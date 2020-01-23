В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

|23 января 2020
|Просмотров: 50
|
С 20 января координационный совет программы «Бюджет участия Славянска» начал прием заявок на текущий год. Обращаем внимание, что в 2020-м условия распределения средств между проектами и некоторые другие критерии изменились.
Одно из новшеств заключается в том, что подавать заявки теперь смогут жители города, начиная с 14 лет. Раньше возрастной ценз начинался с 16-ти. Напомним, что участвовать и голосовать в конкурсе могут только люди, зарегистрированные в Славянске как постоянные или временные жители (студенты, военнослужащие и т.д.)
Изменилась в этом году и система распределения средств. Для того, чтобы обеспечить честную конкуренцию, некоторые периферийные микрорайоны города вывели в отдельную категорию - «малые проекты». Их стоимость не должна превышать 150 тыс. грн. Выделяемая на эту категорию сумма составляет 300 тыс. грн, то есть «на выходе» должно получиться 2 победителя. После дотошного обсуждения в число этих микрорайонов координационный совет включил Лиманы, Железнодорожный-2, Семеновку и Велико-Ивановку, Славтяжмаш и Восточный.
Остальные микрорайоны будут участвовать в конкурсе общегородских проектов, предельная стоимость которых составляет 330 тыс. грн. В этой категории должно получиться 3 победителя. Общая сумма средств, предусмотренных городской казной для «Бюджета участия-2020» - 1,3 млн грн.
Как и планировалось в конце прошлого года, в 2020-м программа начала работать сразу после новогодних праздников. Сбор заявок продолжится до 20 февраля, поэтому желающим принять участие в программе стоит поторопиться. Заявки можно подавать в электронном и бумажном виде. В первом случае нужно воспользоваться сайтом городского совета, где есть соответствующая веб-платформа.
При этом пользователю придется пройти идентификацию через BankID или ЕЦП. Лично подать проект можно в каб. 413 исполкома (отдел внутренней политики). При себе в таком случае следует иметь документ, подтверждающий регистрацию на территории Славянска.
Также в этом году предполагается возобновить информационную кампанию, от которой в 2019 году отказались. Как показала практика, это было ошибочное решение. Первый форум, на котором потенциальные участники смогут детальней узнать об условиях конкурса и послушать советы победителей прошлых лет, состоится 24 января, в 16:00, в центральной библиотеке.
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
• На выходных в Славянске произошло убийство
• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
• Огонь унес жизни еще двух славянцев
• Последняя казнь на гильотине
22 января 2020
• «Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке
• Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна
• Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный
• Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»
• Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра
16 января 2020
• Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко
• Полный комплект наград славянских дзюдоистов
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
— 23 января 2020 —
День соборности Украины недаром называют первым днем независимости, ведь статус суверенного государства наша страна получила после подписания в январе 1919 года Акта злуки, закрепившего объединение Западноукраинской и Украинской народных республик.
— 23 января 2020 —
Городской властью Славянска разработан перечень коммунальных предприятий, на которых нарушители административного кодекса будут выполнять назначенные судом общественные работы. Документ также содержит список работ, к которым могут привлекать осужденных.
— 16 января 2020 —
На сайте городского совета опубликован проект решения о включении в фонд жилья для временного проживания 10 двухкомнатных квартир, приобретенных в конце прошлого года в коммунальную собственность Славянска.
— 16 января 2020 —
Вечер искреннего, чистого, жизненного и просто взрывного смеха подарит жителям и гостям Харькова белорусский комик Слава Комиссаренко.
Приветствую, гость! Вход
23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»
• «Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса
• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
• На выходных в Славянске произошло убийство
• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
• Огонь унес жизни еще двух славянцев
• Последняя казнь на гильотине
22 января 2020
• «Шахтер» и «Динамо» находятся в Белеке
• Украинский женский квартет покинул корты Мельбурна
• Хет-трики уик-энда: у Иммобиле - долгожданный, у Холанда – дебютный
• Борячук стал партнером Гармаша в «Ризеспоре»
• Ярослава Магучих взяла высоту 2,01 метра
16 января 2020
• Двойной медальный успех Кутелии и Ерещенко
• Полный комплект наград славянских дзюдоистов
• Какие врачи останутся в амбулатории №1, а кто перейдет на Артема
• Почему возникли проблемы с выплатой субсидий
• Переселенцев приглашают принять участие в конкурсе на распределение 10 квартир
• Слава Комисаренко. Ближайший концерт в Харькове
• Вопросы децентрализации: почему кратчайший путь между двумя точками - кривая
• Зеленые зоны Славянска будут самыми дорогими в области
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»»
С 20 января координационный совет программы «Бюджет участия Славянска» начал прием заявок на текущий год. Обращаем внимание, что в 2020-м условия распределения средств между проектами и некоторые другие критерии изменились.