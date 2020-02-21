Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает

|6 февраля 2020
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Такой зимы в здешних местах не припоминают даже аграрии-старожилы. О том, как отразился климатический феномен на озимых посевах, журналисты "ТВ плюс" расспросили председателя Ассоциации фермеров Славянского района Романа Шумского.
По его словам, больших проблем озимой пшенице погода пока не предвещает. Однако осадков в этот сезон выпало почти втрое меньше, и недостаток влаги в почве может оказаться пагубным для растений позже, в период вегетации. Так что снег или дождь для будущего урожая очень желательны. Равно как приветствовали бы хлеборобы и заморозки, которые избавили бы всходы от части болезней и вредителей. Поскольку такую работу не сделали, как обычно, морозы, компенсировать их отсутствие придется усиленной обработкой полей соответствующими реактивами.
Часть фермерских хозяйств, кстати, уже провела кампанию по борьбе с грызунами. Дело в том, что теплая погода очень комфортна для полевых мышей, которые и сейчас продолжают активно размножаться. Особенно многочисленные популяции стали появляться на полях, расположенных возле оврагов и лугов с многолетними травами. Пришлось принимать меры.
Аномально высокая температура воздуха чревата и другим фактором - если в течение нескольких дней подряд будет + 5 и выше, то озимая пшеница может начать вегетировать на 2 месяца раньше среднестатистического сельскохозяйственного календаря. К раннему началу работ хлеборобы готовы. Но какие еще каверзы готовит погода никто наверняка не знает, поэтому опасения за сохранность озимых есть. Впрочем, краткосрочный прогноз синоптиков, обещающих в ближайшие дни осадки и понижение температуры, для урожая 2020 года вполне оптимистичен. Остается надеяться, что он еще и реалистичен, иначе нынешний аграрный сезон может стать для производителей сельхозпродукции чрезвычайно хлопотным и трудоемким.
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Комментарии к статье «Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает»
Такой зимы в здешних местах не припоминают даже аграрии-старожилы. О том, как отразился климатический феномен на озимых посевах, журналисты "ТВ плюс" расспросили председателя Ассоциации фермеров Славянского района Романа Шумского.