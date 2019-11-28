Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше

|28 ноября 2019
|Просмотров: 60
|
В первых числах декабря в силу вступит решение Славянского горсовета об увеличении штатного расписания исполкома на 8 единиц. Как выяснилось, чиновников добавляют для обслуживания электронных платформ, которые сокращают бумажный документооборот.
Пока еще не набранные специалисты пропорционально распределятся по двум подразделениям исполнительного аппарата: четверо будут работать в Центре предоставления административных услуг, еще 4 человека примет отдел по ведению регистрационного учета места проживания и места пребывания физических лиц. Аргументацию такой необходимости руководители структурных единиц озвучили на заседаниях депутатских комиссий.
Кадровый дефицит в ЦПАУ, по словам начальника центра Анны Головаченко, обусловлен увеличивающимся количеством предоставляемых услуг и растущим наплывом посетителей. В частности, в последнее время актуализировалась услуга по регистрации недвижимого имущества, за которой люди едут в Славянск из других городов Донецкой области. Для обслуживания этой категории клиентов нужен дополнительный сотрудник.
Еще 2 сотрудника требуются для работы с услугами, которые скоро передаст центру МВД. По министерской инструкции, оказывать их могут только профильные специалисты. Отметим, что аналогичная норма действует и по услугам миграционной службы.
Четвертый человек нужен ЦПАУ для занятия должности системного администратора, в обязанности которого будет входить наполнение сайта учреждения. Сайт обещают запустить в ближайшее время. Планируется, что это даст людям возможность взаимодействовать с центром дистанционно, через личный электронный кабинет.
На перспективу нужны люди и в отдел регистрации физических лиц. Как рассказала начальник отдела Оксана Ткаченко, есть идея воспользоваться практикой иванофранковских коллег и создать в Славянске муниципальный реестр граждан. К этой платформе, на первоначальном этапе, будут подключены ЦПАУ, УСЗН, службы и отделы исполкома. В дальнейшем можно будет расширить перечень за счет других организаций, использующих в своей работе персональные данные граждан, как то: судов, нотариусов, фискальной службы и т. д. Для реализации идеи отделу нужны 2 специалиста.
Кроме того, в планах исполкома значится прием регистрационных картотек у управляющих компаний, что нужно сделать ввиду постепенной утери данных, сообщила Оксана Ткаченко. Кроме двух дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этим направлением, исполкому нужно будет предоставить помещение для хранения и обработки документов.
Пояснения чиновников оказались убедительными, и городской совет проголосовал за новое штатное расписание исполнительного органа местной власти. Теперь в нем значится 378 человек.
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
— 28 ноября 2019 —
События 1932-33 гг. прошлого века, когда миллионы украинцев умерли от искусственно созданного голода, остаются одной из наиболее ужасающих страниц отечественной истории. Днем поминовения жертв той трагедии в Украине считается 23 ноября.
— 28 ноября 2019 —
Двухлетнее противостояние в городском объединении всеукраинского общества "Просвита" завершилось победой здравого смысла. 9 ноября на общем собрании конфликтующие стороны согласились прекратить распри и заняться уставной деятельностью.
— 21 ноября 2019 —
Несколько дней назад на катерах "Славянск" и "Старобельск" были торжественно подняты флаги ВМСУ. В церемонии, которая проходила в Одессе, участвовала делегация из нашего города.
— 21 ноября 2019 —
В Краматорске 13 ноября состоялось обсуждение нового административно-территориального устройства Донецкой области. На презентации эксперты предложили оставить 9 районов вместо 18 существующих.
Приветствую, гость! Вход
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
• Проезд в троллейбусах вновь стоит 4 гривни
• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше»
В первых числах декабря в силу вступит решение Славянского горсовета об увеличении штатного расписания исполкома на 8 единиц. Как выяснилось, чиновников добавляют для обслуживания электронных платформ, которые сокращают бумажный документооборот.