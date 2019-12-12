Сложно ли писать студенческие работы самостоятельно

Студенческие работы выполняют учащиеся ВУЗов. Избежать этого невозможно, ведь исследовательский труд для того и нужен, чтобы улучшить, углубить знания студентов, самостоятельно находить ответы на волнующие вопросы, обозначать актуальность темы, обосновывать методологическую базу и т.д. У каждого свои способы написания курсовых, других видов работ. Но существуют основные правила, касающиеся написания студенческих работ, о которых поговорим далее.

Научный подход

Написание дипломных, других проектов начинается с выбора темы. Хорошо, если студент не лишен этого права

и определяет область исследования самостоятельно. Нередки случаи, когда преподаватель берет на себя

ответственность распределить тематики между учащимися. Если же выбор научного руководителя совпадает с

интересами исполнителя, тогда второму повезло. Выполнение задания не покажется столь трудным, скучным,

обременительным. Проект составится быстро, без проблем и на «отлично. В случае, когда студент не

заинтересован, тратить драгоценное время на поиски подходящего материала у него нет никакого желания.

Поэтому команда na5ku.com.ua предлагает профессиональные услуги. Выполняем студенческие работы всех

видов: от решения контрольных до написания рефератов, курсовых, дипломных. Как мы работаем:

проводим полный анализ исследования; определяем актуальность, научный аппарат; составляем план приступаем к выполнению задания.

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Когда определились, о чем будете писать, приступайте к поиску материала для научного проекта. Во времена

стремительного развития инновационных технологий студенты позабыли о существовании библиотек. А зря. На

запыленных книжных полках можно подыскать уникальные источники, осветить информацию, которую до вас

мало кто затрагивал. Обратите внимание: срок давности литературы не должен быть больше последних трех лет.

Пользоваться электронными ресурсами также не возбраняется. Если хорошо поищете, найдете отсканированные

статьи, публикации, подходящие для раскрытия тематики проекта.

Теперь, когда теория подготовлена, приступаем к написанию проекта.

Из каких элементов состоят студенческие работы

Студенческие задания имеют общепринятую структуру. Любой научный труд состоит из таких блоков:

титульная страница;

содержание или оглавление;

основная и практическая часть;

заключение;

библиография;

приложения (по желанию).

Рассмотрим каждый элемент подробнее

1. Титульная страница. Любые студенческие работы имеют «лицо» - это титулка. Ее оформление всегда

безукоризненное, без единой помарки, потому что первая страница сразу бросается в глаза. Наличие

ошибок, а тем более грубых, испортит впечатление о научном исследовании. Какая информация

публикуется на титульном листе:

название ВУЗа;

тематика исследования;

данные об авторе;

данные о научном руководителе;

город, год исполнения.

Подробную информацию об оформлении найдете в методических рекомендациях учебного заведения.

2. Оглавление. Здесь указываются все разделы документа, пункты, подпункты, вводная и заключительная

часть, список литературы с проставленной нумерацией страниц.

3. Введение. Составление вступительного и заключительного блока для студентов – наиболее трудная

задача. Во введении определяется актуальность, цели, задачи, методологическая база, объект, предмет,

практическая новизна. Если возникли проблемы с каким-либо блоком, обратитесь за помощью к

научному руководителю.

4. Основная, практическая часть. Основной текст состоит из разделов, подразделов. Каждый пункт имеет

уникальный заголовок, начинается с новой страницы. Используются тезисы, цитаты со ссылкой на

источник, постепенно раскрывается тот или иной вопрос. После завершения каждой главы формируются

краткие выводы. Практический блок состоит из заданий, выполненных с помощью компьютерных

программ. Например, верстка печатных источников, составление расчетов, математических формул,

графиков и т.д.

5. Выводы. Это логическое завершение научного труда. Предложения структурированы, лаконичны,

последовательны, связаны между собой. Студент обозначает, удалось ли достичь поставленных целей,

задач, если нет – почему. Аргументируется эффективность выбранных методов, даются ответы на важные

вопросы, определяется собственное видение проблемы, возможные способы ее решения.

6. Список литературы. Оформляется в алфавитном порядке. В первую очередь публикуются печатные

источники, после – ссылки на электронные ресурсы.

7. Приложения. Составляются по желанию или требованию куратора. Здесь размещаются иллюстрации по

теме проекта, таблицы, графики, схемы, диаграммы.

Как видите, выполнить студенческие работы самостоятельно не так сложно, как кажется. Главное: интерес

студента, вовлеченность, максимальная отдача, терпение, трудолюбие и успех гарантирован. Если же нет

желания тратить время на написание задания, команда na5ku.com.ua открыта к сотрудничеству.