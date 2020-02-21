Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод

|6 февраля 2020
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Ближайшие годы могут войти в историю Украины как «теплая пятилетка». На протяжении нескольких лет средняя температура каждого зимнего месяца повышается на 1-1,5С. По мнению ученых, эта тенденция будет продолжаться.
У метеорологов есть понятие - «климатическая зима». Она фиксируется, когда на протяжении длительного времени температура воздуха существенно опускается ниже 0С, хотя бы до -5-7С. На начало февраля климатическая зима в Украине так и не наступила. По прогнозам синоптиков, в этот раз ждать ее уже и не следует. Обещанное похолодание до -10С продлится всего пару-тройку дней. По научной терминологии, это не «зима», а «заморозки».
Как объяснили специалисты Украинского НИИ гидрометеорологии, такие изменения климата в Украине ожидались. Но - не ранее 2050-2070 годов.
- Украину нельзя рассматривать отдельно от всего остального мира. В Арктике и Антарктике уменьшается площадь ледяного покрова. Повышается температура мирового океана. В Украине на наших глазах меняются климатические зоны, - говорят ученые.
Преподаватель естественных наук СКНАУ Наталья Человьян считает происходящее закономерным эволюционным процессом. И, по ее мнению, воздействие на него пресловутого «человеческого фактора» сильно преувеличено.
- Разумеется, человеческая деятельность вызывает повышение температуры океана и атмосферы, провоцирует изменение циркуляции воздуха. Но - всего на 0,1 градус. А вклад природных факторов в изменение глобальной температуры колеблется в диапазоне 0,5-1,3 градуса. Знаменитый «парниковый» эффект и борьба экоактивистов - это, в первую очередь, большие деньги. Нам же нужно смириться с тем, что мы живем в эпоху климатологических перемен и попытаться к ним приспособиться. Другого выхода у нас просто нет, - говорит биолог.
По ее словам, все домыслы на тему, что «сейчас все происходит слишком стремительно», с научной точки зрения - не аргумент. Мы просто не знаем, как происходили изменения ранее. Ни в 16 веке, ни в 10-м никто не фиксировал скорость и направление антарктических ветров, вызывающих циклоны. Например, о том, что в 15-16 веках на земле была «малый ледниковый период» известно достаточно хорошо. Но насколько быстро он наступил, и что ему предшествовало, история умалчивает.
Сложившуюся сегодня ситуацию и славянские, и киевские ученые рассматривают в двух аспектах. Если говорить о глобальном, то в будущем Украину, скорее всего, ждет изменение климатических зон. По прогнозам, к 2050 году практически вся территория страны будет находиться в зоне субтропиков. Исключение составит запад, где будет господствовать умеренный средиземноморский климат, и юг, который рискует превратиться в полупустыню.
С чисто практической точки зрения в стране исчезнет часть растений и насекомых. Остальные эволюционируют и адаптируются.
- Обратите внимание на пчел. Несколько лет нам твердили о том, что эти полезные насекомые находятся на грани вымирания. На деле - это эволюция. Жаль, что нам пришлось жить в скачке этого процесса. Но ни мы, ни пчелы не выбирали. В итоге часть популяции действительно вымерла. Остальные - приспособились. Например, этой зимой многие пасечники пчел не прятали. Они спокойно перенесли небольшое похолодание. Когда появятся растения, начнут свой обычный цикл. Другой пример - домашние паучки. Зимой их, как правило, не бывает. Но сейчас появляются. Правда, сонные, заторможенные. Кто-то умрет от голода из-за отсутствия насекомых. Кто-то - эволюционирует. Видите, насекомые не паникуют. Это означает, что процесс - нормальный, природа адаптируется под него, - говорит Наталья Человьян.
В ближайшей перспективе народ волнуют виды на урожай. На протяжении зимы погода держалась на уровне ноября-марта. В деревьях шли весенние процессы, кое-где проклюнулись почки.
- Если ударят морозы, мы останемся без плодово-ягодного урожая. Если же в текущем режиме природа войдет в весну, теплая зима никак на растениях не отразится. В дальнейшем приспособимся и будем получать два урожая в год, - говорит биолог. - Тем более, что отсутствие снега не привело к иссушению почвы. Постоянные туманы увлажнили ее в достаточной степени.
По ее словам, наиболее практичные жители города и района так поступили уже в прошлом году. Это ярко прослеживалось на примере кукурузы, которую успели вырастить дважды. Причем второй урожай был больше и дешевле первого. Сейчас быстро сориентировавшиеся граждане тоже высаживают рассаду в надежде на два урожая. Тем более, что, по прогнозам синоптиков, зима 2020-21 тоже будет теплой и бесснежной.
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Ближайшие годы могут войти в историю Украины как «теплая пятилетка». На протяжении нескольких лет средняя температура каждого зимнего месяца повышается на 1-1,5С. По мнению ученых, эта тенденция будет продолжаться.