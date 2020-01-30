День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

Уже традиционно День памяти героев Крут, который страна отмечает 29 января, в Славянске проходит интересно и неформально.

Большая роль в этом принадлежит Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм». Ребята-поисковики проводят для горожан костюмированную реконструкцию событий украинской истории.

В этот раз мероприятие состоялось в ООШ №13. По словам руководителя АИВИН «Плацдарм» Алексея Юкова, учебное заведение было выбрано не случайно. Здесь учился Игорь Гришин, летчик, капитан ВСУ, сбитый над городом в мае 2014 года. Он стал первым славянцем, отдавшим жизнь за независимость Украины в необъявленной войне.

День памяти в школе начался с возложения цветов к мемориальной доске, установленной в честь героя.

По словам Алексея Юкова, очень важно проводить исторические параллели, чтобы подрастающее поколение понимало - за их свободу отдавали жизни 100 лет назад, отдают и сейчас.

День памяти героев Крут позволяет сделать это сполна. Ребятам, собравшимся в актовом зале школы, показали отрывки из фильма «Круты», рассказали о событиях тех лет. В январе 1918-го на защиту Киева от большевистских отрядов Муравьева пришлось подниматься гимназистам и студентам. Армия УНР была распущена, остатки белой гвардии, осевшие в Киеве, выходить на бой не захотели. Их всех потом расстреляют, живым не сможет уйти никто. И это - еще один исторический урок для современных школьников. Тех, кто останется в стороне от защиты Родины ждет незавидная участь.

Когда с большого экрана раненые мальчишки в военной форме поют строки, ставшие гимном страны, а рядом в зале стоят парни в форме УНР, с винтовками Мосина и пулеметом «максим», история перестает быть чем-то далеким. Школьники акапельно пели гимн, охотно отвечали на вопросы, подытоживая увиденное и услышанное. Для них откровением стало то, что в далекой войне за независимость УНР успешно участвовала и Славянская группа генерала Секевича. Уроженцы города входили в 3-й гайдамацкий полк.

Начавшись на пронзительной ноте, мероприятие закончилось неформально. Все желающие могли подержать винтовку, сфотографироваться с пулеметом и ребятами из «Плацдарма».

По словам учителей ООШ №13, у современных школьников нет стереотипов, с которыми выросли поколения советских граждан. Дети легко воспринимают историческую правду и она формирует их мировоззрение.

Добавим, что в этот же день историческая реконструкция состоялась и на центральной площади. А в «Теплице» желающие могли бесплатно посмотреть фильм «Круты».