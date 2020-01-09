Матвей + Варвара: какие имена славянцы давали своим детям в 2019 году

|9 января 2020
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В первом новогоднем выпуске «ТВ плюс» традиционно рассказывает о том, как называли своих детей жители города в прошедшем году.
По информации Славянского городского рагса, наиболее распространенными именами для мальчиков были Матвей, Тимофей, Артем, Дмитрий, Даниил. Девочек чаще всего называли Варвара, Алиса, Милана, Кира, Мирослава.
Интересно, что годом ранее самыми популярными именами мальчиков были Александр, Михаил и Артем. У девочек первенство удерживали София, Мария и Милана.
Если говорить о нестандартных именах, то городским отделом рагса в прошлом году были зарегистрированы мальчики Анри, Дамиан, Добрыня, Рувим, Савва и Теодор. Среди имен для девочек непривычными можно назвать Айше, Альфа, Эмили, Эсмира, Эллис, Николетта, Муламита, Теона и Стелла.
Всего за минувший год в Славянском рагсе зарегистрировано 807 родившихся и 2535 умерших. Такой разрыв, как нам объяснили, связан с тем, что регистрировать акты гражданского состояния в Славянск едут и жители временно неподконтрольных территорий. Причем регистрировать смерть ездят чаще, так как при этом родственники получают пособие на похороны, а также остатки пенсий и других социальных выплат умершего.
Что касается браков, то на протяжении 2019-го в городе было создано 550 семей. В то же время 121 пара оформила развод. Людей, решивших провести обряд бракосочетания в нестандартном формате в прошлом году не нашлось. Все молодожены предпочли традиционную церемонию.
Отметим, что с конца пошлого года рагс несколько изменил официальное название. Теперь он называется Славянский городской отдел регистрации актов гражданского состояния Восточноукраинского межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Харьков). На его функциональность и назначение эти изменения не повлияли.
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• Лучшим спортсменам Славянска вручили денежные премии
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• К Славянску присоединят Райгородок и Маяки. Святогорск - под вопросом
• Электронные петиции: о чем просили жители города в 2019 году
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• Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела
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• ЦПАУ возьмет на себя функции МРЭО
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• У нетрезвого водителя нашли амфетамин
• Азартные игры: разбогатеть или обеднеть
• Успех «Ливерпуля» в Дохе, провал «Ювентус» в Эр-Рияде
• Роберт Левандовски - лучший бомбардир
• Славянские гимнасты собрали урожай медалей в Бахмуте
• 15 наград и лидерство в командном зачете на чемпионате по дзюдо
• На турнире по рукопашному бою в Славянске выступили 100 спортсменов
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В первом новогоднем выпуске «ТВ плюс» традиционно рассказывает о том, как называли своих детей жители города в прошедшем году.