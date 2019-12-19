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Фотофакт

Проекты и объекты

Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели

Светлана Вьюниченко
19 декабря 2019 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Зимние каникулы в школах Славянска начнутся 26 декабря. Продлятся они до 6 января 2020 года. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.

Фактически же дети будут отдыхать больше. Один день к каникулам добавится за счет среды, 25 декабря. Эта дата - Рождество по католическому обряду - в Украине является государственным праздником. Еще один день школьники выгадают за счет православного Рождества, припадающего на 7 января. Как известно, оно также является выходным днем. Таким образом, на занятия юные славянцы вернутся в среду, 8 января, отдохнув полные две недели.

В гороо надеются, что на этот период придется сезонный пик заболеваемости ОРВИ. В этом году, по словам Марины Хохловой, его прогнозируют на конец декабря-начало-января. Это дало бы возможность избежать карантинных мероприятий. 

Напомним, что весенние каникулы в Славянске запланированы на март. Они продлятся с 23.03 по 29.03. Летние каникулы начнутся с субботы, 30 мая 2020 года.

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Комментарии к статье «Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели»

Зимние каникулы в школах Славянска начнутся 26 декабря. Продлятся они до 6 января 2020 года. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.

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