В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение

На сайте райгосадминистрации в начале декабря появилось распоряжение за подписью и.о главы Славянской РГА Дмитрия Сиваша. Из документа следует, что штат государственного учреждения станет меньше на 24 единицы.

Масштабная реорганизация

Официально эта процедура называется «упорядочивание структуры райгосадминистрации». В ее ходе будут ликвидированы несколько структурных подразделений: отдел экономики (4 штатных единицы), отдел государственной регистрации (4), отдел делопроизводства и контроля (6), отдел финансово-хозяйственной деятельности (3), отдел агропромышленного развития (5), архивный отдел (3), отдел образования (4) и отдел по делам семьи, молодежи и спорта Славянской РГА (3).

Для выполнения функций, которыми занимались эти структуры, будут созданы «комбинированные» подразделения. Так, отдел культуры и туризма, в котором сейчас числятся 3 сотрудника, будет переименован в «отдел культуры, образования, молодежи и спорта». Для выполнения поставленных задач сюда добавят еще 5 штатных единиц.

Отделу ЖКХ и строительства, где работают 3 человека, поручат сферу экологии и добавят 2 специалистов. Отдел по вопросам предоставления административных услуг будет заниматься также государственной регистрацией, его штат при этом сократиться с 5 до 4 работников. Юридический отдел, сохранив численность в 3 штатных единицы, будет называться «отдел юридического, финансового обеспечения и противодействия коррупции». Отдел управления персоналом и организационной работы увеличится на 1 специалиста и станет также заниматься вопросами документооборота и контроля за обращениями граждан.

Отдел гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы уменьшат с 3 до 2 сотрудников, добавят в его функции взаимодействие с правоохранительными органами, а направление «мобилизационная работа» уберут. Восполнить эту нишу призвана отдельная штатная единица – главный специалист. Еще одну должность введут для работы с вопросами организационной, информационной деятельности, цифрового развития и защиты персональных данных. Вместо архивного отдела появится архивный сектор с двумя сотрудниками. Отдел агропромышленного развития будет просто расформирован – данная процедура уже начата.

Специалисты и начальники

Перечень должностей, которые будут сокращены, выглядит следующим образом: 1-й заместитель главы райгосадминистрации; главный специалист по вопросам внутренней политики и связям с общественностью; начальник отдела делопроизводства и контроля, секретарь начальника и 4 главных специалиста этого же отдела; начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности РГА, а также главный специалист и водитель подразделения; главный специалист отдела ведения Государственного реестра избирателей; 2 юрисконсульта юридического отдела; начальник отдела по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы (+ 2 главных специалиста); в отделе экономики – начальник и 3 главных специалиста; администратор отдела по вопросам предоставления административных услуг; 3 государственных регистратора соответствующего отдела.

Вступить в действие новое штатное расписание должно с 11 марта следующего года. Для успешного проведения запланированного «упорядочивания» в Славянской райгосадминистрации будет создана специальная комиссия.