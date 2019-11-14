В Святогорске решали, что делать с отходами

В Святогорске 7-8 ноября прошел седьмой национальный форум «Обращение с отходами: законодательство, экономика, технологии». Главной темой обсуждения стала рекультивация полигонов твердых бытовых отходов и свалок в Донецкой области. К обсуждению проблемы подключились представители Донецкой облгосадминистрации и органов местного самоуправления, общественники и экологи.

На церемонии открытия форума директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Сергей Натрус заявил, что в области реализуется большая программа по изменению системы обращения с отходами.

«Мы успешно развиваем сеть региональных полигонов твердых бытовых отходов, начинаем создание сети мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций по всей области. Хочу отметить, что наша конечная цель - создание современного мусоросжигательного завода в Краматорске. Он будет сжигать до 150 000 тонн мусора в год без ущерба для окружающей среды », - отметил директор департамента.

Одним из успешных примеров реализации вышеназванной программы стал Славянск. Городской голова Вадим Лях рассказал историю рекультивации славянского полигона ТБО. Полигон стал одним из объектов, который посетили участники мероприятия. Также в программе посещений значился Краматорский региональный полигон ТБО, куда свозят мусор из городов северной части Донецкой области. Гостям показали современную технику для эксплуатации полигона, а также передвижную лаборатория для сбора данных о содержании вредных веществ в атмосфере.

В рамках форума прошли панельные дискуссии по обмену опытом рекультивации полигонов, определения приоритетов развития системы и обмена практиками обращения с отходами.