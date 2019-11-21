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Нехорошая тенденция

Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины

Павел Коротенко
21 ноября 2019 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • После официальной церемонии Елена Напрягло передала экипажу "Славянска" подарки от жителей города.

Несколько дней назад на катерах "Славянск" и "Старобельск" были торжественно подняты флаги ВМСУ. В церемонии, которая проходила в Одессе, участвовала делегация из нашего города.

Напомним, что патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" были переданы Украине береговой охраной США в сентябре прошлого года. После ходовых испытаний и обучения украинского экипажа плавсредства пересекли океан и 21 октября 2019 года прибыли в порт Одессы. Введение катеров в состав ВМСУ состоялось 13 ноября.

На официальном уровне Славянск представляли заместитель городского головы Юрий Подлесный и начальник отдела внутренней политики Дмитрий Кравченко. На неофициальном - мать погибшего в российско-украинской войне славянца Елена Напрягло. Во время торжественной церемонии поднятия на катере военно-морского флага Украины командиру корабля Дамиру Аулину вручили памятную табличку, на которой указано, что наименование "Славянск" присвоено судну в честь уроженцев Славянщины - морских пехотинцев Романа Напрягло и Сергея Майбороды, отдавших жизни при выполнении боевых задач по защите Родины. Аналогичный мемориальный объект, с именами матроса Александра Веремеенко и старшего матроса Степана Крыля, получил командир катера "Старобельск". Эти таблички будут укреплены на командирских мостиках.

Помимо атрибутивных деталей, принятым в состав ВМСУ катерам предстоит пройти оснащение системами вооружения, после чего они приступят к службе. Добавим, что в ближайшее время американские партнеры обещают передать Украине еще три скоростных патрульных катера класса Island. Какие имена им будут присвоены - пока не определено.

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Комментарии к статье «Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины»

Несколько дней назад на катерах "Славянск" и "Старобельск" были торжественно подняты флаги ВМСУ. В церемонии, которая проходила в Одессе, участвовала делегация из нашего города.

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