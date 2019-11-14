Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества

|14 ноября 2019
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После 2014 года, когда Донбасс попал в поле зрения международных гуманитарных организаций, в Славянске появилось несколько платформ, созданных для активизации гражданского общества. В сегодняшнем номере "ТВ плюс" мы расскажем о некоторых из них, надеясь, что эта информация окажется для многих читателей газеты не только познавательной, но и полезной с практической точки зрения.
Первой в Славянске, при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), открылась платформа инициатив "Теплица". Произошло это в 2015 году, и с тех пор организация трижды меняла адрес. Сейчас она в статусе молодежного центра располагается на улице Торской, 4.
За неполные пять лет команда "Теплицы" попробовала себя в нескольких направлениях. На данный момент платформа профилируется на проекте по поддержке детей с инвалидностью и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В качестве волонтеров здесь практикуются студенты дефектологического факультета ДГПУ.
Сразу после возникновения платформа ориентировалась, преимущественно, на молодежь - учащихся старших классов и студенчество. Однако со временем возрастной ценз приходящих сюда славянцев расширился. Во многом это произошло из-за того, что в рамках сотрудничества с другими организациями в "Теплице" регулярно проводятся различные мероприятия: встречи с интересными людьми, презентации инновационных проектов, обучающие тренинги, диспуты, фестивали, кинопоказы, концерты, спектакли и т. д.
Из системных мероприятий можно выделить курсы украинского и английского языков, а также занятия по изобразительному искусству. График проведения этих уроков, а также анонсы мероприятий проще всего узнать на странице платформы инициатив "Теплица" в социальной сети Facebook. Этим же инструментом мы предлагаем воспользоваться и для получения более детальной информации о работе платформ, речь о которых пойдет ниже.
Завершая раздел о "Теплице" сообщим, что недавно одну из ее представителей, Дарью Николаенко, приняли в члены Национального молодежного совета Украины. О всеукраинском рейтинге платформы это говорит достаточно красноречиво.
Молодежный центр "Арт-пространство "Happy Hub" открылся при Центре культуры и окружающей среды в 2016 году. Первоначально он создавался, как место проведения досуга для детей и подростков. Им предлагали проводить вечера в компании сверстников, играя в интеллектуальные и настольные игры.
Первые два года центр финансировался программой ЮНИСЕФ, после чего перешел на волонтерский энтузиазм. Как признается руководитель "Нappy Hub" Олеся Бабушкина, активность работы при этом заметно снизилась. Однако с 2019-го посещаемость арт-пространства снова увеличилась. Во многом это объясняется тем, что к досуговой и игровой программе добавился образовательный компонент. Только за последние два месяца здесь состоялось несколько развивающих мероприятий: цикл тренингов с психологами областного детско-молодежного центра в рамках программы "Шаг к успеху"; несколько заседаний дискуссионного клуба, посвященных актуальным для детей и молодежи проблемам; лекции от волонтеров Донецкого медуниверситета "Твое тело - твое дело", курсы английского языка, прочее.
Кроме того, арт-пространство "Happy Hub" активно осваивается в роли локального координатора международных проектов и программ. Последний пример - программа UPSHIFT, первый этап которой завершился буквально на днях. На сегодняшний день аудитория центра составляет около 70 человек. Это количество постепенно растет, что говорит о повышении популярности платформы среди местной молодежи.
Коворкинг-пространство "Тор Place", созданное на базе комплекса "Монополия Крона" (ул. Торская, 67), не ориентируется на конкретную возрастную категорию посетителей. Организовываемые здесь мероприятия могут быть полезны и молодежи, и более взрослым горожанам - в зависимости от их интересов. Тематика, как и формат этих мероприятий, настолько разнообразны, что вкратце описать их очень сложно, поэтому мы снова напомним читателям о социальной сети Facebook.
Обращаем внимание, что на некоторые проходящие в "Тор Place" события необходимо заранее регистрироваться, а вход на них может быть платным.
Уникальная в своем роде платформа "Возраст счастья" возникла в Славянске пару лет назад и достаточно быстро стала известна не только в городе, но и за его пределами. Создавалась она для людей старше 50 лет, которые не утратили социальной активности и искали, где и в чем можно применить себя, выйдя на пенсию.
Перечень возможностей оказался достаточно длинным: компьютерная грамотность, скандинавская ходьба, пилатес, курсы видеожурналистики, лекции по этике и этикету, танцевальные вечеринки, экскурсии по Донетчине и Украине, участие в общегородских и всеукраинских мероприятиях, а также реализация собственных проектов. Среди последних стоит вспомнить первый в Славянске фестиваль "Хочу и могу", организованный для людей возрастом "50+" (на фото).
В последнее время "Возраст счастья" заявляет о себе, как об активном участнике городской жизни. По инициативе общественной организации при исполкоме планируют создать рекомендательный орган - «Совет сеньоров», в состав которого войдут "возрастные" славянцы. Как обещает руководитель организации Наталья Бондаренко, на будущее у них очень много планов.
Остается добавить, что располагается платформа "Возраст счастья" на втором этаже Центра культуры и окружающей среды. Поскольку извне она финансово не поддерживается, ежемесячный взнос, необходимый для покрытия организационных затрат, составляет для членов организации 50 грн.
Этой осенью в Славянске появилась еще одна платформа для социально активных граждан. Ее название - «Друкарня» - обусловлено тем, что размещается она в здании городской типографии на ул. Васильевской. Инициатором создания платформы выступила немецкая неправительственная организация DRA, занимающаяся развитием демократии в Украине, Беларуси и России.
На сегодняшний день четкого графика работы этого учреждения не существует. Команда координаторов проекта пока ищет оптимальный формат работы, составляет план собственных мероприятий и собирает заявки от других организаций, деятельность которых направлена на неформальное образование и активизацию гражданского общества.
Как заверил руководитель «Друкарни» Игорь Мечник, предложения от рядовых жителей Славянска тоже будут учтены. Ожидается, что полноценная работа платформы начнется к концу текущего года.
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• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
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После 2014 года, когда Донбасс попал в поле зрения международных гуманитарных организаций, в Славянске появилось несколько платформ, созданных для активизации гражданского общества. В сегодняшнем номере "ТВ плюс" мы расскажем о некоторых из них, надеясь, что эта информация окажется для многих читателей газеты не только познавательной, но и полезной с практической точки зрения.