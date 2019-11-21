|21 ноября 2019
|Просмотров: 20
|
Несколько дней назад на катерах "Славянск" и "Старобельск" были торжественно подняты флаги ВМСУ. В церемонии, которая проходила в Одессе, участвовала делегация из нашего города.
Напомним, что патрульные катера "Славянск" и "Старобельск" были переданы Украине береговой охраной США в сентябре прошлого года. После ходовых испытаний и обучения украинского экипажа плавсредства пересекли океан и 21 октября 2019 года прибыли в порт Одессы. Введение катеров в состав ВМСУ состоялось 13 ноября.
На официальном уровне Славянск представляли заместитель городского головы Юрий Подлесный и начальник отдела внутренней политики Дмитрий Кравченко. На неофициальном - мать погибшего в российско-украинской войне славянца Елена Напрягло. Во время торжественной церемонии поднятия на катере военно-морского флага Украины командиру корабля Дамиру Аулину вручили памятную табличку, на которой указано, что наименование "Славянск" присвоено судну в честь уроженцев Славянщины - морских пехотинцев Романа Напрягло и Сергея Майбороды, отдавших жизни при выполнении боевых задач по защите Родины. Аналогичный мемориальный объект, с именами матроса Александра Веремеенко и старшего матроса Степана Крыля, получил командир катера "Старобельск". Эти таблички будут укреплены на командирских мостиках.
Помимо атрибутивных деталей, принятым в состав ВМСУ катерам предстоит пройти оснащение системами вооружения, после чего они приступят к службе. Добавим, что в ближайшее время американские партнеры обещают передать Украине еще три скоростных патрульных катера класса Island. Какие имена им будут присвоены - пока не определено.
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
• За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий
• Колизей - от итальянского colosso (огромный)
20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
— 21 ноября 2019 —
В Краматорске 13 ноября состоялось обсуждение нового административно-территориального устройства Донецкой области. На презентации эксперты предложили оставить 9 районов вместо 18 существующих.
— 21 ноября 2019 —
Третье воскресенье ноября отмечается в Украине как День работников сельского хозяйства. В канун профессионального праздника лучшие работники и предприятия этой отрасли получили от Славянской районной и Донецкой областной госадминистраций почетные грамоты и поощрительные призы.
— 17 ноября 2019 —
Телевизоры бренда Kivi быстро стали популярными в нашей стране благодаря своему отличному соотношению качества и цены. Одна из самых востребованных моделей - Kivi 40Ur50Gu - сочетает все достоинства устройств своей марки с передовым дизайном.
— 14 ноября 2019 —
На данный момент в Славянске насчитывается 4 тыс. доз вакцины от дифтерии для взрослых. В ближайшее время планируются поставки еще 8 тыс. доз. Об этом рассказала заместитель начальника городского отдела здравоохранения Марина Порохняк.
Приветствую, гость! Вход
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
• За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий
• Колизей - от итальянского colosso (огромный)
20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины»
Несколько дней назад на катерах "Славянск" и "Старобельск" были торжественно подняты флаги ВМСУ. В церемонии, которая проходила в Одессе, участвовала делегация из нашего города.