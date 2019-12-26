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Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году

Павел Коротенко
26 декабря 2019 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В последнем для этого года выпуске «ТВ плюс» мы проанализировали содержание платформы «Электронные петиции» и посмотрели, какие темы интересовали славянцев на протяжении 12 месяцев.

Всего за год на сайте горсовета появилось 147 петиций, необходимые 250 голосов набрали 22 из них. Обращаем внимание, что сбор подписей под петициями, поступившими осенью, еще продолжается. 

По тематике обращений рейтинг возглавляет раздел «благоустройство и строительство», собравший 61 петицию. За ним, с 38-ю обращениями, следует «транспорт и дороги». Замыкает первую тройку раздел «ЖКХ» - 12 петиций. По 6 обращений набрали разделы «образование» и «экология», по 5 – «здравоохранение», «охрана правопорядка», а также раздел «другие», объединяющий абстрактные темы. Позиция «Семья, молодежь, дети» собрала за год 4 петиции, «экономика и финансы» -  3. В разделе «социальная защита» появилось одно письмо. 

Особый интерес вызывают нестандартные петиции. К ним мы отнесли просьбы о: возобновлении профилактических бесед об экологической этике и гуманном обращении с животными в учебных учреждениях; восстановлении студенческой столовой возле энерготехникума; бесплатном проезде для учителей в пассажирском транспорте; запрете переводить квартиры жилфонда в коммерческие объекты; отключении уличного освещении в ночь максимального движения метеорного потока Персеиды; создании водной полиции; создании городской программы противодействия распространению наркотиков «За жизнь без «кайфа»; возобновление обязательной дезинсекции зеленых насаждений города от клещей; внедрении единого дизайн-кода для всех вывесок и рекламных конструкций; отмене запрета на ночную продажу алкоголя; создании карты коммунального имущества Славянска; использовании «бронзового слитка в виде фигуры Ленина» для изготовления скульптур; перезахоронении останков подпольщицы Ани Суминой и запуске троллейбусного маршрута до Николаевки.

Напомним, что со следующего года вместо 250-ти, нужно будет собрать всего 200 подписей под петицией. Однако время для их сбора уменьшится с 90 до 60 дней.

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Комментарии к статье «Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году»

В последнем для этого года выпуске «ТВ плюс» мы проанализировали содержание платформы «Электронные петиции» и посмотрели, какие темы интересовали славянцев на протяжении 12 месяцев.

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