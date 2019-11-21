Славянский район предлагают ликвидировать

|21 ноября 2019
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В Краматорске 13 ноября состоялось обсуждение нового административно-территориального устройства Донецкой области. На презентации эксперты предложили оставить 9 районов вместо 18 существующих.
Как рассказал советник по вопросам децентрализации Донецкого Центра развития местного самоуправления Максим Ткач, 5 укрупненных районов будет находиться на подконтрольной территории, еще 4 - за линией разграничения.
На данный момент на подконтрольной украинской власти части области находятся 13 районов. Из них планируют сформировать пятерку новых - Краматорский, Бахмутский, Покровский Мариупольский и Волновахский. При таком делении Славянский район станет частью Краматорского. По мнению эксперта, эти районы «более-менее сбалансированы как по плотности населения, так и территориально».
Отметим, что данная идея не нова. Еще летом в ДонОГА, на заседании рабочей группы по вопросам изменения административно-территориального устройства региона, руководство области планировало создать четыре района: Краматорский, Покровский, Угледарский и Мариупольский. Однако ведущий специалист по вопросам децентрализации, эксперт программы U-LЕАD, директор общественной организации «Институт развития территорий» Юрий Ганущак предложил свой вариант деления. По мнению столичных специалистов, территорию лучше делить на 5 районов - уменьшив Краматорский за счет создания Бахмутского и вместо Угледарского создать Волновахский район. По территориальным характеристикам они практически совпадут. Зато в Волновахе, которая является райцентром, хватит помещений и кадров для структур районного уровня.
В итоге это деление и было взято за основу. Но - лишь как временный вариант.
- Из-за вооруженного конфликта и линии разграничения мы можем планировать районирование только территории подконтрольной Украине, - говорит Максим Ткач.
Поэтому, когда Донецкая область полностью вернется под контроль Украины, границы районов вновь переформатируют.
Отметим, что специалисты по вопросам децентрализации не видят необходимости в районных советах. Поэтому на выборах 2020 года они, скорее всего, избираться не будут. А вот районные администрации останутся.
Как объяснила эксперт ОО «Экспертиза реформ» Татьяна Барановская, целью территориального устройства субрегионального уровня является разделение полномочий между соответствующими структурами на районном уровне и уход от дублирования функций.
Так, райгосадминистрации возьмут на себя до 90% управленческих функций. Ими будут курироваться полиция, МЧС, налоговая, соцзащита, другие службы и межсекторальные программы.
- Функция района - это создание эффективной государственной власти на этом уровне административного устройства. Именно под эту функцию, и под миссию, которая называется «эффективность исполнительной власти», формируются районы по принципу зоны влияния 60 км вокруг достаточно крупных городов, - говорит эксперт.
При этом само понятие - район - судя по всему, уйдет в прошлое. Вместо них появятся либо префектуры, либо уезды.
Такое нововведение потребует изменений в законодательство. Поскольку эксперты видят райадминистрации не в областном подчинении, а в оперативном управлении правительства. Однако пока это находится «на уровне теоретической модели», резюмирует Татьяна Барановская.
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В Краматорске 13 ноября состоялось обсуждение нового административно-территориального устройства Донецкой области. На презентации эксперты предложили оставить 9 районов вместо 18 существующих.