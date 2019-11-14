|14 ноября 2019
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Весной нынешнего года в Славянске был объявлен конкурс на лучший логотип и слоган города. На него заявились 29 участников. Среди всех предложенных вариантов комиссия выбрала 14. Из них горожане и должны были путем голосования определить самый лучший.
Изначально планировалось, что итоги подведут в конце лета. При этом победителю был обещан денежный приз в 10 тыс. грн. Потом из-за невысокой активности сроки голосования продлили.
В конце концов победители определились. Лучшими проектами стали работы Михаила Королева, Инны Гончаровой и Евгения Шевцова (на фото слева направо). Авторам достались грамоты. Награждение состоялось 12 ноября.
О денежном призе речь уже не шла. Более того, городской голова Вадим Лях решил поручить разработку логотипа специалистам.
- Такие вещи делаются на десятилетия. Они должны формировать позитивный имидж города, популяризировать курорт и историко-культурное наследие Славянска. Давайте доверим их создание профессионалам, - сказал мэр.
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• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
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• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
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Комментарии к статье «Определены победители конкурса на логотип города»
Весной нынешнего года в Славянске был объявлен конкурс на лучший логотип и слоган города. На него заявились 29 участников. Среди всех предложенных вариантов комиссия выбрала 14. Из них горожане и должны были путем голосования определить самый лучший.