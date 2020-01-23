В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

С 20 января координационный совет программы «Бюджет участия Славянска» начал прием заявок на текущий год. Обращаем внимание, что в 2020-м условия распределения средств между проектами и некоторые другие критерии изменились.

Одно из новшеств заключается в том, что подавать заявки теперь смогут жители города, начиная с 14 лет. Раньше возрастной ценз начинался с 16-ти. Напомним, что участвовать и голосовать в конкурсе могут только люди, зарегистрированные в Славянске как постоянные или временные жители (студенты, военнослужащие и т.д.)

Изменилась в этом году и система распределения средств. Для того, чтобы обеспечить честную конкуренцию, некоторые периферийные микрорайоны города вывели в отдельную категорию - «малые проекты». Их стоимость не должна превышать 150 тыс. грн. Выделяемая на эту категорию сумма составляет 300 тыс. грн, то есть «на выходе» должно получиться 2 победителя. После дотошного обсуждения в число этих микрорайонов координационный совет включил Лиманы, Железнодорожный-2, Семеновку и Велико-Ивановку, Славтяжмаш и Восточный.

Остальные микрорайоны будут участвовать в конкурсе общегородских проектов, предельная стоимость которых составляет 330 тыс. грн. В этой категории должно получиться 3 победителя. Общая сумма средств, предусмотренных городской казной для «Бюджета участия-2020» - 1,3 млн грн.

Как и планировалось в конце прошлого года, в 2020-м программа начала работать сразу после новогодних праздников. Сбор заявок продолжится до 20 февраля, поэтому желающим принять участие в программе стоит поторопиться. Заявки можно подавать в электронном и бумажном виде. В первом случае нужно воспользоваться сайтом городского совета, где есть соответствующая веб-платформа.

При этом пользователю придется пройти идентификацию через BankID или ЕЦП. Лично подать проект можно в каб. 413 исполкома (отдел внутренней политики). При себе в таком случае следует иметь документ, подтверждающий регистрацию на территории Славянска.

Также в этом году предполагается возобновить информационную кампанию, от которой в 2019 году отказались. Как показала практика, это было ошибочное решение. Первый форум, на котором потенциальные участники смогут детальней узнать об условиях конкурса и послушать советы победителей прошлых лет, состоится 24 января, в 16:00, в центральной библиотеке.