Как составить план курсовой работы

План курсовой работы предоставляет собой образец того, что будет написано в последующем исследовательском труде. Чтобы лучше разобраться с выбранной темой, облегчить анализ источников, избежать повторов или пробелов при оформлении проекта, рекомендуется составить развёрнутый план с выделением параграфов, подробным описанием их смысла.

Цель научной деятельности заключена, чтобы закрепить полученные знания при учебном процессе. С помощью научного документа преподавателю легче, проще проверить качество, объём знаний ученика, которые руководитель дал за время обучения, способность использовать их для решения профессиональных задач.

По сути курсовой проект напоминает дипломную, только первый вариант на 2-3 раза меньше по объёму. Довольно часто дипломные пишутся на основе курсовых, поэтому стоит очень тщательно подойти к написанию курсовой. В будущем это сэкономит ваше время, нервы, которые будут потрачены на дипломную работу, ведь вам останется только дополнить исследование.

Как написать план курсовой – основные элементы

Задание включает следующие пункты:

титульный лист;

содержание;

введение;

основная, практическая часть;

заключение;

библиография;

приложение.

Перед началом написания плана курсовой работы, рекомендуется выбрать научного руководителя, который будет помогать вам, направлять в правильное русло, указывать на ошибки или грубые нарушения, подскажет, какую научную литературу подобрать. Довольно часто некоторые источники предлагает руководитель, но так как целью деятельности является умение студента самостоятельно находить, проводить научные исследования, то часть книг, прочей информационной базы придётся всё же искать самому. Рефераты, найденные на просторах интернета, не всегда подходят для теоретической базы. Отправляйтесь в библиотеку на поиски материалов.

Также следует определиться с практической частью исследования. Если указано: «на основе предприятия, разработать, исследовать, рассчитать», тогда будьте готовы к выполнению практического задания. Не откладывайте составление этого блока на потом, ведь для подготовки потребуется немало сил, времени.

Основные составляющие плана

Итак, давайте рассмотрим более подробно каждый из пунктов. Как же правильно составить план курсовой работы?

Написать введение. Это раздел, где указывается актуальность труда, методы исследования, степень разработки, цели, задачи, предмет, объект. Составление основной части. Теория состоит из 2-3 глав, полностью раскрывающих суть курсовой работы. Каждую главу следует разделить на одинаковое количество параграфов. Также необходимо выделить главные тезисы, представляющие суть проекта. Материал излагается лаконично, последовательно, так, чтобы один вопрос плавно перетекал в другой. Теоретический материал излагайте своими словами, а не просто списывайте из интернета или учебника. Велика вероятность, что его примут за плагиат, не допустят к защите. Для разных учебных учреждений, а порой на разных кафедрах одного того же учебного заведения, используются разные способы проверки текстов. Поэтому уточните у научного руководителя, каким сервисом проверяют на плагиат, чтобы потом избежать проблем. Корректно оформляйте научную деятельность на начальном этапе. Практическое задание. Для инженеров ПГС — это чертежи, для выполнения которых используются программы AutoCAD, ArchiCAD, для математических формул – Mathcad, Maple, для анализа финансовой деятельности предприятия, бухгалтера используют программу 1С и прочие. Заключение. Заключение курсовой является одним из самых важных, ключевых моментов выполнения задания. Здесь нужно кратко изложить суть проделанного труда, исследований. Актуальными будут итоги, выводы, касающиеся решения поставленных задач. Оценивается, достигнута ли цель, как выполнены основные задания. Формулируйте выводы лаконично. Определите, какой вклад для современной науки внес проект. Библиография. Все требования к библиографическому списку изложены в ГОСТ Р 7.05-2008, но большинство учебных заведений устанавливают дополнительные внутренние стандарты оформления, которые подробно описаны в методических указаниях. Необходимо соблюдать все требования для написания курсовой работы, плана, каждой структурной части, поскольку, казалось бы, незначительные ошибки, могут стать причиной неудовлетворительной оценки. Оформление, внесение используемых приложений. Они, как правило, не нуждаются в нумерации. С помощью приложений вносятся табличные, иллюстрационные, графические материалы курсовой работы. Проверка курсовой работы научным руководителем, исправление недочётов. Подготовка к защите. Напишите краткий, но ёмкий конспект, который охватывает основные проблемы, вопросы курсовой работы. 50% положительной оценки зависит от того, насколько важные вопросы поднимаются, последовательности тем, альтернативных способов решения проблемы. Главное – правильно преподнести материал, уверенно держаться.

Написание курсовой работы, составление плана – процесс трудоёмкий, долгий. Поэтому на вопрос "Как написать курсовую работу быстро", "Как написать курсовую работу за ночь", ответ один — никак. Проект, который заслуживает достойной оценки, пишется не меньше, чем за несколько недель, или месяц, требует много времени, сил.

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