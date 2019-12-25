Эпиляция бикини - что выбрать?

|25 декабря 2019
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С наступлением пляжного сезона каждая женщина хочет покрасоваться в любимом бикини. Но что делать, если эта зона выглядит не очень ухожено? Достаточно лишь выбрать удобный и эффективный способ эпиляции бикини, который не только устранит нежелательную растительность, но и улучшит кожу.
На сегодняшний день существует множество вариантов эпиляции бикини, к наиболее популярным относятся:
Чтобы выбрать подходящий метод эпиляции бикини рассмотрим каждый из них подробнее.
Новый и очень популярный метод. Заключается в воздействии электрических импульсов небольшой частоты непосредственно на волосяной фолликул. В процессе такой процедуры луковицы медленно разрушаются, вследствие чего прекращается вырастания. Плюсом фото эпиляции считается ее доступность и возможность проведения дома.
Магазины техники и электроники просто пестрят разнообразием приборов для фотоэпиляции. Выбрать просто, но стоит учитывать, что за них придется заплатить приличную сумму денег. Но имея такое приспособление, не придется тратить время на походы к косметологу, а делать эпиляцию бикини дома в удобное время.
Фотоэпиляторы имеют разные режимы, которые помогут постепенно наращивать силу импульсов, благодаря чему шкура привыкнет к процессу, и не будет травмироваться. Помните, что данная эпиляция является немного болезненной в зоне бикини, поэтому в случае высокой чувствительности следует все же посещать специалиста и проводить ее в салоне. Не ожидайте мгновенного результата, поскольку волосяные луковицы распадаются спустя некоторое время, а не сразу. Действует фотоэпилятор только на действующие фолликулы, но под кожей может быть несколько спящих фолликулов, которые позже проявят себя. В таких случаях придется провести курс процедур, до полного уничтожения растительности.
Технология, подразумевающая лазерное удаление волос навсегда. Рекомендуется выбрать тем леди, которые ценят свое время и деньги, а также хотят выглядеть везде и всегда ошеломительно и привлекательно.
Лазерные лучи полностью разрушают структуру, что приводит к его истончению и выпадению. После такой эпиляции бикини возрастание волосков прекращается. Но для положительного эффекта потребуется серия сеансов и выполнение несложных рекомендаций.
После каждого проведения лазерной эпиляции рекомендуется:
Такие простые манипуляции помогут предотвратить травмы кожного покрова и ускорят процесс выпадения волосочков в бикини. Придерживаться таких правил следует на протяжении 2-7 дней после каждого посещения салона. Знайте, что после лазерного воздействия могут быть слегка покраснения, это нормально и переживать не стоит.
Эпиляция сахаром – это один из самых популярных видов депиляции. Проходит с помощью «сладкой» пасты, которую наносят специальным шпателем, против роста волосинок. Быстро удаляют пасту руками или тканевой полоской, также возможен смешанный метод.
Такой вариант удаления значительно уменьшает болезненность, а пройдя несколько сеансов боль вообще не чувствуется. Эффект сохраняется от 3 до 5 недель, если проводить эпиляцию бикини регулярно, то постепенно волосики истончаются и начинают расти очень медленно. Отметим, что благодаря компонентам сахарной пасты, она служит хорошим отшелушивающим веществом, благодаря чему бикини выглядит нежной и ухоженной.
Существует огромный выбор паст для шугаринга в домашних условиях, но депилирования лучше осуществлять в салоне. Таким образом, можно избежать повреждений, поскольку кожица на этих участках особенно нежная.
Это удаления волос горячей восковой смесью. Очень эффективна, но болезненная. Обычно его наносят шпательком и удаляют резкими движениями полоски с ткани.
Такой метод избавления способствует чистой депиляции, но является довольно болезненным, особенно при глубоком бикини. Восковая эпиляция может вызвать микротравмы и небольшие синяки. Для того чтобы этого избежать рекомендуется тщательно выбрать специалиста и ходить только в проверенные салоны.
При наличии навыков ее можно проводить в дома, но желательно придерживаться следующих рекомендаций:
Выполнение правил поможет избежать травмы и уменьшит болезненность, улучшит состояние шкуры, сделает ее более мягкой и шелковистой.
Можно выбрать противникам станков и тем, у кого повышенная чувствительность и непереносимость боли в области бикини. Они содержат вещества, которые мягко разрушают волоски, но не его фолликул, благодаря чему его легко удалить.
Крем наносят лопаткой, которая идет в комплекте, главное помнить, что он не увлажняющий и втирать его нельзя. Спустя 8-10 минут, в зависимости от жесткости волосинок, смесь снимается пластинкой. Перед использованием новой мази, вначале нужно провести тест на аллергическую реакцию, на небольшом участке. Если на протяжении сутки не появилось покраснения или сыпи, то им можно пользоваться. Избегайте попадания на слизистые оболочки, так как его составляющие могут их пересушивать, что приведет к дискомфорту.
Такой способ достаточно быстрый и эффективный, но имеет один большой минус – быстрое отрастание волосинок. Новые волосиночки начинают появляться уже спустя два дня, но крем предотвращает врастание, что благоприятно влияет. Данный вариант можно выбрать как один из лучших для применения дома.
Простая и быстрая технология эпиляции. Она считается наиболее старой и проверенной. Для большей эффективности при использовании бритвы надлежит обратить внимание на ее вид. Для зоны бикини покупайте станки, имеющие несколько лезвий и увлажняющие полоски – это повысит эффективность и сведет к минимуму возможность травмирования.
Для достижения хорошего эффекта в дополнение к бритве лучше выбрать специальные гели, пенки для бритья. Они смягчают, и расслабляют, в результате чего бритье происходит без травм и кожа в бикини остается шелковистой длительное время.
Плюс данного метода - доступность и быстрота, но лучше помнить, что волоски начинают отрастать на 1-2 день после процедуры. А частое пользование станка может привести к врастанию волос, что негативно скажется.
Чтоб правильно выбрать методику эпиляции бикини необходимо учитывать и взвешивать все плюсы и минусы не только в эффективности удаления нежелательных волос, но и влияния на состояние кожи. Надо обязательно консультироваться со специалистом для исключения последствий или противопоказаний к проведению процедур.
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