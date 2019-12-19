Серьги-подвески: распространенные виды и особенности выбора

|19 декабря 2019
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В арсенале женских украшений серьгам отводится особая роль. Небольшой аксессуар может быть завершающей ноткой образа, делающей его целостным и неотразимым или выступать в качестве основного акцента.
Ювелирная фабрика Malva выпускает огромный ассортимент женских сережек. Наиболее эффектными признаны модели с подвесками.
На сайте Мальва серьги-подвески представлены из драгоценных металлов – красного, белого, лимонного, комбинированного золота. Практически каждая модель имеет вставки из циркония, дымчатого кварца, оникса, цитрина, жемчуга, бриллиантов, сапфиров, топазов, гидротермальных изумрудов, александритов, чароитов, граната, горного хрусталя, рубина и т. д.
Традиционно сережки-подвески состоят из каста, подвижной части и замка. В дорогих моделях используется английская застежка. Ее крепление осуществляется за счет фиксации выемки к штифту. Швенза огибает мочку. Длину штифта корректировать нельзя. Поэтому подобный замок может быть неудобен женщине с тонкими мочками. Тяжелые и массивные серьги оснащаются французской застежкой, имеющей форму петельки. Миниатюрные украшения дополняются гвоздиком.
Подвески также очень разнообразны. Встречаются геометрические фигуры, имитация крыльев, перьев, капелек, шариков, медальонов, цепочки и висюльки различной длинны. Большой популярностью пользуются серьги, в которых подвески состоят из нескольких последовательно соединенных элементов. Есть также нетрадиционные форматы: в паре используются разные декоративные детали на каждой серьге.
Фабрика выпускает украшения для повседневной носки и особых случаев. Именно от предназначения в первую очередь зависит выбор сережек. Классические модели с небольшими подвесками могут использоваться практически с любым видом одежды. Для ежедневного ношения со строгими костюмами и платьями желательно подбирать аксессуары с неброскими камнями одного цвета или варианты без инкрустации. Самоцветы могут гармонировать с цветом глаз или с одним из предметов гардероба.
Серьги с крупными и массивными подвесками, напоминающими медальоны, по статусу подойдут взрослым и состоятельным дамам. Их также можно носить в офис, если женщина занимает руководящую должность.
В каталоге интернет-магазина Malva.ua есть множество сережек с утонченными длинными подвесками. Такие украшения принято использовать в тандеме с вечерними платьями. Они визуально делают шею девушки более изящной и длинной.
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• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
• Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»
• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
• В Славянске прошел международный экологический семинар
• Из славянского роддома на реабилитацию в Харьков отправили две сотни летучих мышей
• Славянские ликвидаторы аварии на ЧАЭС встретились с руководством города
• Когда при КП Славянска появятся наблюдательные советы
• Серьги-подвески: распространенные виды и особенности выбора
• Полиция будет блокировать автомобили нарушителей спецустройствами
• У жителя Славянска изъяли каннабис и самодельное взрывное устройство
• В сквере имени Шевченко вырубили декоративную ель
18 декабря 2019
• В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу
• Программа многоборья и нормативы «ОФП»
• Воспитанники БК «Триада» завоевали четыре медали
• «Серебро» в командном зачете и шесть индивидуальных наград
12 декабря 2019
• Для главной елки Славянска купят гирлянду за полмиллиона гривен
• Юных славянцев приглашают в резиденцию святого Николая
• Что такое SmartSity, и когда Славянск станет «умным» городом
• Цены на питание в садиках - на пороге увеличения
• «Буратино»: садик новый, методы старые
• Проект сквера возле роддома уже есть. А денег на него - пока нет
• Депутаты дали деньги на новый водовод
• На компенсацию проезда льготников за три года местный бюджет потратил 50 млн гривен
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