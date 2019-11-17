|17 ноября 2019
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Телевизоры бренда Kivi быстро стали популярными в нашей стране благодаря своему отличному соотношению качества и цены. Одна из самых востребованных моделей - Kivi 40Ur50Gu - сочетает все достоинства устройств своей марки с передовым дизайном.
Совсем недавно на мировом рынке телевизионной аппаратуры появился новый бренд среднего и бюджетного ценовых сегментов, который очень быстро завоевал доверие и симпатию потребителей. Это - Kivi, под логотипом которого в продажу поступают современные высокотехнологичные смарт-телевизоры с большим набором востребованных функций. Несмотря на свое высокое качество, а также - инновационный дизайн телевизоры данной марки обладают сравнительно невысокой стоимостью. В наши дни купить Kivi 40Ur50Gu гораздо выгоднее, чем телевизоры сходного функционала прочих фирм. И об этом мы поговорим немного ниже
По мнениям экспертов и потребителей, большинство моделей телевизоров бренда Kivi обладают рядом характерных достоинств:
Особую популярность среди покупателей в нашей стране в последнее время приобрел телевизор Kivi модели 40Ur50Gu. Люди, успевшие оценить все достоинства данной техники, отмечают:
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17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
• Несовершеннолетний «лжеминер» узнал, как реагирует полиция
• В Славянском горрайонном суде - новый председатель
• Ушел из жизни участник Второй мировой Семен Усачев
• Черный Георгин: самое известное убийство в Лос-Анджелесе
13 ноября 2019
• В Славянске состоялся чемпионат города по вольной борьбе
• «Веселые старты»: команда ООШ №18 представит Славянск на областном этапе
• Левандовски в огне, Холанд на высоте, 52-й хет-трик Месси
• Скандальное «классико» с победным голом Кривцова
7 ноября 2019
• Улица Новый Быт все еще без тепла
• Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков
• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
• Кормить «по Клопотенко» в славянских школах пока не будут
• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
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