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Фотофакт

Безальтернативная потребность

Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше

Павел Коротенко
28 ноября 2019 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В первых числах декабря в силу вступит решение Славянского горсовета об увеличении штатного расписания исполкома на 8 единиц. Как выяснилось, чиновников добавляют для обслуживания электронных платформ, которые сокращают бумажный документооборот.

Пока еще не набранные специалисты пропорционально распределятся по двум подразделениям исполнительного аппарата: четверо будут работать в Центре предоставления административных услуг, еще 4 человека примет отдел по ведению регистрационного учета места проживания и места пребывания физических лиц. Аргументацию такой необходимости руководители структурных единиц озвучили на заседаниях депутатских комиссий.

Кадровый дефицит в ЦПАУ, по словам начальника центра Анны Головаченко, обусловлен увеличивающимся количеством предоставляемых услуг и растущим наплывом посетителей. В частности, в последнее время актуализировалась услуга по регистрации недвижимого имущества, за которой люди едут в Славянск из других городов Донецкой области. Для обслуживания этой категории клиентов нужен дополнительный сотрудник. 

Еще 2 сотрудника требуются для работы с услугами, которые скоро передаст центру МВД. По министерской инструкции, оказывать их могут только профильные специалисты. Отметим, что аналогичная норма действует и по услугам миграционной службы. 

Четвертый человек нужен ЦПАУ для занятия должности системного администратора, в обязанности которого будет входить наполнение сайта учреждения. Сайт обещают запустить в ближайшее время. Планируется, что это даст людям возможность взаимодействовать с центром дистанционно, через личный электронный кабинет.

На перспективу нужны люди и в отдел регистрации физических лиц. Как рассказала начальник отдела Оксана Ткаченко, есть идея воспользоваться практикой иванофранковских коллег и создать в Славянске муниципальный реестр граждан. К этой платформе, на первоначальном этапе, будут подключены ЦПАУ, УСЗН, службы и отделы исполкома. В дальнейшем можно будет расширить перечень за счет других организаций, использующих в своей работе персональные данные граждан, как то: судов, нотариусов, фискальной службы и т. д. Для реализации идеи отделу нужны 2 специалиста.

Кроме того, в планах исполкома значится прием регистрационных картотек у управляющих компаний, что нужно сделать ввиду постепенной утери данных, сообщила Оксана Ткаченко. Кроме двух дополнительных сотрудников, которые будут заниматься этим направлением, исполкому нужно будет предоставить помещение для хранения и обработки документов.

Пояснения чиновников оказались убедительными, и городской совет проголосовал за новое штатное расписание исполнительного органа местной власти. Теперь в нем значится 378 человек.

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Комментарии к статье «Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше»

В первых числах декабря в силу вступит решение Славянского горсовета об увеличении штатного расписания исполкома на 8 единиц. Как выяснилось, чиновников добавляют для обслуживания электронных платформ, которые сокращают бумажный документооборот.

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