Причины неисправностей ноутбуков и виды ремонта

Поломка ноутбука – явление, которое встречается достаточно часто. По статистическим данным, в большинстве случаев, а это 80 процентов, поломку спровоцировали сами пользователи техники (или их окружение – дети, домашние любимцы). Остальные 20 процентов выхода техники из строя происходят по вине производителей. Теперь расскажем, какие виды неисправностей встречаются чаще всего, можно ли их устранить.

Самая частая причина обращения клиентов в сервисный центр – это перегрев оборудования. Такое случается из-за компактности техники, недоработок ее конструкции. У современных ноутбуков толщина корпуса минимальная, размеры тоже небольшие. Поэтому прибор перегревается и выходит из строя. Следующая проблема, вторая по частоте появления, – повреждения матрицы. Хотя замена матрицы или экрана обойдется достаточно дорого, но такой ремонт возможен.

Еще очень часто ноутбук нуждается в ремонте из-за того, что внутрь корпуса попала влага. Пользователи техникой часто грешат тем, что проливают на оборудование различные напитки, на ноутбук может упасть ваза с водой и т.д. Были также случаи, когда техника оказывалась в аквариуме. Починить данную неисправность возможно. При этом, как правило, выходит из строя клавиатура и иногда также материнка. Еще распространенная причина обращения в сервис https://uabattery.com/power-supply, когда требуется заменить или починить блок питания для ноутбука. Выйти из строя запчасть может из-за перепадов в электросети. Иногда бывает и так, что причиной поломки детали стали домашние любимцы. Они могут перегрызть провода блока питания. Эта неисправность устраняется практически во всех сервисных центрах.

Иногда ноутбук может выйти из строя из-за проблем с аккумулятором. Виной тому обычно становится нарушение правил эксплуатации техники. Поломаться может даже порт USB из-за неправильного обращения с разъемом.

У многих пользователей ноутбуки выходят из строя после падения на пол. В такой ситуации чаще всего страдают жесткие диски.

Что поддается ремонту в ноутбуке? Часто ремонтируют такие детали:

материнские платы и матрицы;

инвертеры;

шлейфы;

блоки питания;

видеокарты;

разъемы разных типов;

жесткие диски;

клавиатура;

аккумуляторы;

корпусы и другие детали.

Если какая-либо запчасть не может быть отремонтирована, то она подлежит замене. Заменить деталь иногда могут и по той причине, что ее ремонт нецелесообразен или дороже, чем покупка новой детали.

Что поможет избежать поломки техники? Следует придерживаться правил эксплуатации прибора – хранить его там, где к нему не будет доступа у маленьких детей или домашних животных. Также не следует оставлять возле ноутбука открытые емкости с водой или другими жидкостями. Чтобы оборудование работало как часы, его следует отдавать на проверку в сервисный центр примерно один раз в год. Профилактика поможет выявить те или иные недочеты в работе или в состоянии техники. Любую неисправность проще и легче устранить до того, как ноутбук выйдет из строя.