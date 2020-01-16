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Эпопея с продолжением

Где отдохнуть в мае

Татьяна Ковалева
16 января 2020 Просмотров: 104  

В мае начинается активный туристический сезон. Хотя основная часть поездок приходится на лето, в начале весны тоже можно неплохо поразвлечься, тем более, что будет много выходных.

Расскажем, куда можно слетать в мае с учетом пожеланий к формату отдыха, цене. Бронирование уже открыто, посмотреть цены и заказать тур можно по ссылке https://piligrim.ua/tury-na-majskie-prazdniki.

Автобусные экскурсии

В начале мая можно начинать бронировать экскурсии по Украине и за границу. Особым спросом пользуются европейские туры – простой, недорогой и интересный способ насыщенно провести несколько дней. Можно бронировать путевки заранее или брать горящие предложения по цене всего от 100 евро (но учитывайте, что нужно брать деньги с собой).

Популярные майские автобусные направления:

  • Голландия;
  • Скандинавия;
  • Балтия;
  • Польша;
  • Чехия;
  • Франция;
  • Германия.

Продолжительность – от 3 дней.

Пляжи

В мае во многих странах можно загорать и купаться, а температура воды в море превышает 20 градусов. Лучшие места:

  • Турция;
  • Тунис;
  • Греция;
  • Хорватия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Черногория;
  • Португалия.

Варианты попрестижнее и подороже – Крит, Кипр. Выбирайте курорт с учетом доступного бюджета и пожеланий к сопутствующим развлечениям. Также рекомендуем обратить внимание на Египет и Арабские Эмираты. В мае везде комфортный климат и даже может быть жарко.

Экзотика

Экзотические страны условно относят к пляжным, но все-таки это отдельное направление. Они больше атмосферные, чем стандартные, не всегда предполагают высокий уровень обслуживания (отели пять звезд, питание все включено и так далее). Направления:

  • Таиланд;
  • Шри-Ланка;
  • Вьетнам;
  • Маврикий;
  • Бали;
  • Мадагаскар;
  • Сейшелы.

Планируя поездку на Пхукет учитывайте, что весной тут часто проходят муссоны и ливни, зато на Малакки в мае отличная погода. Рекомендуем ценителям экзотики обратить внимание на Кубу с теплым Карибским морем, в частности курорт Варадеро. Отлично провести время в мае можно в Мексике (Канкуна, Пуэрто-Вальярта), на Бали, в Доминикане. В Индии, в частности на Гоа, в мае идут проливные дожди, есть шансы попасть на ливни и на Мальдивах.

Паломничество

Израиль и Иордания – излюбленные места для паломников, и в мае тут можно отлично провести время. Дневные температуры воздуха редко опускаются ниже 25 градусов. Май в Израиле очень комфортный, как в Иордании – месте с большим количеством библейских мест, достопримечательностей.

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