Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

|23 января 2020
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День соборности Украины недаром называют первым днем независимости, ведь статус суверенного государства наша страна получила после подписания в январе 1919 года Акта злуки, закрепившего объединение Западноукраинской и Украинской народных республик.
Главной традицией этого праздника считается живая цепь, организуемая украинцами и символизирующая единение правобережной и левобережной Украины.
В Славянске в этом году отошли от традиций и ограничились возложением цветов к памятным знакам. Объезд начался небольшим митингом у памятника Тарасу Шевченко. После этого участники мероприятия побывали на мемориале возле Семеновки, почтили память героя Украины Владимира Рыбака и посетили участок на пересечении улиц Банковской и Центральной, где в будущем планируется установить памятник погибшим защитникам Украины.
На митингах выступающие говорили о важности процессов, объединяющих различные регионы страны. Причем звучала эта тема не только в историческом, но и в актуальном контексте. По завершении выступлений участники поездки возлагали к памятникам цветы и делали общее фото, поддержав таким образом приуроченный ко Дню соборности Украины областной флешмоб.
Во второй половине дня Дворце культуры и окружающей среды состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. А в центральном отделении Укрпочты в присутствии губернатора Павла Кириленко торжественно погасили марку, выпущенную в честь «киборгов» - защитников Донецкого аэропорта.
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• Проект для детской областной больницы уже готов
• «Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен
• ПРООН считает Славянск успешным городом
• В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»
• С марта инсульты будут лечить в клинической больнице
• В государственной стоматологии - новое оборудование
• На каких предприятиях будут отбывать наказание нарушители админкодекса
• Украина выплатила компенсацию Неле Штепе
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• В многоквартирном доме при пожаре погиб человек
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Комментарии к статье «Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР»
День соборности Украины недаром называют первым днем независимости, ведь статус суверенного государства наша страна получила после подписания в январе 1919 года Акта злуки, закрепившего объединение Западноукраинской и Украинской народных республик.