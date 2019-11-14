Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов

Программа UPSHIFT работает сегодня в 22 странах мира. В Украину она "зашла" в прошлом году, выбрав первой точкой приложения Харьков. В 2019-м к программе подключились Донецкая и Луганская области, где также был объявлен набор инициативной молодежи, стремящейся решить ту или иную социальную проблему. В число городов-участников вошли Славянск, Краматорск, Доброполье и Северодонецк, каждый из которых получил возможность воплотить в жизнь 5 идей.

В Славянске победителями стали такие проекты: переработка сухой листвы биокомпостными червями и информирование населения о вреде сжигания отходов растительности; обучение языку жестов, ориентированное не только на людей с нарушениями слуха, а на более широкую аудиторию; создание "Антигаджет Хаба", в котором молодежи помогут избавиться от интернет-зависимости; организация разговорного клуба "Speak Up" для изучения английского языка и швейные курсы для молодежи с инвалидностью, чтобы дать ей возможность получить профессиональные навыки для дальнейшего создания рабочих мест. Стоит добавить, что кроме финансовой поддержки, все участники инновационной программы прошли профильные обучающие семинары и заручились помощью специально назначенных менторов.

Средства для финансирования программы предоставлены правительством Японии. Ее чрезвычайный и полномочный посол Такаши Кураи лично приехал в Славянск, чтобы передать победителям конкурса приобретенное в рамках международного сотрудничества оборудование. Господин Кураи сказал, что народ Японии очень ценит Украину, и выразил надежду, что оказываемая его соотечественниками помощь послужит для ее развития, а между двумя странами будут возникать и укрепляться дружественные связи.

Добавим, что в 2019 году на реализацию программы UPSHIFT в Донецкой и Луганской областях Япония перечислила 1,2 млн грн. Всего с начала конфликта на востоке Украины правительство Японии передало ЮНИСЕФ более 8 млн долларов, которые были направлены на разноплановую поддержку детей и их семей.