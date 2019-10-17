В «Сквере памяти» высадили тысячи тюльпанов

В честь праздников, отмечаемых в Украине 14 октября, на месте бывшего блокпоста №1 (Рыбхоз) снова собрались активисты - участники строительства мемориала и приехавшие в Славянск гости. Встреча состояла из двух частей - торжественной и неофициальной.

Началась она с импровизированного митинга у памятника погибшим здесь бойцам. Высокопарных фраз не звучало: среди единомышленников пафос неуместен. Вспомнили павших защитников, поговорили о сегодняшней ситуации на фронте и в тылу, пожелали украинским военным и их семьям здоровья, а Украине - скорейшей победы в этой войне. Торжественный фрагмент встречи завершился общим фото на память и возложением цветов к мемориалу.

Во время неофициального общения активисты поговорили о дальнейшей судьбе сквера и подвели итоги сделанного за год. Главное достижение - мемориал все-таки построили, его открытие состоялось 26 июня. В создании участвовало много разных людей - местных и иногородних. Кто-то помогал средствами, кто-то материалами, кто-то техникой и оборудованием, а кто-то собственным трудом.

Но и после открытия работы здесь не закончились. Практически каждую пятницу люди приезжали, чтобы полить растения и очистить территорию сквера от сорняков. Последним на сегодняшний день мероприятием стал завоз плодородного грунта, которым активисты укрыли откосы оврага за основным объектом. Неделю назад в этот слой высадили более 2 тысяч тюльпанов, присланных единомышленниками из Киева.

Обсудили активисты и планы дальнейшего обустройства мемориала. В частности, появилась идея создать здесь скульптурную композицию из металла. В ее основу должна лечь сохранившуюся часть сожженного оккупантами БТР.

Напомним, что поддержать общественный проект можно через общедоступную группу в социальной сети «Фейсбук» "Неоголошена війна. Блокпост 1".