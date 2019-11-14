 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Нехорошая тенденция

Определены победители конкурса на логотип города

Светлана Вьюниченко
14 ноября 2019 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Весной нынешнего года в Славянске был объявлен конкурс на лучший логотип и слоган города. На него заявились 29 участников. Среди всех предложенных вариантов комиссия выбрала 14. Из них горожане и должны были путем голосования определить самый лучший.

Изначально планировалось, что итоги подведут в конце лета. При этом победителю был обещан денежный приз в 10 тыс. грн. Потом из-за невысокой активности сроки голосования продлили. 

В конце концов победители определились. Лучшими проектами стали работы Михаила Королева, Инны Гончаровой и Евгения Шевцова (на фото слева направо). Авторам достались грамоты. Награждение состоялось 12 ноября. 

О денежном призе речь уже не шла. Более того, городской голова Вадим Лях решил поручить разработку логотипа специалистам.   

- Такие вещи делаются на десятилетия. Они должны формировать позитивный имидж города, популяризировать курорт и историко-культурное наследие Славянска. Давайте доверим их создание профессионалам, - сказал мэр.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 ноября 2019

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В Святогорске решали, что делать с отходами

Определены победители конкурса на логотип города

В Славянске появятся «школы будущего»

Что тормозит создание в Славянске компостного центра

Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества

Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов

Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

В Славянском горрайонном суде - новый председатель

Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

13 ноября 2019

В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе

«Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе

Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси

Скандальное «классико» с победным голом Кривцова

7 ноября 2019

Застывшие во времени

Улица Новый Быт все еще без тепла

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий

Подача воды на город в целом сокращена на 55%

Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра

Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию

Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»

Также в разделе

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

— 14 ноября 2019 —

На данный момент в Славянске насчитывается 4 тыс. доз вакцины от дифтерии для взрослых. В ближайшее время планируются поставки еще 8 тыс. доз. Об этом рассказала заместитель начальника городского отдела здравоохранения Марина Порохняк.

Читать далее ⇒

В Святогорске решали, что делать с отходами

— 14 ноября 2019 —

В Святогорске 7-8 ноября прошел седьмой национальный форум «Обращение с отходами: законодательство, экономика, технологии». Главной темой обсуждения стала рекультивация полигонов твердых бытовых отходов и свалок в Донецкой области. К обсуждению проблемы подключились представители Донецкой облгосадминистрации и органов местного самоуправления, общественники и экологи.

Читать далее ⇒

Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества

— 14 ноября 2019 —

После 2014 года, когда Донбасс попал в поле зрения международных гуманитарных организаций, в Славянске появилось несколько платформ, созданных для активизации гражданского общества. В сегодняшнем номере "ТВ плюс" мы расскажем о некоторых из них, надеясь, что эта информация окажется для многих читателей газеты не только познавательной, но и полезной с практической точки зрения.

Читать далее ⇒

Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов

— 14 ноября 2019 —

В рамках инновационной программы UPSHIFT, реализуемой в Украине организацией ЮНИСЕФ, 5 молодежных команд Славянска получили возможность реализовать свои проекты. 12 ноября в арт-пространстве "Happy Hub" состоялась передача ребятам необходимого для этого оборудования.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Определены победители конкурса на логотип города»

Весной нынешнего года в Славянске был объявлен конкурс на лучший логотип и слоган города. На него заявились 29 участников. Среди всех предложенных вариантов комиссия выбрала 14. Из них горожане и должны были путем голосования определить самый лучший.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку

Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

История Синей бороды

Рудольф Дизель. Уйти, чтобы вернуться

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе

«Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе

Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 ноября 2019

Нехорошая тенденция

Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга

В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска

В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет

Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи

В Святогорске решали, что делать с отходами

Определены победители конкурса на логотип города

В Славянске появятся «школы будущего»

Что тормозит создание в Славянске компостного центра

Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества

Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов

Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция

В Славянском горрайонном суде - новый председатель

Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев

Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе

13 ноября 2019

В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе

«Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе

Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси

Скандальное «классико» с победным голом Кривцова

7 ноября 2019

Застывшие во времени

Улица Новый Быт все еще без тепла

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да

Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут

Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий

Подача воды на город в целом сокращена на 55%

Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра

Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе

Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры

Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию

Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top