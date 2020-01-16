Где отдохнуть в мае

В мае начинается активный туристический сезон. Хотя основная часть поездок приходится на лето, в начале весны тоже можно неплохо поразвлечься, тем более, что будет много выходных.

Расскажем, куда можно слетать в мае с учетом пожеланий к формату отдыха, цене. Бронирование уже открыто, посмотреть цены и заказать тур можно по ссылке https://piligrim.ua/tury-na-majskie-prazdniki.

Автобусные экскурсии

В начале мая можно начинать бронировать экскурсии по Украине и за границу. Особым спросом пользуются европейские туры – простой, недорогой и интересный способ насыщенно провести несколько дней. Можно бронировать путевки заранее или брать горящие предложения по цене всего от 100 евро (но учитывайте, что нужно брать деньги с собой).

Популярные майские автобусные направления:

Голландия;

Скандинавия;

Балтия;

Польша;

Чехия;

Франция;

Германия.

Продолжительность – от 3 дней.

Пляжи

В мае во многих странах можно загорать и купаться, а температура воды в море превышает 20 градусов. Лучшие места:

Турция;

Тунис;

Греция;

Хорватия;

Испания;

Италия;

Черногория;

Португалия.

Варианты попрестижнее и подороже – Крит, Кипр. Выбирайте курорт с учетом доступного бюджета и пожеланий к сопутствующим развлечениям. Также рекомендуем обратить внимание на Египет и Арабские Эмираты. В мае везде комфортный климат и даже может быть жарко.

Экзотика

Экзотические страны условно относят к пляжным, но все-таки это отдельное направление. Они больше атмосферные, чем стандартные, не всегда предполагают высокий уровень обслуживания (отели пять звезд, питание все включено и так далее). Направления:

Таиланд;

Шри-Ланка;

Вьетнам;

Маврикий;

Бали;

Мадагаскар;

Сейшелы.

Планируя поездку на Пхукет учитывайте, что весной тут часто проходят муссоны и ливни, зато на Малакки в мае отличная погода. Рекомендуем ценителям экзотики обратить внимание на Кубу с теплым Карибским морем, в частности курорт Варадеро. Отлично провести время в мае можно в Мексике (Канкуна, Пуэрто-Вальярта), на Бали, в Доминикане. В Индии, в частности на Гоа, в мае идут проливные дожди, есть шансы попасть на ливни и на Мальдивах.

Паломничество

Израиль и Иордания – излюбленные места для паломников, и в мае тут можно отлично провести время. Дневные температуры воздуха редко опускаются ниже 25 градусов. Май в Израиле очень комфортный, как в Иордании – месте с большим количеством библейских мест, достопримечательностей.