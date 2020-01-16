Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир

На сайте городского совета опубликован проект решения о включении в фонд жилья для временного проживания 10 двухкомнатных квартир, приобретенных в конце прошлого года в коммунальную собственность Славянска.

За деньги государства и области

Напомним, что проект по приобретению жилья для внутренне перемещенных лиц инициирован правительством в 2019 году. Соответствующее постановление Кабмина распространялось на территории, пострадавшие от боевых действий. Первоначально планировалось, что финансироваться покупка квартир будет в формате 50/50 из государственного и местного бюджета, однако в ходе реализации проекта в него включилась ДонОГА, согласившаяся взять на себя вторую половину расходов. Таким образом, городскому бюджету покупка квартир ничего не стоила. В общей сложности, цена вопроса составила 3,4 млн. грн. Из них, по словам городского головы Вадима Ляха, удалось сэкономить 203 тыс. грн.

Где купили жилье

Как рассказала начальник отдела коммунальной собственности Людмила Скиба, конкурс по покупке жилья на вторичном рынке недвижимости проводился в два этапа. По каждому предлагавшемуся к продаже адресу выезжала комиссия. Она определяла соответствие квартиры указанным в кабминовском постановлении требованиям. В двух случаях хозяевам пришлось устранять выявленные недостатки.

Больше всего опасений было по срокам, ведь найти квартиры и оформить акты купли-продажи нужно было до конца года, то есть менее, чем за полгода. По словам Людмилы Скибы, Славянск в эти сроки уложился - все документы оформлены, деньги бывшим собственникам перечислены, претензий у последних нет.

Стоимость каждой отдельной "двушки" разнилась, поскольку жилплощадь располагается в разных микрорайонах города и, соответственно, в разных ценовых зонах. Квартиры купили по таким адресам: ул. Комяхова, 33, ул. Олимпийская, 6, пер. Виноградный, 9, пер. Парковый, 11, ул. Центральная, 43, пер. Горовой, 1а, ул. Шелковичная, 29, пер. Батюка, 12, ул. Университетская, 42 и пер. Малогородской, 2/67.

У кого есть шансы на квартиру

На ближайшем исполкоме купленные квартиры включат в городской жилищный фонд. После этого начнется процедура их распределения. Как объяснила начальник отдела по учету и распределению жилой площади Анна Стешенко, проводиться она будет специальной комиссией по разработанному правительством положению. При этом договор с квартиросъемщиками будет заключен на год. В дальнейшем он может быть продлен или расторгнут. Квартира останется в собственности горсовета. А люди будут в ней проживать и оплачивать коммунальные услуги.

На данном этапе городские власти приглашают всех внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в УСЗН, подать документы в ЦПАУ для участия в конкурсе по распределению 10 квартир. К их числу, по ее словам, относятся и жители Славянска, потерявшие жилье во время оккупации города.

- Никаких ограничений по подаче документов нет. Но отбор будет проводиться по бальной системе. Преимуществу в ней имеют семьи с детьми, малообеспеченные и другие льготные категории, - объясняет начальник отдела.

Добавим, что на данный момент в Славянске зарегистрированы 38 тыс. переселенцев. Поэтому 10 квартир для них - капля в море. Градоначальник выразил надежду, что подобная практика продолжится и в наступившем году. Однако теперь местные власти намерены изыскать возможность приобретать однокомнатные квартиры. Поскольку часто в жилье особо нуждаются одинокие пожилые люди.

Ранее, напомним, городской голова Вадим Лях сказал, что будет лоббировать возможность предоставить льготные квартиры славянцам, потерявшим жилье в ходе боевых действий в 2014-м году.