Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен

Напомним, что раскол в Славянском объединении ВУО "Просвита" имени Тараса Шевченко наметился в 2017 году, после смерти председателя организации Владимира Савенко. Тогда просвитяне разбились на два противоборствующих лагеря. Одна группа поддержала на посту председателя сына Владимира Савенко, Виктора. Другая часть отстаивала тезис о том, что руководящая должность не может переходить по наследству, а главу организации нужно выбирать всеобщим голосованием.

За истекшие два года конфликтующие стороны сломали немало копий, как в устных перебранках, так и в различных инстанциях. Апеллировали и к областному филиалу общества, и к киевским руководителям "Просвиты". Даже в прокуратуру писались заявления о недопуске в занимаемое организацией помещение и самовольное завладение уставными документами и печатью. Выглядела ситуация, прямо скажем, некрасиво - и на городском, и на всеукраинском уровне. А, главное, это отнимало время и силы, которые можно было бы потратить на выполнение основных задач "Просвиты", то есть популяризацию украинской культуры, внедрение украинского языка во всех сферах жизни общества и повышение у земляков национального самосознания.

Сейчас, можно надеяться, конфликт остался позади. В августе текущего года большинством голосов председателем городского объединения просвитяне выбрали Ольгу Краснощек (на фото), а также переизбрали состав правления. В середине октября эти изменения были внесены в реестр Минюста, после чего осталось только перезагрузить организацию. 9 ноября в библиотеке им. М. Петренко состоялось общее собрание городской "Просвиты", в ходе которого противоборствующие группы согласились отринуть существующие разногласия и перейти к совместной созидательной деятельности. Правда, за исключение из рядов организации экс-председателя собравшиеся голосовали не единогласно, показав тем самым, что по некоторым вопросам согласие так и не было достигнуто. Остается надеяться, что общность целей не позволит просвитянам Славянска снова разжечь утомивший всех конфликт.