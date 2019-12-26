Как сделать праздник безопасным

В преддверии новогодних и рождественских праздников славянские спасатели напоминают о правилах безопасности. Их соблюдение позволит избежать неприятностей и не омрачит гуляния.

Поскольку запрет на продажу и использование пиротехники снят, спасатели настоятельно рекомендуют при покупке пиротехнических средств ознакомиться с инструкцией. Если она отсутствует, вам попалось несертифицированное изделие, пользоваться которым опасно. Также следует проверить срок хранения пиротехники. Его устанавливает производитель. Если он просрочен, пользоваться изделием нельзя. При покупке обязательно проверьте, не повреждена ли упаковка или само изделие.

Категорически запрещено запускать петарды, фейерверки и ракеты внутри помещений, с балконов. Нельзя делать этого возле жилых домов и новогодних елок. Недопустимо использование пиротехники детьми до 18 лет и гражданами в нетрезвом состоянии.

Спасатели напоминают, что пиротехнические изделия следует хранить в отдалении от батарей, газовых и электроплит и других отопительных приборов. Нельзя разбирать пиротехнику или подвергать ее механическому воздействию. При работе с пиротехникой воспрещается курение.

«Если уж вы решили украсить свой праздник пиротехническими средствами, сделайте это так, чтобы ни вы, ни окружающие не пострадали», - просят спасатели.