Определены победители конкурса на логотип города

Весной нынешнего года в Славянске был объявлен конкурс на лучший логотип и слоган города. На него заявились 29 участников. Среди всех предложенных вариантов комиссия выбрала 14. Из них горожане и должны были путем голосования определить самый лучший.

Изначально планировалось, что итоги подведут в конце лета. При этом победителю был обещан денежный приз в 10 тыс. грн. Потом из-за невысокой активности сроки голосования продлили.

В конце концов победители определились. Лучшими проектами стали работы Михаила Королева, Инны Гончаровой и Евгения Шевцова (на фото слева направо). Авторам достались грамоты. Награждение состоялось 12 ноября.

О денежном призе речь уже не шла. Более того, городской голова Вадим Лях решил поручить разработку логотипа специалистам.

- Такие вещи делаются на десятилетия. Они должны формировать позитивный имидж города, популяризировать курорт и историко-культурное наследие Славянска. Давайте доверим их создание профессионалам, - сказал мэр.