссовер

За сутки - два ДТП

Пожар на Вокзальной закончился трагедией

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

16 октября 2019

Украина завоевала путевку в финальную часть Евро-2020

Усик дебютировал с нокаута

Верняев и Радивилов вернулись из Штутгарта с «бронзой»

Михаил Гончаров – серебряный призер чемпионата Украины по дзюдо

Соревнования по джиу-джитсу

ФК «Славянск» одержал победу на финише

Чемпионат Украины по кикбоксингу

12 октября 2019

Создание и техническое обслуживание сайтов: в чем преимущества хостинга

10 октября 2019

Хоть в чем-то стабильность

Почему вода по графику

Мэр Славянска сообщил большинству в горсовете, что сдаваться не собирается

На Соборной площади протестовали против ползучей капитуляции

Новый сессионный формат: 2 технических перерыва и голосование с 3-го раза

Что опять не так с водой

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top