Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен

|28 ноября 2019
|Просмотров: 72
|
Двухлетнее противостояние в городском объединении всеукраинского общества "Просвита" завершилось победой здравого смысла. 9 ноября на общем собрании конфликтующие стороны согласились прекратить распри и заняться уставной деятельностью.
Напомним, что раскол в Славянском объединении ВУО "Просвита" имени Тараса Шевченко наметился в 2017 году, после смерти председателя организации Владимира Савенко. Тогда просвитяне разбились на два противоборствующих лагеря. Одна группа поддержала на посту председателя сына Владимира Савенко, Виктора. Другая часть отстаивала тезис о том, что руководящая должность не может переходить по наследству, а главу организации нужно выбирать всеобщим голосованием.
За истекшие два года конфликтующие стороны сломали немало копий, как в устных перебранках, так и в различных инстанциях. Апеллировали и к областному филиалу общества, и к киевским руководителям "Просвиты". Даже в прокуратуру писались заявления о недопуске в занимаемое организацией помещение и самовольное завладение уставными документами и печатью. Выглядела ситуация, прямо скажем, некрасиво - и на городском, и на всеукраинском уровне. А, главное, это отнимало время и силы, которые можно было бы потратить на выполнение основных задач "Просвиты", то есть популяризацию украинской культуры, внедрение украинского языка во всех сферах жизни общества и повышение у земляков национального самосознания.
Сейчас, можно надеяться, конфликт остался позади. В августе текущего года большинством голосов председателем городского объединения просвитяне выбрали Ольгу Краснощек (на фото), а также переизбрали состав правления. В середине октября эти изменения были внесены в реестр Минюста, после чего осталось только перезагрузить организацию. 9 ноября в библиотеке им. М. Петренко состоялось общее собрание городской "Просвиты", в ходе которого противоборствующие группы согласились отринуть существующие разногласия и перейти к совместной созидательной деятельности. Правда, за исключение из рядов организации экс-председателя собравшиеся голосовали не единогласно, показав тем самым, что по некоторым вопросам согласие так и не было достигнуто. Остается надеяться, что общность целей не позволит просвитянам Славянска снова разжечь утомивший всех конфликт.
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
— 28 ноября 2019 —
События 1932-33 гг. прошлого века, когда миллионы украинцев умерли от искусственно созданного голода, остаются одной из наиболее ужасающих страниц отечественной истории. Днем поминовения жертв той трагедии в Украине считается 23 ноября.
— 28 ноября 2019 —
В первых числах декабря в силу вступит решение Славянского горсовета об увеличении штатного расписания исполкома на 8 единиц. Как выяснилось, чиновников добавляют для обслуживания электронных платформ, которые сокращают бумажный документооборот.
— 21 ноября 2019 —
Несколько дней назад на катерах "Славянск" и "Старобельск" были торжественно подняты флаги ВМСУ. В церемонии, которая проходила в Одессе, участвовала делегация из нашего города.
— 21 ноября 2019 —
В Краматорске 13 ноября состоялось обсуждение нового административно-территориального устройства Донецкой области. На презентации эксперты предложили оставить 9 районов вместо 18 существующих.
Приветствую, гость! Вход
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен»
Двухлетнее противостояние в городском объединении всеукраинского общества "Просвита" завершилось победой здравого смысла. 9 ноября на общем собрании конфликтующие стороны согласились прекратить распри и заняться уставной деятельностью.