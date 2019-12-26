В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа

За год в славянском центре социально-психологической реабилитации детей оказали помощь 134 несовершеннолетним. Об этом на заседании исполкома рассказал директор коммунального учреждения Татьяна Профатило.

Воспитанники попадают сюда по направлению службы по делам детей. Неблагополучные семьи, где ребятишкам живется несладко, выявляют во время рейдов, иногда тревожный сигнал поступает от соседей. Бывает, детвору приводит полиция. Часть воспитанников помещают в центр на время болезни родителей, или пока мама с папой не найдут работу. Но бывает, что дети приходят в центр сами. Таких за неполный год в Славянске было шестеро.

В центре воспитанники могут находится до 9 месяцев. Потом оттаявших малышей стремятся вернуть в семью. Если это по разным причинам не удается, детей ждут опека, приемные семьи или интернат. Это - крайняя мера, к ней стараются прибегать как можно реже. Так, за нынешний год 61 ребенка вернули в семьи, 18 человек отдали под опеку, четырех - в детские дома семейного типа. Пятеро по возрасту отправились в профессионально-технические лицеи. Еще пятерых поместили в интернаты.

Одновременно в центре могут находиться до 30 воспитанников. Поскольку таких заведений в области не много, сюда принимают ребятишек не только из Славянска, но также из соседних городов и районов. Сейчас например, из трех десятков детей 12 - «неместные».

Все, кому это положено по возрасту, посещают школу. Ребятишек принимают в ООШ №№ 1 и 15. Центр обеспечивает воспитанникам пятиразовое питание. В день на него полагается 41-50 грн. Возможно, для кого-то такая сумма покажется недостаточной. Но некоторые из воспитанников лишь в центре узнают, что бывает другая еда, кроме хлеба.

Свою лепту в рассказ о детях, нуждающихся в помощи государства, внесла начальник службы по делам детей Елена Соколова. Как выяснилось, на 1 декабря в городе 62 ребенка получили статус несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 42 из них - в связи с тем, что родители не выполняют своих обязанностей. 17 детей, говорит начальник службы. пришлось забрать из семей, поскольку существовала угроза их жизни и здоровью.

- Обычно при этом мы сразу не подаем документы на лишение родительских прав. Предоставляем время для того, чтобы взрослые изменили свою жизнь и отношение к родительским обязанностям. Если такого не происходит, через год инициируем лишение прав, - объясняет Елена Соколова.

По ее словам, в нынешнем году пришлось подать 11 таких заявлений.

Всего в Славянске проживают 352 ребенка, лишенных родительской опеки. 120 из них - сироты. Остальные стали такими при живых родителях. Троих ребятишек из этого списка за год усыновили, 276 взяли под опеку, 29 попали в приемные семьи и детские дома семейного типа.

- Всего семейными формами воспитания охвачено 87,5% детей из данной категории. Это недостаточно. Но, к сожалению, сейчас у нас нет кандидатов на создание приемных семей и детских домов семейного типа, - говорит начальник службы по делам детей.

При этом в текущем году город купил два дома для семейных детских домов. Местный и областной бюджет готовы выделять средства для покупки жилья для данной категории. Нашлись бы желающие на деле доказать, что чужих детей не бывает.