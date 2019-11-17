Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене

Телевизоры бренда Kivi быстро стали популярными в нашей стране благодаря своему отличному соотношению качества и цены. Одна из самых востребованных моделей - Kivi 40Ur50Gu - сочетает все достоинства устройств своей марки с передовым дизайном.

Совсем недавно на мировом рынке телевизионной аппаратуры появился новый бренд среднего и бюджетного ценовых сегментов, который очень быстро завоевал доверие и симпатию потребителей. Это - Kivi, под логотипом которого в продажу поступают современные высокотехнологичные смарт-телевизоры с большим набором востребованных функций. Несмотря на свое высокое качество, а также - инновационный дизайн телевизоры данной марки обладают сравнительно невысокой стоимостью. В наши дни купить Kivi 40Ur50Gu гораздо выгоднее, чем телевизоры сходного функционала прочих фирм. И об этом мы поговорим немного ниже

По мнениям экспертов и потребителей, большинство моделей телевизоров бренда Kivi обладают рядом характерных достоинств:

одна из самых мощных и быстрых на сегодняшний день операционных систем - Android 6 - обеспечивает технике оперативное выполнение даже сложных задач. Например, телевизоры Kivi включаются в среднем в 25 раз быстрее, чем аналоги прочих марок;

управление функционалом техники происходит через специальное меню. Параметры работы телевизора можно легко и очень гибко подстраивать под конкретного пользователя. Управлять просмотром можно с помощью своего обычного смартфона;

матрица дисплея - также очень мощная, экран всегда выдает необыкновенно четкое и яркое изображение;

техника оснащается возможностью связи с помощью WiFi. Используя эту связь, можно без всяких проводов удобно подключать телевизор к другой технике. Также при включении аппарат самостоятельно обновляет свое ПО через сеть;

в продаже всегда есть богатый выбор телевизоров Kivi на любой вкус. Диагонали устройств достигают 24-60 дюймов, в последнее время коллекция моделей линейки техники постоянно пополняется;

дизайн всех товаров от Kivi - только инновационный. Его отличают сдержанность и чистота линий, традиционные цветовые решения. Презентабельные большие телевизоры отлично дополняют любые интерьеры и хорошо смотрятся рядом с другой техникой.

Особую популярность среди покупателей в нашей стране в последнее время приобрел телевизор Kivi модели 40Ur50Gu. Люди, успевшие оценить все достоинства данной техники, отмечают: