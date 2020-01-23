Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

День соборности Украины недаром называют первым днем независимости, ведь статус суверенного государства наша страна получила после подписания в январе 1919 года Акта злуки, закрепившего объединение Западноукраинской и Украинской народных республик.

Главной традицией этого праздника считается живая цепь, организуемая украинцами и символизирующая единение правобережной и левобережной Украины.

В Славянске в этом году отошли от традиций и ограничились возложением цветов к памятным знакам. Объезд начался небольшим митингом у памятника Тарасу Шевченко. После этого участники мероприятия побывали на мемориале возле Семеновки, почтили память героя Украины Владимира Рыбака и посетили участок на пересечении улиц Банковской и Центральной, где в будущем планируется установить памятник погибшим защитникам Украины.

На митингах выступающие говорили о важности процессов, объединяющих различные регионы страны. Причем звучала эта тема не только в историческом, но и в актуальном контексте. По завершении выступлений участники поездки возлагали к памятникам цветы и делали общее фото, поддержав таким образом приуроченный ко Дню соборности Украины областной флешмоб.

Во второй половине дня Дворце культуры и окружающей среды состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. А в центральном отделении Укрпочты в присутствии губернатора Павла Кириленко торжественно погасили марку, выпущенную в честь «киборгов» - защитников Донецкого аэропорта.