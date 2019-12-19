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Проекты и объекты

Серьги-подвески: распространенные виды и особенности выбора

Татьяна Ковалева
19 декабря 2019 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В арсенале женских украшений серьгам отводится особая роль. Небольшой аксессуар может быть завершающей ноткой образа, делающей его целостным и неотразимым или выступать в качестве основного акцента.

Ювелирная фабрика Malva выпускает огромный ассортимент женских сережек. Наиболее эффектными признаны модели с подвесками.

Серьги-подвески: состав и материалы

На сайте Мальва серьги-подвески представлены из драгоценных металлов – красного, белого, лимонного, комбинированного золота. Практически каждая модель имеет вставки из циркония, дымчатого кварца, оникса, цитрина, жемчуга, бриллиантов, сапфиров, топазов, гидротермальных изумрудов, александритов, чароитов, граната, горного хрусталя, рубина и т. д.

Традиционно сережки-подвески состоят из каста, подвижной части и замка. В дорогих моделях используется английская застежка. Ее крепление осуществляется за счет фиксации выемки к штифту. Швенза огибает мочку. Длину штифта корректировать нельзя. Поэтому подобный замок может быть неудобен женщине с тонкими мочками. Тяжелые и массивные серьги оснащаются французской застежкой, имеющей форму петельки. Миниатюрные украшения дополняются гвоздиком.

Подвески также очень разнообразны. Встречаются геометрические фигуры, имитация крыльев, перьев, капелек, шариков, медальонов, цепочки и висюльки различной длинны. Большой популярностью пользуются серьги, в которых подвески состоят из нескольких последовательно соединенных элементов. Есть также нетрадиционные форматы: в паре используются разные декоративные детали на каждой серьге.

Как выбрать серьги-подвески

Фабрика выпускает украшения для повседневной носки и особых случаев. Именно от предназначения в первую очередь зависит выбор сережек. Классические модели с небольшими подвесками могут использоваться практически с любым видом одежды. Для ежедневного ношения со строгими костюмами и платьями желательно подбирать аксессуары с неброскими камнями одного цвета или варианты без инкрустации. Самоцветы могут гармонировать с цветом глаз или с одним из предметов гардероба.

Серьги с крупными и массивными подвесками, напоминающими медальоны, по статусу подойдут взрослым и состоятельным дамам. Их также можно носить в офис, если женщина занимает руководящую должность.

В каталоге интернет-магазина Malva.ua есть множество сережек с утонченными длинными подвесками. Такие украшения принято использовать в тандеме с вечерними платьями. Они визуально делают шею девушки более изящной и длинной.

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