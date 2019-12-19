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Проекты и объекты

Славянские ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретились с руководством города

Павел Коротенко
19 декабря 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Митинг в честь памятной даты традиционно прошел 13 декабря у монумента Чернобыльской славы.

Накануне 33-й годовщины с момента завершения ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Славянске состоялось несколько тематических мероприятий. Среди главных – встреча с городским руководством и митинг у мемориала.

Кроме первых руководителей города, пообщаться с ликвидаторами аварии и членами их семей пришли представители управления соцзащиты, пенсионного фонда и других «социальных» учреждений. Встреча проходила в формате диалога, во время которого «чернобыльцы» озвучили проблемы, с которыми им приходится сталкиваться.

 Отвечая на вопросы, специалисты профильных служб и отделов разъяснили нормы действующего законодательства и нюансы его реализации на местах. Со своей стороны ликвидаторы поблагодарили чиновников за работу и от имени городской общественной организации «Союз Чернобыль Украины» вручили им благодарственные грамоты. Аналогичные знаки получили городской голова Вадим Лях и его заместитель Юрий Подлесный, которые поблагодарили участников ликвидации за подвиг, совершенный ими в далеком 1986-м.

Несколько иная риторика была на торжественном митинге, проходившем у мемориала ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Здесь председатель ВООИ «Союз Чернобыль Украина» Сергей Храптович обвинил украинское правительство в притеснении прав ликвидаторов, выразившееся в урезании льгот. От лица своих единомышленников он высказал власти «гневный протест».

Основную часть митинга заняли речи чиновников, силовиков и общественников, в которых звучали тезисы о необходимости хранить память о погибших ликвидаторах аварии, заботиться о живых участниках тех событий и членах их семей, а также о воспитании на примере этих людей подрастающего поколения. 

Мероприятие завершилось выступлением воспитанников театра песни «Фейерверк», минутой молчания в память об ушедших из жизни ликвидаторах и возложением цветов к мемориалу Чернобыльской славы.

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Комментарии к статье «Славянские ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретились с руководством города»

Накануне 33-й годовщины с момента завершения ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Славянске состоялось несколько тематических мероприятий. Среди главных – встреча с городским руководством и митинг у мемориала.

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