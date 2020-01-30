Как в 2020 году ни одна акция не обойдется без лендинга

|30 января 2020
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Все большее количество организаций стало объявлять о своих акциях в сети интернет, дабы привлечь как можно больше пользователей для покупки товара.
Реклама акций через сайт гораздо дешевле, чем другими способами. Здесь можно применять партнерскую программу для увеличения количества посетителей на сайт акции.
Количество предпринимателей постоянно растет, а их желание выделиться среди конкурентов толкает их всевозможные хитрости. Поэтому и предпринимаются попытки создания посадочной страницы с акцией и публикация его в сети. И чем больше предприниматель вложит средств и сил в создание и распространение лэндинга, тем выше вероятность, что большинство потенциальных клиентов выберут его сторону.
Предприниматель организовывает выгодную партнерскую программу для клиентов. Проще всего потратиться на создание лэндинга и использовать его в качестве рекламы для акции. Медиа и наружная реклама стоит гораздо дороже, чем разработка лэндинга.
Партнерские ссылки и баннеры можно дешево размещать на различных ресурсах. Таким образом, большее количество людей обратит на вас внимание. Посадочная страница может быть организована по-разному: привлекательный дизайн, красивый шрифт, полная информация об акции и, конечно же, участие в розыгрышах прямо на сайте. Лэндинг предоставляет гибкость в организации рекламы, при этом его всегда можно изменить для другой акции той же компании.
Также они хороши в навигации. Пользователям не нужно ходить по тысячам страниц в поисках необходимой информации - она вся на одной странице, и это здорово. Еще важный аспект - это цена. Лендинги, как правило, стоят намного дешевле обычных сайтов, при этом, они не менее эффективны.
Веб-студия Тотонис занимается разработкой посадочных страниц и сложных проектов в течение нескольких лет. Мы разрабатываем в срочном порядке сайты под ключ и отдельные компоненты сложной системы по конкурентно низким ценам. Наша веб-студия использует все последние технологии веб-разработки. Заказать лэндинг можно здесь. Мы адаптируем ваш сайт под разные устройства и произведем SEO-оптимизацию с учетом всех мелочей для привлечения большего количества клиентов на вашу страницу. В подарок вы получите бесплатный домен и качественный хостинг. Доверяя разработку нашей веб-студии, вы гарантированно окупите свои вложения.
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• За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений
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23 января 2020
• Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов
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• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
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