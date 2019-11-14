Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев

Ноябрь-2019 забрал у Славянска его легенду - ветерана Второй мировой войны Семена Ивановича Усачева. Фронтовику было 94 года.

Это он, молоденький солдатик, весной 1945-го расписался на немецком рейхстаге. Никому не известного фронтовика случайно сняла военная кинохроника. В 1985-м, к 40-летию Победы, архивное фото превратилось в открытку. Тиражом в полтора миллиона экземпляров она разлетелась по всему бывшему Советскому Союзу. И славянский ветеран, что называется, проснулся знаменитым.

На фронт Семен Усачев отправился семнадцатилетним мальчишкой. До 18-ти ему не хватало нескольких месяцев. Но в тревожном 1943-м на эти мелочи уже не обращали внимания. Обескровленная, потрепанная в боях армия требовала новобранцев. Пацана из ставропольского края определили в 4-й кавалерийский Кубанский корпус. Там из него, близко лошадей и оружие не видевшего, стали делать кавалериста и вояку.

Боевое крещение Усачев принял на Матвеев-кургане. Молодому необстрелянному пацану «посчастливилось» попасть в дивизию, участь которой была предрешена - ее бросали в тыл врага. В тех жестоких боях из батареи Усачева в 70 человек живыми осталось 12. Семен - контуженный, за ноги вытащенный сослуживцами из земли, после этой мясорубки надолго потерял страх перед смертью, которая не раз еще прямо смотрела ему в глаза.

Потом он пройдет с боями Донбасс, Беларусь, Польшу. К тому времени уже поменяет военную специальность - станет связистом. А это значило - постоянно на передовой, под огнем, на волоске от смерти.

«Чужой славы мне не надо - я Берлин не брал», - рассказывал Семен Усачев журналисту «ТВ плюс» несколько лет назад.

Его дивизия встречала победу встречала в 50 километрах от логова поверженного врага. Утром 9 мая командир предложил съездить в Берлин: ведь досадно быть рядом и не увидеть рейхстага. Около 30 человек погрузились в «студебеккер» и отправились в центр немецкой столицы.

«Народу у рейхстага было - тьма. Все очень счастливые, шумные. А стены - исписаны уже, места свободного не найти», - вспоминал Усачев. Он попросил водителя ближе подъехать к зданию, прыгнул на борт грузовика и, вытянув руку, аккуратно начал выводить мелом: «9.5.45. Усачев».

«Я увидел, что какой-то лейтенант камеру в руках держит, крутит и всех снимает. Всех - не только меня. Ну, снимает и снимает. Я расписался, мы немного побродили у рейхстага и отправились назад, в дивизию». Как этот момент, запечатленный в документальной кинохронике, оказался затем на открытке, Усачев не знает. Он вообще забыл об этом эпизоде - на долгих 40 лет.

После войны Семен Иванович приехал в Славянск навестить сестру. И остался здесь на всю дальнейшую жизнь. Встретил свою любовь, вырастил двоих дочерей.

В 1985 году ему позвонили из городской газеты, редакция интересовалась - какой это Усачев изображен на знаменитой открытке. Оказалось - наш. Семен Иванович принес документы, вспомнил и рассказал о том памятном мае. А через время ему стали звонить родственники и знакомые, в чьи руки попадала открытка.

Семен Усачев до последних дней принимал активное участие в жизни города. Еще в сентябре он выступал на митинге в честь освобождения Славянска от немецко-фашистских захватчиков.

Наши ветераны уходят, переворачивая страницу истории. Задача потомков - сберечь память об их подвиге. Редакция выражает соболезнование родным Семена Усачева и разделяет с ними боль утраты.