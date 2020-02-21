Особенности подключения беспроводного интернета в Украине

Украинский рынок беспроводной связи активно развивается. Планируется, что в 2020 г. появится технология сотовой связи пятого поколения. Она предполагает высокую скорость, меньшую задержку и высокий уровень подключаемости. Благодаря 5G можно будет подключить много разных устройств без потребления слишком большого количества энергии.

На территории Украины есть несколько провайдеров, заработавших определенную репутацию в сегменте телекоммуникационных услуг. Многие из них разрабатывают специальные пакеты услуг, позволяющие подбирать уровень связи, скорость передачи данных и стоимость обслуживания.

Сохраняется и конкурентоспособность компаний, которые уже закрепили свои позиции. Своим клиентам они готовы предложить новое оборудование, качественную беспроводную связь и выгодные тарифы. Перейдя сюда вы легко сможете найти и подключить интернет с учетом:

желаемого трафика;

места использования;

количества подключенных устройств и других параметров.

Куда обратиться за подключением к беспроводному интернету

Компания 5GStar – лидер Украины по подключению беспроводного интернета, официальный дилер компаний Интертелеком, МТС, PeopleNet и некоторых других. Предоставляет современное оборудование, которое в обязательном порядке проходит проверку на работоспособность. Клиенты могут подключить скоростной интернет в любой точке Украины как для дома, так и для бизнеса. Вы можете сами выбрать подходящего оператора.

Интертелеком

Национальный оператор мобильной связи, предлагающий безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Смит/с. Сеть не имеет аналогово, охватывает более 14 тыс. населенных пунктов. Покрытием обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.

Vodafone

Интернет от Vodafone позволяет пользоваться интернетом на высокой скорости практически в любой части страны. Поддерживает передачу данных с учетом лучших технологий. Оператор работает в 25 странах, активно продолжает строительство 4G и тестирует сети 5 G

PEOPLEnet

Украинский оператор мобильной связи третьего поколения. Предлагает одни из самых дешевых тарифов. Есть предложения для тех, кто собирается пользоваться связью:

дома и на даче;

в квартире;

в офисе;

в транспорте.

Клиентам предлагается выбрать, каким именно образом будет использован интернет, чтобы был подобран оптимальный набор услуг.

Жители Украины могут выбрать оптимальный для себя стандарт связи: LTE и WiMAX. Первый обеспечивает не только высокоскоростной доступ к интернету, но и канал передачи голосовых звонков.