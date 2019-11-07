Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»

|7 ноября 2019
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В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в 40 городах Украины и зарубежья состоялась общественная акция "Год без Кати". В число этих городов вошел и Славянск.
Напомним, что Екатерина Гандзюк боролась против действий чиновников Херсонской области, которые, по ее данным, "крышевали" незаконную вырубку леса. В конце июля 2018 года она подверглась нападению, в ходе которого ее облили кислотой. За жизнь активистки медики боролись 3 месяца, однако 4 ноября от полученных ожогов девушка умерла. Эта дата стала отправной точкой для старта всеукраинского общественного движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" Поддержавшие ее украинцы требовали от власти установить и наказать всех причастных к убийству. Со сменой власти требования не изменились.
Больше всего активистов возмущает то, что прокуратура так и не предъявила обвинения истинным заказчикам злодеяния, ограничившись посадкой за решетку исполнителей. И хотя нынешний генпрокурор пообещал, что уже в ближайшие дни в расследовании будет сделан прорыв, доверия у общественности такое заявление не вызвало. Ведь позорная традиция "сливать" резонансные преступления в последние десятилетия, к сожалению, стала для Украины трендом.
На акции в Славянске, которая проходила у здания горисполкома, активисты вспоминали местный пример - убийство директора ИРТК "Тор" Игоря Александрова и затянувшийся на долгие годы поиск виновных. За годы независимости подобных примеров по всей стране набралось достаточно, чтобы говорить о закономерности.
По убеждению пришедших на акцию славянцев, такое положение дел подтверждает известный афоризм о том, что "рыба гниет с головы" и что блокирование расследований по фактам физической расправы с неудобными журналистами и активистами осуществляется с подачи "сильных мира сего". Вместе с тем, в обществе растет количество людей, не согласных мириться с подобным беззаконием и требующих справедливого наказания преступников - какие бы высокие должности они не занимали.
7 ноября 2019
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Приветствую, гость! Вход
7 ноября 2019
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• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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Комментарии к статье «Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»»
В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в 40 городах Украины и зарубежья состоялась общественная акция "Год без Кати". В число этих городов вошел и Славянск.