Фото церкви на Славкурорте победило в международном конкурсе

- Эта фотография хорошо иллюстрирует главный объект. Удачно выбрано время суток. Очень хорошая резкость. Из недостатков: парковка техники на заднем плане. И еще надо было бы поправить геометрические искажения от широкофокусного объектива, - так прокомментировал снимок-победитель член жюри Георгий Чернилевский.

В нынешнем году на конкурс была представлена 801 фотография 356 памятников. 29 участников - из Донецкой области. Отметим, что всего в списке памятников Донетчины значится 7413 объектов.

Добавим, что Воскресенская церковь является памятником архитектуры местного значения. Она построена в 1775 году, отреставрирована в 1980-х. Фотография этого памятника уже становилась победителем областной номинации в 2017 году. А вот статьи о Воскресенской церкви до сих пор нет в украинской Википедии.