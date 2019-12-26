В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа

|26 декабря 2019
|Просмотров: 68
|
За год в славянском центре социально-психологической реабилитации детей оказали помощь 134 несовершеннолетним. Об этом на заседании исполкома рассказал директор коммунального учреждения Татьяна Профатило.
Воспитанники попадают сюда по направлению службы по делам детей. Неблагополучные семьи, где ребятишкам живется несладко, выявляют во время рейдов, иногда тревожный сигнал поступает от соседей. Бывает, детвору приводит полиция. Часть воспитанников помещают в центр на время болезни родителей, или пока мама с папой не найдут работу. Но бывает, что дети приходят в центр сами. Таких за неполный год в Славянске было шестеро.
В центре воспитанники могут находится до 9 месяцев. Потом оттаявших малышей стремятся вернуть в семью. Если это по разным причинам не удается, детей ждут опека, приемные семьи или интернат. Это - крайняя мера, к ней стараются прибегать как можно реже. Так, за нынешний год 61 ребенка вернули в семьи, 18 человек отдали под опеку, четырех - в детские дома семейного типа. Пятеро по возрасту отправились в профессионально-технические лицеи. Еще пятерых поместили в интернаты.
Одновременно в центре могут находиться до 30 воспитанников. Поскольку таких заведений в области не много, сюда принимают ребятишек не только из Славянска, но также из соседних городов и районов. Сейчас например, из трех десятков детей 12 - «неместные».
Все, кому это положено по возрасту, посещают школу. Ребятишек принимают в ООШ №№ 1 и 15. Центр обеспечивает воспитанникам пятиразовое питание. В день на него полагается 41-50 грн. Возможно, для кого-то такая сумма покажется недостаточной. Но некоторые из воспитанников лишь в центре узнают, что бывает другая еда, кроме хлеба.
Свою лепту в рассказ о детях, нуждающихся в помощи государства, внесла начальник службы по делам детей Елена Соколова. Как выяснилось, на 1 декабря в городе 62 ребенка получили статус несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 42 из них - в связи с тем, что родители не выполняют своих обязанностей. 17 детей, говорит начальник службы. пришлось забрать из семей, поскольку существовала угроза их жизни и здоровью.
- Обычно при этом мы сразу не подаем документы на лишение родительских прав. Предоставляем время для того, чтобы взрослые изменили свою жизнь и отношение к родительским обязанностям. Если такого не происходит, через год инициируем лишение прав, - объясняет Елена Соколова.
По ее словам, в нынешнем году пришлось подать 11 таких заявлений.
Всего в Славянске проживают 352 ребенка, лишенных родительской опеки. 120 из них - сироты. Остальные стали такими при живых родителях. Троих ребятишек из этого списка за год усыновили, 276 взяли под опеку, 29 попали в приемные семьи и детские дома семейного типа.
- Всего семейными формами воспитания охвачено 87,5% детей из данной категории. Это недостаточно. Но, к сожалению, сейчас у нас нет кандидатов на создание приемных семей и детских домов семейного типа, - говорит начальник службы по делам детей.
При этом в текущем году город купил два дома для семейных детских домов. Местный и областной бюджет готовы выделять средства для покупки жилья для данной категории. Нашлись бы желающие на деле доказать, что чужих детей не бывает.
26 декабря 2019
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
19 декабря 2019
• Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели
• Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов
• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
• Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»
• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
— 26 декабря 2019 —
В славянской ООШ №16, расположенной в мкр-не Целинный, открылась ресурсная комната. В ней смогут заниматься ребятишки с особыми образовательными потребностями. На данный момент таких в учебном заведении 22. Об этом рассказала директор школы №16 Лилия Дементьева.
— 26 декабря 2019 —
В преддверии новогодних и рождественских праздников славянские спасатели напоминают о правилах безопасности. Их соблюдение позволит избежать неприятностей и не омрачит гуляния.
— 25 декабря 2019 —
С наступлением пляжного сезона каждая женщина хочет покрасоваться в любимом бикини. Но что делать, если эта зона выглядит не очень ухожено? Достаточно лишь выбрать удобный и эффективный способ эпиляции бикини, который не только устранит нежелательную растительность, но и улучшит кожу.
— 22 декабря 2019 —
Столярные изделия – это оптимальный вариант для декорирования интерьера жилых помещений. Они отличаются не только эстетической привлекательностью, но и практичностью, высокими показателями экологичности, доступной ценой.
Приветствую, гость! Вход
26 декабря 2019
• В Славянске за день закрыли все игорные заведения
• Чтоб ты жил на одну зарплату: мэра и его замов лишили премиальных
• Райсовет считает несправедливой структуру финансирования ЦРБ
• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
• За год славянцы должны собрать 250 кг использованных батареек
• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
19 декабря 2019
• Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели
• Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов
• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
• Область хочет попрощаться с подрядчиком в парке «Шелковичный»
• Славянским школам и детским садам нужна пожарная сигнализация
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа»
За год в славянском центре социально-психологической реабилитации детей оказали помощь 134 несовершеннолетним. Об этом на заседании исполкома рассказал директор коммунального учреждения Татьяна Профатило.