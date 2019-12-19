Славянские ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретились с руководством города

|19 декабря 2019
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Накануне 33-й годовщины с момента завершения ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Славянске состоялось несколько тематических мероприятий. Среди главных – встреча с городским руководством и митинг у мемориала.
Кроме первых руководителей города, пообщаться с ликвидаторами аварии и членами их семей пришли представители управления соцзащиты, пенсионного фонда и других «социальных» учреждений. Встреча проходила в формате диалога, во время которого «чернобыльцы» озвучили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.
Отвечая на вопросы, специалисты профильных служб и отделов разъяснили нормы действующего законодательства и нюансы его реализации на местах. Со своей стороны ликвидаторы поблагодарили чиновников за работу и от имени городской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» вручили им благодарственные грамоты. Аналогичные знаки получили городской голова Вадим Лях и его заместитель Юрий Подлесный, которые поблагодарили участников ликвидации за подвиг, совершенный ими в далеком 1986-м.
Несколько иная риторика была на торжественном митинге, проходившем у мемориала ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Здесь председатель ВООИ «Союз Чернобыль Украина» Сергей Храптович обвинил украинское правительство в притеснении прав ликвидаторов, выразившееся в урезании льгот. От лица своих единомышленников он высказал власти «гневный протест».
Основную часть митинга заняли речи чиновников, силовиков и общественников, в которых звучали тезисы о необходимости хранить память о погибших ликвидаторах аварии, заботиться о живых участниках тех событий и членах их семей, а также о воспитании на примере этих людей подрастающего поколения.
Мероприятие завершилось выступлением воспитанников театра песни «Фейерверк», минутой молчания в память об ушедших из жизни ликвидаторах и возложением цветов к мемориалу Чернобыльской славы.
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• В Славянске прошел международный экологический семинар
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18 декабря 2019
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу
• Программа многоборья и нормативы «ОФП»
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре медали
• «Серебро» в командном зачете и шесть индивидуальных наград
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
• На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен
• Телеведущий Майкл Щур учил славянцев отличать новости от фейков
• Сложно ли писать студенческие работы самостоятельно
• Надо экономить: коллегия Славянской РГА утвердила проект бюджета на 2020 год
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Накануне 33-й годовщины с момента завершения ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Славянске состоялось несколько тематических мероприятий. Среди главных – встреча с городским руководством и митинг у мемориала.