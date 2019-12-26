Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году

|26 декабря 2019
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В последнем для этого года выпуске «ТВ плюс» мы проанализировали содержание платформы «Электронные петиции» и посмотрели, какие темы интересовали славянцев на протяжении 12 месяцев.
Всего за год на сайте горсовета появилось 147 петиций, необходимые 250 голосов набрали 22 из них. Обращаем внимание, что сбор подписей под петициями, поступившими осенью, еще продолжается.
По тематике обращений рейтинг возглавляет раздел «благоустройство и строительство», собравший 61 петицию. За ним, с 38-ю обращениями, следует «транспорт и дороги». Замыкает первую тройку раздел «ЖКХ» - 12 петиций. По 6 обращений набрали разделы «образование» и «экология», по 5 – «здравоохранение», «охрана правопорядка», а также раздел «другие», объединяющий абстрактные темы. Позиция «Семья, молодежь, дети» собрала за год 4 петиции, «экономика и финансы» - 3. В разделе «социальная защита» появилось одно письмо.
Особый интерес вызывают нестандартные петиции. К ним мы отнесли просьбы о: возобновлении профилактических бесед об экологической этике и гуманном обращении с животными в учебных учреждениях; восстановлении студенческой столовой возле энерготехникума; бесплатном проезде для учителей в пассажирском транспорте; запрете переводить квартиры жилфонда в коммерческие объекты; отключении уличного освещении в ночь максимального движения метеорного потока Персеиды; создании водной полиции; создании городской программы противодействия распространению наркотиков «За жизнь без «кайфа»; возобновление обязательной дезинсекции зеленых насаждений города от клещей; внедрении единого дизайн-кода для всех вывесок и рекламных конструкций; отмене запрета на ночную продажу алкоголя; создании карты коммунального имущества Славянска; использовании «бронзового слитка в виде фигуры Ленина» для изготовления скульптур; перезахоронении останков подпольщицы Ани Суминой и запуске троллейбусного маршрута до Николаевки.
Напомним, что со следующего года вместо 250-ти, нужно будет собрать всего 200 подписей под петицией. Однако время для их сбора уменьшится с 90 до 60 дней.
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• В Славянске ищут приемных родителей и готовы покупать жилье для детских домов семейного типа
• В школе №16 новаторски подошли к инклюзивному обучению
• Как сделать праздник безопасным
• Сбил и оставил умирать - смертельное ДТП в Святогорске
• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
• Елена Мартынкова – бронзовый призер чемпионата Украины по шахматам
• Определены лауреаты футбольного сезона среди аматоров
25 декабря 2019
• Эпиляция бикини - что выбрать?
22 декабря 2019
• Столярная продукция для оформления интерьера жилого помещения
19 декабря 2019
• Зимой славянские школьники будут отдыхать две недели
• Общественный совет не поддержал роспуск славянских депутатов
• В Славянской райгосадминистрации грядет масштабное сокращение
• Поликлинику на Артема и детский сад «Дюймовочка» могут открыть «под елочку»
• 9 советов как зимой сохранить электроэнергию и уменьшить расходы
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В последнем для этого года выпуске «ТВ плюс» мы проанализировали содержание платформы «Электронные петиции» и посмотрели, какие темы интересовали славянцев на протяжении 12 месяцев.