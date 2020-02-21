 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод

Светлана Вьюниченко
6 февраля 2020 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Фото из соцсетей сделано 28 января 2020 года в частном секторе Славянска.

Ближайшие годы могут войти в историю Украины как «теплая пятилетка». На протяжении нескольких лет средняя температура каждого зимнего месяца повышается на 1-1,5С. По мнению ученых, эта тенденция будет продолжаться.

Почему не наступила климатическая зима

У метеорологов есть понятие - «климатическая зима». Она фиксируется, когда на протяжении длительного времени температура воздуха существенно опускается ниже 0С, хотя бы до -5-7С. На начало февраля климатическая зима в Украине так и не наступила. По прогнозам синоптиков, в этот раз ждать ее уже и не следует. Обещанное похолодание до -10С продлится всего пару-тройку дней. По научной терминологии, это не «зима», а «заморозки». 

Как объяснили специалисты Украинского НИИ гидрометеорологии, такие изменения климата в Украине ожидались. Но - не ранее 2050-2070 годов. 

- Украину нельзя рассматривать отдельно от всего остального мира. В Арктике и Антарктике уменьшается площадь ледяного покрова. Повышается температура мирового океана. В Украине на наших глазах меняются климатические зоны, - говорят ученые.

Человеческий фактор или эволюция

Преподаватель естественных наук СКНАУ Наталья Человьян считает происходящее закономерным эволюционным процессом. И, по ее мнению, воздействие на него пресловутого «человеческого фактора» сильно преувеличено. 

- Разумеется, человеческая деятельность вызывает повышение температуры океана и атмосферы, провоцирует изменение циркуляции воздуха. Но - всего на 0,1 градус. А вклад природных факторов в изменение глобальной температуры колеблется в диапазоне 0,5-1,3 градуса. Знаменитый «парниковый» эффект и борьба экоактивистов - это, в первую очередь, большие деньги. Нам же нужно смириться с тем, что мы живем в эпоху климатологических перемен и попытаться к ним приспособиться. Другого выхода у нас просто нет, - говорит биолог.  

По ее словам, все домыслы на тему, что «сейчас все происходит слишком стремительно», с научной точки зрения - не аргумент. Мы просто не знаем, как происходили изменения ранее. Ни в 16 веке, ни в 10-м никто не фиксировал скорость и направление антарктических ветров, вызывающих циклоны. Например, о том, что в 15-16 веках на земле была «малый ледниковый период» известно достаточно хорошо. Но насколько быстро он наступил, и что ему предшествовало, история умалчивает.  

Субтропики через 30 лет

Сложившуюся сегодня ситуацию и славянские, и киевские ученые рассматривают в двух аспектах. Если говорить о глобальном, то в будущем Украину, скорее всего, ждет изменение климатических зон. По прогнозам, к 2050 году практически вся территория страны будет находиться в зоне субтропиков. Исключение составит запад, где будет господствовать умеренный средиземноморский климат, и юг, который рискует превратиться в полупустыню. 

С чисто практической точки зрения в стране исчезнет часть растений и насекомых. Остальные эволюционируют и адаптируются. 

- Обратите внимание на пчел. Несколько лет нам твердили о том, что эти полезные насекомые находятся на грани вымирания. На деле - это эволюция. Жаль, что нам пришлось жить в скачке этого процесса. Но ни мы, ни пчелы не выбирали. В итоге часть популяции действительно вымерла. Остальные - приспособились. Например, этой зимой многие пасечники пчел не прятали. Они спокойно перенесли небольшое похолодание. Когда появятся растения, начнут свой обычный цикл. Другой пример - домашние паучки. Зимой их, как правило, не бывает. Но сейчас появляются. Правда, сонные, заторможенные. Кто-то умрет от голода из-за отсутствия насекомых. Кто-то - эволюционирует. Видите, насекомые не паникуют. Это означает, что процесс - нормальный, природа адаптируется под него, - говорит Наталья Человьян.  

Ближайшие перспективы

В ближайшей перспективе народ волнуют виды на урожай. На протяжении зимы погода держалась на уровне ноября-марта. В деревьях шли весенние процессы, кое-где проклюнулись почки.

- Если ударят морозы, мы останемся без плодово-ягодного урожая. Если же в текущем режиме природа войдет в весну, теплая зима никак на растениях не отразится. В дальнейшем приспособимся и будем получать два урожая в год, - говорит биолог. - Тем более, что отсутствие снега не привело к иссушению почвы. Постоянные туманы увлажнили ее в достаточной степени. 

По ее словам, наиболее практичные жители города и района так поступили уже в прошлом году. Это ярко прослеживалось на примере кукурузы, которую успели вырастить дважды. Причем второй урожай был больше и дешевле первого. Сейчас быстро сориентировавшиеся граждане тоже высаживают рассаду в надежде на два урожая. Тем более, что, по прогнозам синоптиков, зима 2020-21 тоже будет теплой и бесснежной.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 февраля 2020

Особенности подключения беспроводного интернета в Украине

6 февраля 2020

В Славянске пять школ закрыли на карантин

«Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги

Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод

Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает

Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы

Троллейбусный маршрут №5: есть сложности

Лес рубят - щепки летят

«Дюймовочка» дождалась детвору

Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок

Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию

Славянский роддом готов к приему пациентов

Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ

Дело Виктора Воропаева передано в суд

Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

5 февраля 2020

Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу

«Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды

Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке

Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове

Мечта Кенин, восьмикратный Джокович

Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии

Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам

1 февраля 2020

Сервис объявлений – ваш надежный помощник

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Как сделать правильный выбор дверей

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Также в разделе

Особенности подключения беспроводного интернета в Украине

— 21 февраля 2020 —

Украинский рынок беспроводной связи активно развивается. Планируется, что в 2020 г. появится технология сотовой связи пятого поколения. Она предполагает высокую скорость, меньшую задержку и высокий уровень подключаемости. Благодаря 5G можно будет подключить много разных устройств без потребления слишком большого количества энергии.

Читать далее ⇒

Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает

— 6 февраля 2020 —

Такой зимы в здешних местах не припоминают даже аграрии-старожилы. О том, как отразился климатический феномен на озимых посевах, журналисты "ТВ плюс" расспросили председателя Ассоциации фермеров Славянского района Романа Шумского.

Читать далее ⇒

Сервис объявлений – ваш надежный помощник

— 1 февраля 2020 —

Наверняка у каждого человека, хотя бы раз в жизни, возникала необходимость продать или купить какой-либо предмет или оплатить услугу. Но большинство людей чаще всего пользуются непроверенными, либо чрезмерно раскрученными сервисами.

Читать далее ⇒

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

— 30 января 2020 —

Уже традиционно День памяти героев Крут, который страна отмечает 29 января, в Славянске проходит интересно и неформально.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод»

Ближайшие годы могут войти в историю Украины как «теплая пятилетка». На протяжении нескольких лет средняя температура каждого зимнего месяца повышается на 1-1,5С. По мнению ученых, эта тенденция будет продолжаться.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске пять школ закрыли на карантин

«Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги

Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Дело Виктора Воропаева передано в суд

Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Последняя казнь на гильотине

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу

«Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды

Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 февраля 2020

Особенности подключения беспроводного интернета в Украине

6 февраля 2020

В Славянске пять школ закрыли на карантин

«Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги

Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод

Ситуация на полях пока не критическая, но влаги в почве не хватает

Мэр обещает сделать выводы из «мусорной» темы

Троллейбусный маршрут №5: есть сложности

Лес рубят - щепки летят

«Дюймовочка» дождалась детвору

Стадион им. Юрия Скиданова обещают отремонтировать в срок

Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию

Славянский роддом готов к приему пациентов

Крестыще, Райгородок, Святогорск: болевые точки создания Славянской ОТГ

Дело Виктора Воропаева передано в суд

Дело «лжеминера» из Славянска передали в суд

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

5 февраля 2020

Команда юношей ООШ №5 выступит на областном этапе по волейболу

«Вольники» Мустафаев и Пушкаревский завоевали награды

Спортсмены СК «Беркут» и СКЕ «Ронин» одержали победы в Константиновке

Бронзовый хет-трик дзюдоистов во Львове

Мечта Кенин, восьмикратный Джокович

Два победных прыжка Ярославы Магучих в Германии

Семен Митусов – чемпион Украины по шахматам

1 февраля 2020

Сервис объявлений – ваш надежный помощник

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Как сделать правильный выбор дверей

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top