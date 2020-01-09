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В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно

Светлана Вьюниченко
9 января 2020 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске в прошлом году работали 13 спортивных клубов, 8 федераций по видам спорта, 7 частных фитнес-клубов, 4 клуба бально-спортивных танцев. Об этом на заседании исполкома доложил специалист отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Артем Юлдашев.

Кроме того, в Славянске имеются 3 детско-юношеские спортивные школы. В двух городских занимаются 649 маленьких спортсменов. Областная  спортшкола зарегистрировалась в Славянске в 2015 году на базе конно-спортивного клуба «Аллюр». Ее посещают 303 воспитанника. Здесь дети имеют возможность заниматься триатлоном, пятиборьем и конным спортом. Также 91 юный житель города посещают секции хоккея и фигурного катания в Дружковке. 

В целом, как оказалось, в Славянске культивируется 40 видов спорта. Среди них  16 олимпийских, остальные - неолимпийские. За год в городе провели 187 спортивных мероприятий. Самые значимые из них - 26 областных чемпионатов, всеукраинский турнир по вольной борьбе «Торские игры», международные соревнования по триатлону.

За год славянские спортсмены приняли участие в 12 чемпионатах и кубках мира. На малую родину они привезли 21 золотую, 11 серебряных и 10 бронзовых наград. Участие в 47 всеукраинских соревнованиях принесло спортсменам 90 первых, 77 вторых и 84 третьих мест. Четырем спортсменам присвоено звание «Мастер спорта Украины», 40 - «Кандидат в мастера спорта Украины». 

Выполнение целевой программы «Спорт. Здоровье. Будущее» потребовало определенных затрат из местной казны. Так, на две ДЮСШ было выделено 5,1 млн грн, на бассейн - 3,5 млн. 1,3 млн пошло на содержание стадиона им. Скиданова. 

401,8 тыс. грн город выделил на проведение спортивных мероприятий и участие местных команд в соревнованиях разных уровней. Еще 400 тыс. пошло на стипендии 41 перспективному спортсмену. Выделял славянский бюджет денежные награды за высокие достижения на чемпионатах мира и Европы. Всего их получили 26 спортсменов и 8 тренеров. Общая сумма составила 135 тыс. грн. Кроме того, город выделил 291,1 тыс. грн на покупку квартиры паралимпийскому чемпиону по плаванию Виктору Смирнову. Недостающую часть суммы - 289,2 тыс грн - заплатила область.

Среди достижений отдел назвал пристройку лифта для маломобильных граждан в бассейне и покупку тренажеров для него же, а также открытие двух площадок с искусственным покрытием в ООШ №№ 12 и 17. 

К проблемным вопросам представитель отдела отнес нерешенную судьбу футбольного поля «Слов'янськолії» и спортивного зала «Юность», находящегося в собственности «Славтяжмаша». Вопросы их передачи на баланс  города остаются в зависшем состоянии несколько лет.  

Волнуют город и два спортивных зала СКНАУ, расположенных в центре. Помещения пребывают в аварийном состоянии и не используются, хотя в Славянске ощущается острая нехватка спортивных сооружений. 

По мнению сотрудников отдела в городе уделяется недостаточно внимания развитию волейбола и баскетбола. Хотя подходящие спортивные площадки для этого имеются в каждой школе.  

Также среди поднятых вопросов вопросов значилась разноплановость отдела. Вместо того, чтобы сосредоточиться именно на спорте, его специалисты вынуждены заниматься проблемными семьями, национально-патриотичным воспитанием и молодежной политикой. 

В качестве заданий на 2020 год отдел обозначил два основных пункта - участие в конкурсе ГФРР с проектом реконструкции стадиона им. Скиданова и подготовка проекта на 2021 год по реконструкции бывшего детсада на ул. Шнурковской, 2. Здесь, по замыслу городского руководства, расположится ДЮСШ.

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Комментарии к статье «В Славянске культивируются 40 видов спорта. Многие - бесплатно»

В Славянске в прошлом году работали 13 спортивных клубов, 8 федераций по видам спорта, 7 частных фитнес-клубов, 4 клуба бально-спортивных танцев. Об этом на заседании исполкома доложил специалист отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Артем Юлдашев.

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