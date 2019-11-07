Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»

В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в 40 городах Украины и зарубежья состоялась общественная акция "Год без Кати". В число этих городов вошел и Славянск.

Напомним, что Екатерина Гандзюк боролась против действий чиновников Херсонской области, которые, по ее данным, "крышевали" незаконную вырубку леса. В конце июля 2018 года она подверглась нападению, в ходе которого ее облили кислотой. За жизнь активистки медики боролись 3 месяца, однако 4 ноября от полученных ожогов девушка умерла. Эта дата стала отправной точкой для старта всеукраинского общественного движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" Поддержавшие ее украинцы требовали от власти установить и наказать всех причастных к убийству. Со сменой власти требования не изменились.

Больше всего активистов возмущает то, что прокуратура так и не предъявила обвинения истинным заказчикам злодеяния, ограничившись посадкой за решетку исполнителей. И хотя нынешний генпрокурор пообещал, что уже в ближайшие дни в расследовании будет сделан прорыв, доверия у общественности такое заявление не вызвало. Ведь позорная традиция "сливать" резонансные преступления в последние десятилетия, к сожалению, стала для Украины трендом.

На акции в Славянске, которая проходила у здания горисполкома, активисты вспоминали местный пример - убийство директора ИРТК "Тор" Игоря Александрова и затянувшийся на долгие годы поиск виновных. За годы независимости подобных примеров по всей стране набралось достаточно, чтобы говорить о закономерности.

По убеждению пришедших на акцию славянцев, такое положение дел подтверждает известный афоризм о том, что "рыба гниет с головы" и что блокирование расследований по фактам физической расправы с неудобными журналистами и активистами осуществляется с подачи "сильных мира сего". Вместе с тем, в обществе растет количество людей, не согласных мириться с подобным беззаконием и требующих справедливого наказания преступников - какие бы высокие должности они не занимали.