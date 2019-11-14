Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов

|14 ноября 2019
|Просмотров: 18
|
В рамках инновационной программы UPSHIFT, реализуемой в Украине организацией ЮНИСЕФ, 5 молодежных команд Славянска получили возможность реализовать свои проекты. 12 ноября в арт-пространстве "Happy Hub" состоялась передача ребятам необходимого для этого оборудования.
Программа UPSHIFT работает сегодня в 22 странах мира. В Украину она "зашла" в прошлом году, выбрав первой точкой приложения Харьков. В 2019-м к программе подключились Донецкая и Луганская области, где также был объявлен набор инициативной молодежи, стремящейся решить ту или иную социальную проблему. В число городов-участников вошли Славянск, Краматорск, Доброполье и Северодонецк, каждый из которых получил возможность воплотить в жизнь 5 идей.
В Славянске победителями стали такие проекты: переработка сухой листвы биокомпостными червями и информирование населения о вреде сжигания отходов растительности; обучение языку жестов, ориентированное не только на людей с нарушениями слуха, а на более широкую аудиторию; создание "Антигаджет Хаба", в котором молодежи помогут избавиться от интернет-зависимости; организация разговорного клуба "Speak Up" для изучения английского языка и швейные курсы для молодежи с инвалидностью, чтобы дать ей возможность получить профессиональные навыки для дальнейшего создания рабочих мест. Стоит добавить, что кроме финансовой поддержки, все участники инновационной программы прошли профильные обучающие семинары и заручились помощью специально назначенных менторов.
Средства для финансирования программы предоставлены правительством Японии. Ее чрезвычайный и полномочный посол Такаши Кураи лично приехал в Славянск, чтобы передать победителям конкурса приобретенное в рамках международного сотрудничества оборудование. Господин Кураи сказал, что народ Японии очень ценит Украину, и выразил надежду, что оказываемая его соотечественниками помощь послужит для ее развития, а между двумя странами будут возникать и укрепляться дружественные связи.
Добавим, что в 2019 году на реализацию программы UPSHIFT в Донецкой и Луганской областях Япония перечислила 1,2 млн грн. Всего с начала конфликта на востоке Украины правительство Японии передало ЮНИСЕФ более 8 млн долларов, которые были направлены на разноплановую поддержку детей и их семей.
14 ноября 2019
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
— 14 ноября 2019 —
Весной нынешнего года в Славянске был объявлен конкурс на лучший логотип и слоган города. На него заявились 29 участников. Среди всех предложенных вариантов комиссия выбрала 14. Из них горожане и должны были путем голосования определить самый лучший.
— 14 ноября 2019 —
После 2014 года, когда Донбасс попал в поле зрения международных гуманитарных организаций, в Славянске появилось несколько платформ, созданных для активизации гражданского общества. В сегодняшнем номере "ТВ плюс" мы расскажем о некоторых из них, надеясь, что эта информация окажется для многих читателей газеты не только познавательной, но и полезной с практической точки зрения.
— 14 ноября 2019 —
Ноябрь-2019 забрал у Славянска его легенду - ветерана Второй мировой войны Семена Ивановича Усачева. Фронтовику было 94 года.
— 7 ноября 2019 —
В годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в 40 городах Украины и зарубежья состоялась общественная акция "Год без Кати". В число этих городов вошел и Славянск.
Приветствую, гость! Вход
14 ноября 2019
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов»
В рамках инновационной программы UPSHIFT, реализуемой в Украине организацией ЮНИСЕФ, 5 молодежных команд Славянска получили возможность реализовать свои проекты. 12 ноября в арт-пространстве "Happy Hub" состоялась передача ребятам необходимого для этого оборудования.