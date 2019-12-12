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Фотофакт

Первый снег

Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе

Светлана Вьюниченко
12 декабря 2019 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Фотография Воскресенской церкви, расположенной на Славкурорте, стала победителем солидного международного фотоконкурса «Вики любит памятники». Работа Константина Брижниченко выиграла в номинации «Лучшая фотография Донецкой области 2019».

- Эта фотография хорошо иллюстрирует главный объект. Удачно выбрано время суток. Очень хорошая резкость. Из недостатков: парковка техники на заднем плане. И еще надо было бы поправить геометрические искажения от широкофокусного объектива, - так прокомментировал снимок-победитель член жюри Георгий Чернилевский.  

В нынешнем году на конкурс была представлена 801 фотография 356 памятников. 29 участников - из Донецкой области. Отметим, что всего в списке памятников Донетчины значится 7413 объектов. 

Добавим, что Воскресенская церковь является памятником архитектуры местного значения. Она построена в 1775 году, отреставрирована в 1980-х. Фотография этого памятника уже становилась победителем областной номинации в 2017 году. А вот статьи о Воскресенской церкви до сих пор нет в украинской Википедии.

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Фотография Воскресенской церкви, расположенной на Славкурорте, стала победителем солидного международного фотоконкурса «Вики любит памятники». Работа Константина Брижниченко выиграла в номинации «Лучшая фотография Донецкой области 2019».

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